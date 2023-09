Česká reprezentace bojuje o medaile na EuroSkills 2023

Držíme palce v závěrečný soutěžní den české reprezentaci. Co nám řekl Petr Valach, instalatér, topenář, uprostřed klání? Evropský šampionát EuroSkills znamená 600 soutěžících do 25 let z více než 30 evropských zemí v celkem 43 disciplínách.

Petr Valach, zástupce profese instalatér / topenář nám zprostředkoval aktuální zážitky ze soutěže

TZB-info: Petře, co vás nejvíce překvapilo? Když se řekne Gdaňsk, co vás napadne jako první?

„Je to tu obrovské. Není to má první soutěž, třeba Německo byla taková dobrá příprava. Ale tady je to opravdu velká akce,“ říká Petr Valach.





TZB-info: Je konec druhého dne, zítra vás čeká finiš, závěrečný soutěžní den. Petře, jak to vidíte?

„První den se dělal rozvod plynu, druhý den vytápění a kotevní prvky pro WC a umyvadlo, zítra nás čeká kanalizace," popisuje Petr Valach a pokračuje: "Je to tempo. V porovnání s některými kluky mne těší, že jsem zvyklý na pečlivé řemeslo. Chodím na zakázky s taťkou 1) a vím, jak vypadá perfektní práce. I proto vím, že ve vytápění jsme chtěli být ještě lepší.“

TZB-info: Co český tým?

„Některé země mají mnohem větší výpravu než my. Samozřejmě Poláci jako organizátoři, ale i jiné země. Na zahájení jsme se snažili zabrat prostor, abychom vypadali větší,“ směje se Petr Valach a dodává, že se v týmu shodli na tom, že je důležité prorazit cestu. A přístě bude česká výprava třeba už o něco větší.

Děkujeme Cechu topenářů a instalatérů ČR za zprostředkování rozhovoru. Petrovi za čas a jemu i všem ostatním přejeme úspěšný den a držíme pěsti.

EuroSkills 2023 v Gdaňsku

Po dvou letech příprav odjel český reprezentační tým v neděli 3. září 2023 na evropský šampionát EuroSkills, během něhož 600 soutěžících do 25 let z více než tří desítek evropských zemí poměří úroveň odborných znalostí a dovedností v celkem 43 disciplínách. Českou republiku bude reprezentovat 5. až 9. září v polském Gdaňsku deset soutěžících. Reprezentanty České republiky na osmé bienále EuroSkills 2023 doprovází expertní tým, s národním týmem na soutěž odcestuje také viceprezident Hospodářské komory a prezident Cechu obkladačů ČR Roman Pommer. Na závěrečný soutěžní den 8. září přijede český tým do Gdaňsku osobně podpořit i prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Pořadatelé očekávají, že letošní mistrovství navštíví 100 tisíc lidí z celé Evropy. Slavnostního zahájení šampionátu se v areálu gdaňské Polsat Plus Areny zúčastní téměř 30 tisíc návštěvníků.

Zájem o mistrovství je značný ze strany médií z celé Evropy, zaregistrovalo se na 100 štábů a redakcí, např. 14 štábů z Německa, sedm z Francie, pět z Rakouska nebo dvě redakce z Maďarska.

Koordinátorem příprav na EuroSkills za Českou republiku byla státem pověřená Hospodářská komora České republiky.

Odbornými garanty pro EuroSkills 2023 jsou: Cech topenářů a instalatérů České publiky, Cech obkladačů ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Cech parketářů ČR, CNC Skills Czech Republic, ICT Unie ČR, Scania Czech Republic, FESTO a Svaz chladicí a klimatizační techniky.

Česká reprezentace ve stavebních oborech

Petr Valach, instalatér / topenář, Česká Rybná (okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj)

Petr pochází z České Rybné z Žamberka na Pardubicku. Je žákem závěrečného ročníku Střední školy gastronomické a technické Žamberk. V uplynulých dvou letech obstál na odborných soutěžích. V rámci Skills Poland v listopadu 2022 zvítězil v kategorii zahraničních účastníků. Následně zvítězil také na národní kvalifikační soutěži Učeň instalatér 2023 v Brně. Odbornou přípravu Petra zajišťuje Cech topenářů a instalatérů České republiky.

Václav pochází ze Žinkov u Plzně. Vystudoval střední odbornou školu v Plzni, obor zedník – obkladač. V červnu 2023 se zúčastnil mezinárodní soutěže obkladačů PCI-Alpencup ve Švýcarsku. Jeho zájmy jsou běh, kreslení, investování a florbal. Prvním rokem pracuje ve firmě RAKO, která ho intenzivně připravuje na EuroSkills 2023.



David Pelikovský, podlahář, parketář, Bakov nad Jizerou (okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj)

David pochází z Bakova nad Jizerou. Na Střední škole Kateřinky v Liberci dokončil obor podlahář, parketář a pokračuje ve studiu navazujícího oboru. Na EuroSkills se kvalifikoval již v roce 2021. V roce 2022 opakovaně zvítězil v Mistrovství ČR podlahář, parketář Junior, kterého se zúčastnili i vrstevníci ze Slovenska. Davida dlouhodobě připravuje Cech parketářů České republiky.

Jakub pochází z Prahy a je absolventem SOŠ Jarov Praha, obor malíř lakýrník. Aktuálně dokončuje nástavbový vzdělávací program. Pod vedením Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů se připravuje na účast v Polsku. Od podzimu zahájí svou profesní dráhu v rodinném závodě Chmelík Švec s.r.o.

Vít pochází z Hořic na Jičínsku. Je absolventem Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí. Svou profesní dráhu zahájil ve společnosti TENAUR s.r.o. na pozici elektromechanik chladírenských zařízení. Na EuroSkills v Polsku se Vítek kvalifikoval vítězstvím v 1. ročníku národní soutěže mladých chlaďařů v dubnu 2022. Odborným garantem, zajišťujícím jeho přípravu na soutěž, je Svaz chladicí a klimatizační techniky.



Tomáš Bačina, web návrhář, Dolní Stakory (okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj)

Jiří Hruška, CNC frézař, Domažlice (Plzeňský kraj)

Richard Klimeš, mechanik nákladních vozů, Boskovice (okres Blansko, Jihomoravský kraj)

Benjamin Przeczek, mechatronik, Dolní Domaslavice (okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj)

Jakub Szlaur, mechatronik, Orlová (okres Karviná, Moravskoslezský kraj)

Za další profese se účastní: