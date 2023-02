Jak plánovat kuchyň? Důležité jsou detaily

Co je první správný a důležitý krok při plánování kuchyně? A co je první obvyklý krok zákazníků? Na otázky odpovídá Ing. Iveta Čalová, odborný poradce ORESI z OC Letňany v Praze.

„Zákazníci si vybírají a plánují kuchyně i podle životní situace. Statistika ukazuje, že člověk s běžně kupuje 1,7 kuchyně za život. Při plánovaní je třeba si vyjasnit představy a potřeby, protože každý potřebuje něco jiného, každý očekává něco jiného. Není univerzální recept na správnou kuchyni,“ říká Ing. Iveta Čalová, odborný prodejce ORESI a vysvětluje, že cílem práce odborného poradce v kuchyňském studiu není někam zákazníka směrovat, ale jeho spokojenost. Tj. vyhovět jak těm, kteří přijdou s rozhodnutím, jak přesně má jejich kuchyň vypadat, tak ukázat možnosti těm, kteří chtějí naslouchat a své názory teprve tříbí.

„Pokud nevíte, my ve studiu vám rádi poradíme a najdeme řešení pro vás. Pokud víte, my vám rádi vyhovíme,“ říká Iveta Čalová.

„Kuchyň není skříňka, ale soubor skříněk s velkým množstvím možností. A je třeba si uvědomit, že vývoj jde hodně dopředu a při obměně kuchyně se nabízí velké množství zajímavých detailů, které je škoda nevyužít a pořídit si tak lepší komfort, lepší využití prostoru, snadnější údržbu apod.,“ říká Iveta Čalová.

Základní limit je prostor, který máme k dispozici

„Do prostoru můžeme umístit běžné police, skříňky, výsuvné systémy, drátěný program apod. Volba se přizpůsobuje tomu, jak je člověk zvyklí skladovat potraviny, jak často a pro kolik lidí vaří, jak obecně v prostoru funguje, jestli má nějaké preferene, požadavky nebo limity na výšku apod.,“ říká Iveta Čalová a zdůrazňuje, že to je právě úkolem poradce. Zjistit jak zákazník funguje nyní, co očekává za změny a co se mu líbí a proč.

Užitečným trendem jsou větší skříňky

„Trendem jsou větší skříňky. Čím je větší skříňka, tím lépe se do ní skládají věci, tím lépe je prostor využitelný. Důležité je to zejména pro zákazníky, kteří mají prostoru málo. Širšími velkými skříňkami zvětšíme opticky prostor a získáme maximum využitelného prostoru. Dobře se uloží tácy, podnosy, velké hrnce apod.,“ popisuje Iveta Čalová trend, který není jen cestou designu.