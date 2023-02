Business klub Ukrajina – platforma pro obnovu Ukrajiny

MPO za účasti více jak 140 českých firem vytvořilo platformu, aby pomohlo s poválečnou obnovou Ukrajiny. Členství v Klubu bude otevřené jak jednotlivým firmám, tak i sociálním partnerům.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za účasti více jak 140 českých firem, zástupců asociací, bankovních institucí a rezortů vznikl Business klub Ukrajina – platforma pro obnovu Ukrajiny.

„Na prvním místě je samozřejmě pomoci Ukrajině donutit Rusko ukončit jeho agresi vůči Ukrajině. Také následná obnova země ale bude zásadním tématem, a proto patří mezi pět pilířů českého předsednictví v Radě EU,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jsem proto rád, že jsme mohli vytvořit platformu, prostřednictvím které budeme s podnikateli moci sdílet informace o konkrétních potřebách a na základě nich přizpůsobovat náš postup v rámci tohoto důležitého úkolu.“

Business klub Ukrajina by měl sloužit pro koordinaci zapojení českého byznysu, hledání konkrétních sektorových synergií a řešení pro potřeby rekonstrukce. Členství v Klubu bude otevřené jak jednotlivým firmám, tak i sociálním partnerům.

Platforma bude volně přístupná všem firmám, které o účast budou mít zájem, a měla by nabízet katalog poptávek ukrajinské strany a možnosti okamžitého zapojení do jednotlivých projektů. Velkým tématem této iniciativy bude nyní otevření přístupových fondů pro Ukrajinu, jakožto kandidáta na členství v EU.

„Poválečná obnova bude znamenat velké množství příležitostí zejména pro sektory, které se soustředí na obnovu a modernizaci průmyslu, obnovu energetického sektoru, dopravní infrastrukturu, sanaci, dekontaminace či likvidace starých a válečných ekologických zátěží,“ dodává ministr Síkela.

Obnova Ukrajiny by se měla nést v duchu evropského hesla „Build Back Better,“ tedy nejde jen o obnovu zničeného do původního stavu, ale taktéž by se mělo jednat o modernizaci celých odvětví.

Ukrajinská strana již připravila road map a základní principy přístupu k rekonstrukci. Na unijní, resp. mezinárodní úrovni probíhají přípravy na vytvoření finanční platformy pro obnovu Ukrajiny, která by měla fungovat jako Marshallův plán po druhé světové válce.

V únoru se ve Varšavě konal mezinárodní veletrh pojmenovaný „ReBuild Ukraine“

Podnikatelé pod vedením HK ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR doprovodili do Polska na pracovní cestě ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu.

Během podnikatelské mise měly firmy mj. přístup na jednání s potenciálními ukrajinskými partnery a v rámci celé mezinárodní konference také s dalšími mezinárodními účastníky, stejně jako možnost zhlédnout prezentace vystavovatelů na varšavském EXPO XXI, včetně české expozice.

Informační brožura z mezinárodního veletrhu „ReBuild Ukraine.“