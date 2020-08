Stavba / Veletrh FOR INTERIOR 2020 přinese moderní design, kvalitní výrobky i soutěž o 500 cen

Jednou z nejzásadnějších akcí podzimu bude pro nábytkářské odvětví veletrh FOR INTERIOR. V halách letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA se nejvýznamnější čeští výrobci, designéři a profesionálové z oboru představí ve dnech 1. až 4. října 2020. Jaké trendy ovládají současný design a jaké novinky nabízejí kvalitní nábytkářské firmy?

To se dozví návštěvníci veletrhu, který uvede také zajímavý doprovodný program a s ním i Velkou návštěvnickou soutěž o 500 cen. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Výstaviště PVA EXPO PRAHA, které je tradičním dějištěm nejvýznamnějších pražských veletržních akcí včetně veletrhu FOR INTERIOR, je plně připraveno zajistit maximální bezpečnost vystavovatelů a návštěvníků podle vládních organizačně-zdravotnických opatření. „Na výstavišti v Letňanech využijeme nejmodernějších technologií, zavedeme online registrace, bezkontaktní registrace a zjednodušíme veškeré standardní procesy na našich akcích, aby bylo možné odbavovat je s minimálním fyzickým kontaktem,“ říká generální ředitel ABF Tomáš Kotrč.

Své návštěvníky přivítá veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR ve dnech 1. až 4. října. Představí se na něm nejvýznamnější české firmy, poctivé řemeslo i nové kolekce výrobků, trendy moderního designu nebo unikátní technologie. Návštěvníci budou moci poznat také vítězné exponáty soutěže Nábytek roku 2020 a jedna z hal bude věnována oblíbené Zóně spánku zaměřené na kvalitní a příjemné snění.

Originální doprovodný program sestaví organizátoři na míru profesionálům z oboru, ale i laické veřejnosti. Jedním z jeho stěžejních bodů bude projekt Inspirace pro bydlení, který připravuje tým designérů v čele s Ivou Bastlovou a partnerem, společností Blum. Ve Vstupní hale I bude vybudována pětice interiérů s nápady, radami a tipy na zařízení bydlení. Unikátní expozice se zaměří jak na výběr materiálů a jejich vhodného použití, tak na výběr kování v jeho tradiční i netradiční aplikaci, ale také na výběr barev a jejich kombinace. Barevné schéma bude výrazné a odvážné, stejně jako jsou aktuální zahraniční trendy. Komentované prohlídky pro zájemce budou probíhat každý den od 14 hodin.

Dalším z lákadel pro návštěvníky FOR INTERIOR bude také Velká návštěvnická soutěž, která přinese až 500 šancí na výhru v Kole štěstí a získání atraktivní ceny. Jak bude probíhat? Každý návštěvník, který doloží účtenku s nákupem na veletrhu nad 500 Kč, bude mít šanci pokusit Štěstěnu a vytočit si výhru. Denně se bude soutěžit o více než stovku cen. Kromě Kola štěstí mohou návštěvníci vyhrát také v soutěži s TV Bydlení, a to koupelnu v hodnotě 100 000 korun.

Život v Česku se po koronavirové krizi pomalu dostává zpět do normálu. Češi opět zaplnili obchodní centra, hobbymarkety i prodejny s nábytkem, kdy se snaží plnit si své sny na zvelebení domovů a realizují dlouho plánované rekonstrukce a inovace. Veletrh FOR INTERIOR bude jedním z míst, kde se sejde to nejlepší, co české nábytkářství nabízí.

Více informací najdete na www.forinterior.cz.