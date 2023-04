Stavba / Izolace, střechy a fasády / Zateplovací systémy / Baumit nabízí v nové kampani úspory na vytápění

Baumit nabízí v nové kampani úspory na vytápění

Přední výrobce stavebních materiálů Baumit představil zcela novou kampaň s názvem „Bez děr to neber!“, zaměřenou na komplexní řešení zateplení objektů s využitím unikátního zateplovacího systému Baumit open. Zmíněná kampaň, nabízející hned několik benefitů zákazníkům z řad majitelů rodinných i bytových domů, potrvá od 1. dubna do 30. září letošního roku.

Poměrně vysoké náklady na energie přivádějí v současnosti majitele starších nemovitostí i novostaveb k nutnosti hledání úspor ve všech aspektech jejich provozu. Na snižování spotřeby energií je však nutno pohlížet jako na soubor několika opatření, tedy vnímat tuto snahu komplexně. Právě současná situace s vysokými cenami energií vede majitele nemovitostí k pořizování alternativních energetických zdrojů, např. v podobě tepelných čerpadel, ideálně v kombinaci s instalací solárních panelů. Tento současný trend je tedy rozhodně správným a efektivním směrem, avšak jen za předpokladu, že bude nejprve zamezeno obrovským únikům tepla skrze obvodové zdi domu, a to vysoce účinným zateplovacím systémem.

A právě vlajková loď mezi zateplovacími systémy – Baumit open – je hlavním tématem startující kampaně „Bez děr to neber!“ zmíněného výrobce stavebních materiálů. Tento unikátní zateplovací systém byl představen již v roce 1999 a za téměř čtvrtstoletí přesáhl jeho celkový prodej 18 milionů m2. Co tedy stojí za tímto úspěchem? Je to především unikátní konstrukce zateplovacích desek celého systému, která se od veškeré konkurence liší přesně rozmístěným rastrem 2 500 otvorů o průměru 2,5–3 mm na ploše jednoho m2 desky pro efektivní odvod vlhkosti ze zdiva. Zateplovací systém Baumit open se tak vyznačuje vysokou mírou paropropustnosti, což např. u novostaveb zkracuje délku vysychání zdiva až o 62 % (beton). Mezi benefity tohoto zateplení patří také stabilizace teploty zdiva v letním i zimním období, tedy s eliminací kondenzace vlhkosti. Tato užitečná vlastnost umožňující zdivu „dýchat“ poté přináší majiteli nemovitosti úsporu v nákladech na vytápění domu.

S cílem zjištění výše celkové finanční úspory na vytápění pracovala také nedávná studie poradenské společnosti EnergySim, která sledovala efekt zateplení systémem Baumit open po rekonstrukci cihlového rodinného domu z 20. let minulého století o ploše obvodových stěn 192,5 m2. Porovnávány byly dva typy izolantů: Baumit openReflect a Baumit openTherm. Ze studie vyplývá, že v obou případech došlo při aplikaci izolantu s tloušťkou 200 mm k finanční úspoře na vytápění ve výši 53 %, resp. 52 %, což představuje částku téměř 100 000 Kč ročně.

„Představenou kampaní ‚Bez děr to neber!‘ chceme široké veřejnosti přiblížit problematiku zateplování rodinných domů a z toho plynoucí benefity, zejména v oblasti finančních úspor na vytápění. V určitém pohledu můžeme funkci zateplení domu přirovnat k moderním materiálům funkčních oděvů pro aktivní sportovce. Obojí totiž pracuje na principu vrstev s aktivním odvodem vlhkosti a s cílem stabilizovat teplotu. A tak jako oceníme příjemný pocit na svém těle při sportování, i konstrukce zdiva pozitivně reaguje na kvalitní zateplovací systém, jakým Baumit open bezpochyby je,“ zmiňuje k obsahu kampaně Ing. Monika Spálavská, vedoucí marketingu společnosti Baumit, a dodává: „Vnímáme, že téma úspory energií je v současnosti ještě naléhavější, a proto chceme zájemcům o unikátní zateplovací systém Baumit open nabídnout zvýhodněné podmínky při jeho nákupu až do začátku topné sezóny.“

Po dobu trvání kampaně „Bez děr to neber!“ od 1. dubna do 30. září 2023 získá zákazník při nákupu uceleného systému Baumit open děrované desky izolantu v tloušťce 6 až 20 centimetrů za cenu běžných desek bez otvorů. Akční zvýhodnění tak přinese zákazníkům úsporu až 250 Kč/m2, což při realizaci zateplení standardního rodinného domu o celkové ploše fasády 200 m2 izolační deskou s tloušťkou 20 cm přinese kupujícímu finanční úsporu ve výši až 50 000 Kč.