Podzimní veletrhy v Praze budou rozšířeny

Podzimní veletržní sezóna začíná dříve než obvykle a veletrhy budou rozšířeny. Veletržní podzim v Letňanech přinese nově i strojírenské a průmyslové obory. Informace zazněly na mimořádné tiskové konferenci ABF, která se konala 2. 7. 2020.

Pražské výstaviště v Letňanech bude řádně fungovat během podzimní sezóny

Dnes se konala tisková konference společnosti ABF, které se zúčastnili Martin František Přívětivý, obchodní a marketingový ředitel ABF, předseda představenstva ABF Pavel Sehnal a ředitelky veletrhů e-SALON Jana Nosálová Kálalová a CZECHBUS, FOR INDUSTRY Vanda Petrov.

Dáváme aktuálně velký důraz na strojírenské obory, na zvýšení robotizace, automatizace a podpory cesty od montovny ke kvalitní nabídce strojírenství budoucnosti, zaznělo hned v úvodu tiskové konference. 28. 8. začne tematika automotiv a sezóna poběží až do poloviny prosince.

„Řada jarních veletrhů se nemohla uskutečnit. Byli jsme nuceni dohodnout se se spolupořadateli, svazy a vystavovateli o náhradním řešení. Výsledkem je přesun řady akcí do podzimních termínů, proto veletržní sezóna začíná o něco dříve, to znamená v polovině srpna. A samozřejmě je v přípravě i největší svátek stavebnictví a architektury FOR ARCH, který bude obsazen standardně téměř všemi vystavovateli,“ řekl na úvod tiskové konference předseda představenstva ABF Pavel Sehnal.



Tisková konference společnosti ABF k podzimní veletržní sezóně v PVA EXPO PRAHA. Zleva Martin František Přívětivý, obchodní a marketingový ředitel ABF, předseda představenstva ABF Pavel Sehnal a ředitelky veletrhů e-SALON Jana Nosálová Kálalová a CZECHBUS, FOR INDUSTRY Vanda Petrov

18. ročník FOR INDUSTRY, pražského strojírenského veletrhu

„Uskutečníme 18. ročník FOR INDUSTRY, pražského strojírenského veletrhu, a to v druhé polovině listopadu. Společně bude veletrh CZECHBUS, kde se vystavují automobily, motocykly, ale i třeba manipulační technika a technika pro města a obce. FOR INDUSTRY navštěvuje kolem 80–100 firem, letos zaznamenáváme zvýšený zájem a chtěli bychom významně rozšířit nomenklaturu o měření, regulaci a sortiment s vysokou přidanou hodnotou.

Nebudeme také skrývat ambici nabídnout možnost ukázat veřejnosti exponáty firem, které se chystaly na zrušený brněnský strojírenský veletrh. Snažíme se vyjít vstříc potřebám trhu. Vycházíme vstříc zvýšené poptávce vystavovatelů. Společnosti jsou připraveny k prezentaci a mají novinky a spoléhají se na veletrh jako na důležitou formu prezentace. Tomu odpovídá navýšení nomenklatur.

Propad je po jarní vlně pandemie extrémní a výstavnictví je významným nástrojem k restartu, pokud se příležitosti firmy dobře chytí. Důvodem rozšíření nomenklatury je také úbytek zájmu o technické obory, stavebnictví a strojírenství. Samozřejmě roli hraje i skutečnost, že strojírenský průmysl z Prahy zmizel. Chceme udržet trend, kdy ČR má kvalitní techniky, kteří mohou hrát důležitou roli na evropském trhu práce a nebudeme jen montovnou,“ řekl k rozšíření strojírenského veletrhu v Praze Pavel Sehnal.

e-SALON

Hodně se hovoří o průmyslu 4.0 a moderním pojetí výroby. Na e-SALONu, veletrhu čisté mobility, bude připraveno i téma digitální továrna. Jsme naprosto ve shodě s vystavovateli, výrobci i dovozci, že e-SALON není jen o prezentaci automobilů, ale veletrh ukáže vše, co souvisí s automatizací, novinkami a digitalizací ve výrobě, chytrou mobilitou, novinkami je například letectví, SW řešení atd. Součástí veletrhu bude i ENERGO SUMMIT, zaznělo v informacích k veletrhu na tiskové konferenci.

Největší svátek stavebnictví FOR ARCH bude obsazen téměř všemi vystavovateli

„Podle doručených přihlášek můžeme konstatovat, že nedojde k úbytku vystavovatelů,“ řekl Pavel Sehnal.

„Součástí veletrhu FOR ARCH bude v letošním roce jarní přesunutý FOR GARDEN, kde spojení domu se zahradou dává logicky smysl,“ řekl Martin František Přívětivý, obchodní a marketingový ředitel ABF a dále komentoval současnou situaci:

„Od března jsme ve spojení s pracovní skupinou, která řídí hygienická opatření. S šéfem pracovní skupiny pro uvolňování karantény na ministerstvu zdravotnictví Rastislavem Maďarem průběžně konzultujeme a připravujeme výstaviště na aktuální požadavky. V současné době jsme připraveni na 5 sektorů, ale počítáme i s jak eventuálním zvyšováním počtu návštěvníků, tak zvyšováním počtu sektorů. Skupina na uvolňování nemá s veletrhy obecně problém, chápe je jako důležitou součást ekonomiky a jiný typ akce, než jsou poutě, festivaly apod.“

Pokud bude koronavirová situace nadále držet současný pozitivní směr vývoje, což se předpokládá, letošní stavební veletrh FOR ARCH může pojmout 10 000 návštěvníků v jeden okamžik.

„Na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech využijeme nejmodernějších technologií, zavedeme online registrace, bezkontaktní registrace a zjednodušíme veškeré standardní procesy na našich akcích, aby bylo možné odbavovat je s minimálním mezilidským kontaktem,“ uvádí na webu FOR ARCH generální ředitel ABF Tomáš Kotrč.

TZB-info na FOR ARCH: on-line studio a konference Požární bezpečnost staveb

Redakce TZB-info připravuje na FOR ARCH 23. 9. 2020 již 5. ročník konference Požární bezpečnost staveb, v letošním roce se zaměřením na nové předpisy větrání únikových cest, novou kategorizaci budov v zákoně o požární ochraně a představením zajímavých řešení v nové přístavbě největší multifunkční arény v ČR a ETICS a ocelové konstrukce z hlediska požární bezpečnosti.

Po celou dobu veletrhu budeme také vysílat z on-line studia přímo z výstaviště rozhovory se zajímavými hosty o aktuálních trendech ve stavebnictví.