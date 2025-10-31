II. Mezinárodní konference o ETICS
Přehrát audio verzi
II. Mezinárodní konference o ETICS
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Slovenská stavebná vedecko - technická spoločnosť si dovoľuje pozvať na II. medzinárodnú konferenciu o ETICS s podtitulom Navrhovanie, zhotovovanie a údržba ETICS, ktorá sa koná 19. - 20. 11. 2025 v Bratislave.
Pozvánka a záväzná prihláška ke stažení (pdf)
Odborní garanti/guaranted by:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Ing. Pavel Svoboda
Program/programme
19. november 2025 (streda)/19 November 2025 (Wednesday)
|11:30–13:00
|Príchod účastníkov, ubytovanie, obed/Arrival of participants, accommodation, lunch
|13:00–13:10
|Otvorenie a privítanie účastníkov/Opening and welcoming of participants
|
1. Podmienky a požiadavky na uvádzanie ETICS na trh/Conditions and requirements for placement ETICS on the market
|13:10–13:25
|Legislatíva v energetickej hospodárnosti budov/Legislation regarding energy performance of buildings
Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva, Ministerstvo dopravy SR
|13:25–13:40
|Obnova bytových domov s podporou ŠFRB v roku 2026/Renovation of residential buildings with the support of the State Housing Development Fund in 2026
Ing. Milan Lipka, generálny riaditeľ, Štátny fond rozvoja bývania
|13:40–14:00
|Európsky trh s ETICS – fakty, čísla a potreba systémovej lojality/The European ETICS market – facts, figures and why system loyalty matters
Ralf Pasker, riaditeľ Európskej asociácie pre ETICS (EAE), NSR
|14:00–14:10
|25-ročná činnosť OZ ZPZ a trh s ETICS v SR/25 years of OZ ZPZ activities and the ETICS market in Slovakia
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., predsedkyňa Združenia pre zatepľovanie budov
|14:10–14:20
|Vplyv a činnosť CZB ČR na stavebnom trhu s ETICS v ČR/The influence and activities of the CZB ČR on ETICS market in the Czech Republic
Ing. Pavel Svoboda, predseda Cechu pro zateplování budov ČR
|14:20–14:35
|Nové úlohy vyplývajúce z Nariadenia o stavebných výrobkoch č. 2024/3110/New tasks resulted from the Construction products regulation No. 2024/3110
Ing. Daša Kozáková, námestníčka pre certifikáciu, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
|14:35–15:00
|Smerom k ekologickejším ETICS. Pochopenie udržateľnosti stavebných výrobkov/Towards greener ETICS. Understanding the sustainability of construction products
Dr. Marcin Kulesza, Ph.D., Dr. Bartosz Michałowski, Ph.D., Atlas sp. z o.o.,
Dr. Jacek Michalak, president, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), Poľsko
|15:00–15:30
|Moderovaná diskusia a prestávka na kávu/Moderated discussion and coffee break
|
2. Technické požiadavky na ETICS / Technical requirements for ETICS
|15:30–15:50
|Navrhovanie a zhotovovanie tepelnej ochrany s ETICS/Design and implementation of thermal protection with ETICS
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., SR
|15:50–16:20
|Nové podmienky pre uvádzanie a zabudovanie ETICS a komponentov ETICS do stavby/New conditions for the placing on the market and for the installation of ETICS and ETICS components into construction.
Ing. Dana Bellušová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., zástupkyňa SR v EOTA
|16:20–16:40
|Posúdenie tuhosti prídavných rozširujúcich tanierov rozperných kotiev/Assessment of the additional plate stiffness of the anchors for ETICS
Ing. Miroslav Procházka, Technický a zkušební ústav stavební, š.p., ČR
|16:30–16:50
|Skúšky ETICS a komponentov ETICS požadované pri technickom posudzovaní/Tests of ETICS and ETICS components required for technical assessment
Ing. Juraj Hučko, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., SR
|16:50–17:10
|Použitie rozperných kotiev s rozšírenými taniermi a napojovacie lišty kvalitativnej triedy A/Application of anchors with additional plates and reveal beads profiles of the quality class A
Ing. Jan Dvořák, Cech pro zateplování budov ČR
|17:10–17:30
|Detaily riešenia napojenia konštrukcií žalúzií na ETICS/Construction details of blind structures connection to ETICS
Ing. Pavel Svoboda, Cech pro zateplování budov ČR
|17:30–18:00
|Moderovaná diskusia/Moderated discussion
|19:30–23:00
|Spoločenský večer/Social evening
Podívejte se také na seriál na estav.tv v pořadu „Zateplení obvodových stěn zateplovacím systémem ETICS“
20. november 2025 (štvrtok)/20 November 2025 (Thursday)
|
3. Navrhovanie ETICS/Design of ETICS
|9:00–9:20
|Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia ETICS v nadväznosti na revíziu STN 73 2902/Design and application of mechanical fastening of ETICS in accordance with the revision of STN 73 2902
Ing. Patrik Ševčík, Ing. Dana Bellušová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., SR
|9:20–9:35
|Protipožiarna bezpečnosť ETICS a pripravovaná revízia ČSN 73 0810/Fire safety of ETICS and the upcoming revision of standard ČSN 73 0810
Ing. Vladimír Vymětalík, PhD., Cech pro zateplování budov ČR
|9:35–9:50
|Ochrana najzraniteľnejších častí stavby pred vodou/Protection of the most sensitive parts of the building against water
Andrej Valcharčiak, Sto Slovensko, s.r.o.
|9:50–10:10
|Fasády, ktoré pomáhajú vrátiť čas/Facades that help turn back the time
Michaela Eisner, Ing. Miroslav Stano, Baumit, s.r.o., SR
|10:10–10:30
|Moderovaná diskusia a prestávka na kávu/Moderated discussion and coffee break
|
4. Údržba a kontrola ETICS/Maintenance and inspection of ETICS
|10:30–10:45
|Odstraňovanie plesní a rias na ETICS/Removal of moulds and algae of ETICS surfaces
Ing. Miroslav Krška, Caparol Slovakia, s.r.o.
|10:45–11:00
|Čistenie a obnova povrchov obvodových plášťov s ETICS/Cleaning and renovation of external surfaces of ETICS
Miroslav Trojan, Cech pro zateplování budov ČR
|11:00–11:15
|Obnova obnovených budov zdvojovaním ETICS/Renovation of renovated buildings by doubling ETICS
Ing. Stanislav Jurko, Izola Košice, s.r.o, SR
|11:15–11:30
|Zdvojenie ETICS z pohľadu pripravovanej revízie ČSN 73 0810/Doubling of ETICS in the context of the upcoming revision of standard ČSN 73 0810
Ing. Vladimír Vymětalík, PhD., Cech pro zateplování budov ČR
|11:30–11:45
|Udržateľná obnova fasádnych systémov, opravy vs. výmena ETICS/Sustainable renovation of facade systems – repair vs. replacement of ETICS
Karel Dutka, Cemix CZ
|12:00–12:15
|Licencie na zhotovovanie špeciálnych prác na stavbe pomocou ETICS/Licences for performing special construction works with ETICS
Ing. Daša Kozáková, námestníčka pre certifikáciu, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., SR
|12:15–12:30
|Skúsenosti z inšpekčnej činnosti zhotovovania ETICS/Experiences from ETICS inspection activities of ETICS installation
Ing. Jarmila Nováčiková, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., SR
|12:30–12:45
|Moderovaná diskusia a prestávka na kávu/Moderated discussion and coffee break
|12:45
|Závery a ukončenie konferencie/Conclusions and closing of the conference
|13:00
|Obed/Lunch