Jak na přijímačky na střední školu v 2023?

Pozor na dvě školy, které napíšete do přihlášky! V roce 2022 střední školy i učiliště zaplnily místa již v prvním kole. V roce 2023 odchází ze základních škol ještě větší počet dětí.

Kdy se píšou přijímačky 2023?

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednotná přijímací zkouška v roce 2023 bude konat od 13. do 18. dubna.

Pozor na dvě školy, které napíšete do přihlášky!

V roce 2022 byl díky velkému počtu dětí odcházejících ze základních škol velký převis zájemců o střední školy a učební obory. Velká většina škol zaplnila místa již v prvním kole přijímaček. Dříve běžná strategie byly dvě přihlášky na střední školy a když to nevyjde, přijde na řadu některý z učebních oborů. V 2022 to takto nevyšlo, protože i učební obory byly plné hned po prvním kole. A děti, které neuspěly na střední škole, neměly kam jít. V 2023 odchází ze základních škol ještě větší počet dětí. Proto je rada pro rodiče i děti jasná – zvažte skutečně dobře své možnosti a svou volbu, kterou do přihlášky napíšete.

S kamerou jsme se vypravili na Střední odbornou školu Jarov v Praze a s ředitelem Mgr. Miloslavem Janečkem jsme hovořili o situaci, doporučení pro rodiče i děti a možnostech.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.