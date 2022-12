Stavba / Žluté stroje CAT ozdobily veletrh Bauma v Mnichově

Skoro půl milionu diváků navštívilo veletrh Bauma. V expozici společnosti Zeppelin si mohli prohlédnout téměř padesát nových strojů. Ostře sledované byly bezemisní stroje poháněné elektřinou z baterií.

Po třech a půl letech se na mnichovském výstavišti Messe München konal strojírenský veletrh Bauma. V týdnu od 24. do 30. října jej navštívilo skoro půl milionu lidí z více jak 200 zemí, aby si prohlédli výrobky od více jak tří tisíc vystavovatelů ze šedesáti zemí. Čísla výrazně překonala veškerá očekávání a po letech izolace způsobené pandemií covidu ukázala, že ani v odvětví vývoje, výroby a prodeje strojů není nad osobní setkání. Na veletrhu se představily novinky z oblasti stavebních strojů, strojů na výrobu stavebních hmot, důlních strojů, stavebních vozidel a stavební techniky.

Společnost Zeppelin již tradičně obsadila halu B6, kterou zaplnila padesáti žlutými stroji Caterpillar rozdělenými do několika celků. Od rána do večera tisíce lidí procházely kolem kolových rýpadel nové generace, velkých nakladačů s pevným damprem, kolových a smykem řízených nakladačů, mini-rýpadel a pásových rýpadel nebo příslušenství ke strojům Cat. Samostatný stánek měly divize Půjčovna strojů Zeppelin a Nákup a prodej použitých stavebních strojů. Mimochodem jeden z vystavených dozerů se přímo na výstavě podařilo prodat do Česka a stroj díky Zeppelin CZ již nyní putuje ke svému novému majiteli.

Ostře sledované byly především zcela nové, plně elektrické stroje, které na Baumě oslavily svou světovou premiéru. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout bateriové prototypy nejčastěji používaných typů stavebních strojů – minirýpadla Cat 301.9, středně velkého rýpadla Cat 320, středně velkého kolového nakladače Cat 950 GC a kompaktního kolového nakladače Cat 906. Všechny vystavené stroje jsou vybaveny bateriemi vyvinutými společností Caterpillar a integrovanou palubní nabíječkou uměrnou kapacitě použitých baterií s možností rychlonabíjení. Jako první by mělo být komerčně dostupné minirýpadlo Cat 301.9 a kompaktní kolový nakladač Cat 906.

Design expozice Zeppelin navrhoval Atelier Seitz, který se o prezentaci strojů Caterpillar na mnichovské Baumě poprvé postaral již v roce 1986. Aby všechno dopadlo tak, jak si architekti představovali, na místě se činily desítky tesařů, elektrikářů a odborníků na stavbu ocelových konstrukcí. Současně s výstavbou expozice se instalovalo osvětlení, multimediální technika, zavlažovací a klimatizační systémy a veškeré grafické prvky.

„Bauma vyžaduje nasazení celého týmu,“ vysvětluje Uwe Wieduwilt, který se na přípravě expozice společnosti Zeppelin podílí již po sedmé. Umístit všechny stroje pod střechu haly B6 mu pomáhali čtyři projektoví technici výstaviště a servisní technici Zeppelinu. Největší výzvou bylo dostat velké stroje přes sedm metrů široká vrata. S rezervou pouhých několik málo centimetrů dovnitř projely dampr Cat 775 a kolový nakladač Cat 988K XE. Rýpadlo Cat 395 se muselo kompletovat až uvnitř a na zaparkování obřího kolového nakladače Cat 992 si technici museli vyhradit celé dva dny. Stroj se dopravoval rozložený a až na místě se na něj montovaly schůdky, zábradlí, kabina, ochranné prvky ROPS a lžíce o objemu 13 kubíků.

S každým strojem se muselo popojíždět sem a tam, než pořa-datelé našli jeho pravé místo.

S dopravou a posunováním pomáhala armáda vysokozdvižných vozíků a zvedacích plošin. Těžké stroje mohly být umístěny jen na předem daná místa, některé musely být dokonce podloženy deskami, aby svou váhou nebo pásy nepoškodily podlahu. Z bezpečnostních důvodů se u všech strojů muselo několikrát zkontrolovat, zda je vše pevně zajištěno a upevněno tak, aby se například nestalo, že na někoho z návštěvníků spadne zvednutý výložník.

Poté, co veletrh ukončil tradiční koncert lesních rohů a za návštěvníky se zavřely brány, technici se pustili do demontáže expozice a odvozu strojů, na které si vyhradili dalších devět dní. Příští veletrh Bauma se bude konat opět v Mnichově, a to od 7. do 13. dubna 2025.