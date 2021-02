Stavba / Stavárna on-line – Výuková a demonstrační laboratoř TZB

Stavárna on-line – Výuková a demonstrační laboratoř TZB Stavárna on-line – projekt virtuální prohlídky nejen pro zájemce o studium

Zajímají nás energetické systémy a vliv prostředí na člověka? V novostavbách je to běžná věc, ale zabýváme se i historickými budovami, kde třeba není možná nainstalovat klasickou klimatizaci, a přesto potřebujeme ochránit fresky, památky a umělecká díla.

Video z laboratoře uvádí motto Pro stavaře i architekta je důležité, jak se v jeho budově lidé cítí. Teplo, zima, čerstvý vzduch, to jsou tři klíče k životnímu komfortu uvnitř i vyvážené ekologii a prof. Ing. Karel Kabele, CSc. vysvětluje, že výuková a demonstrační laboratoř TZB slouží především studentům od bakalářů po doktorandy a je zaměřena na simulaci, monitorování a zkoumání energetických systémů budov, které slouží pro vytápění, větrání a chlazení.

Video je součástí projektu STAVARNA.ONLINE, který na plánu dejvické budovy nabízí prohlídkovou trasu se zastávkami, které formou videa nebo virtuální prohlídky představují zajímavá místa jednotlivých studijních programů.

„Není to muzeum, není to sbírka předmětů, ale je to živý organismus, který dokáže podle potřeby vytvořit prostředí a my zkoumáme dále co se děje.

Bakaláři se zde seznámí s jednotlivými komponenty, magistři, ti už používají měřící přístroje, měří průtoky, tlaky a doktorandi už si dělají vlastní experimenty, kde zkoumají vliv prostředí na člověka.

Při natáčení zaujala testovací místnost, kde dobrovolníci z řad studenů testují, jak se cítí při určité fyzické zátěži. K tomu jim pomáhá i virtuální realita.

„S touto laboratoří se setkají všichni studenti bakalářských oborů Architektura a stavitelství a Stavebnictví, Pozemní stavby a Integrální bezpečnost staveb a Stavitelství. V magisterském studiu je to program Budovy a prostředí, Inteligentní budovy a Integrální bezpečnost staveb a doktorské studium je v rámci Pozemních staveb,“ říká na závěr prof. Kabele.

