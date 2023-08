Stavba / FV elektrárna na Kongresovému centru v Praze pokryje 10 % jeho roční spotřeby elektřiny

Největší fotovoltaická elektrárna v centru Prahy zahájila provoz. Zdroj s 2080 solárními panely ušetří za energie odhadem 5,5 milionu Kč/rok.

FV elektrárna na Kongresovému centru v Praze pokryje 10 % jeho roční spotřeby elektřiny, foto ČEZ a.s.

Elektrárnu získalo KCP bez jakýchkoliv investičních nákladů

Fotovoltaika velká jako fotbalové hřiště doplní jeden z největších projektů energetických úspor v Česku, který v KCP realizovala ENESA z ČEZ ESCO.

„Fotovoltaickou elektrárnu na střeše naší budovy jsme měli v plánu již několik let. Její realizace je navíc logickým krokem, protože je přímo provázaná s komplexním projektem energetických úspor, který v Kongresovém centru úspěšně běží. V loňském roce jsme díky efektivitě provedených opatření ušetřili o celou čtvrtinu více, než máme garantováno. Výroba vlastní elektřiny z fotovoltaické elektrárny na střeše nám náklady na energie ještě výrazně sníží, provoz budovy bude navíc opět více ekologický,“ říká generální ředitelka Kongresového centra Praha Lenka Žlebková.

KCP zvolilo při výběru dodavatele fotovoltaiky inovativní model ČEZ ESCO zvaný „Fotovoltaika za 1 Kč“. Elektrárnu o instalovaném výkonu 936 kWp tak získalo KCP bez jakýchkoliv investičních nákladů. Náklady projektu totiž nese dodavatel ČEZ ESCO, který fotovoltaiku pro zákazníka postavil a nyní ji bude provozovat. KCP bude investici splácet v ceně odebírané elektřiny. Po ukončení 13letého kontraktu Kongresové centrum Praha FVE za pouhou jednu korunu odkoupí a dále si bude vyrábět vlastní energii.

Řešilo se oslnění blízkého okolí i návštěvníků Petřínské rozhledny

Stavba fotovoltaické elektrárny v centru Prahy a o rozměrech větších, než je fotbalové hřiště, nebyla snadná. Projektanti například museli zkouškami na vzorku panelů umístěných na střeše dokázat, že sluneční paprsky dopadající na jejich povrch nebudou oslňovat nejen blízké okolí, ale ani například návštěvníky několik kilometrů vzdálené Petřínské rozhledny.

„Kongresové centrum Praha je příkladem velmi úspěšného projektu energetických úspor se zárukou. Fotovoltaika na střeše budovy ještě sníží náklady za energie, navíc klesne i celková uhlíková stopa objektu. Doufám, že efektivita úsporného projektu v Kongresovém centru bude motivovat další majitele podobných objektů v našich městech a obcích, aby nad realizací úsporných opatření také přemýšleli. Potenciál úspor ve veřejných budovách je obrovský, odhadujeme ho na 20 miliard korun ročně,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

ČEZ ESCO garantuje KCP roční úsporu nejméně 24 milionů Kč

Projekt energetických úspor formou EPC v Kongresovém centru Praha je jedním z vůbec největších projektů tohoto druhu v Česku. Společnost ENESA z ČEZ ESCO garantuje KCP roční úsporu nejméně 24 milionů Kč. Pokud by to bylo méně, rozdíl doplatí poskytovatel.

Jen za loňský rok ušetřilo KCP po přepočtu na loňské vysoké ceny energií ještě mnohem více – zhruba 50 milionů Kč. Celková dosažená úspora po 7 letech fungování projektu je 209 milionů Kč, což znamená snížení nákladů na elektřinu, plyn a vodu o více než 35 %. Projekt má i ekologický přínos, emise CO 2 se snížily o 72 000 tun.