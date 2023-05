Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Forum Karlín hostilo vyhlášení soutěže Fasáda roku 2023

Výrobce stavebních materiálů Baumit uspořádal v pražském multifunkčním komplexu Forum Karlín slavnostní vyhlášení soutěže Fasáda roku 2023. Ceny pro vítězné projekty byly předány ve čtyřech kategoriích.

V letošním roce vyhlásila společnost Baumit výsledky soutěže Fasáda roku již podvacáté a slavnostní jubilejní ročník se v pražském Karlíně nesl tematicky v duchu 30. let minulého století. Nechybělo ani živé vystoupení populární hudební skupiny Mirai a celý slavnostní večer byl ve znamení zábavy.

Stejně jako v minulých letech byla soutěž Fasáda roku 2023 posuzována sedmičlennou odbornou porotou složenou z předních architektů a projektantů. Jejími členy byli Ing. arch. MgA. Juraj Sonlajtner, Ing arch. Jiří Harant, Ing. arch. Jura Bečička, Ing. Vítězslav Dvorský, Ing. Václav Krampera a Ing. Vít Ševčík. Předsedou odborné poroty byl v tomto ročníku zvolen Ing. arch. Zdeněk Havlík.

„Online přihlášky do soutěže Fasáda roku byly přijímány od loňského října do konce ledna letošního roku a celkem bylo dle pravidel přijato 180 projektů ve čtyřech kategoriích: novostavba objektu určeného k bydlení, novostavba nebytového objektu, rekonstrukce a rekonstrukce historického objektu,“ uvedl Ing. Martin Omelka, vedoucí projektu, a dodal: „Vedle předání cen a finančních odměn vítězům v jednotlivých kategoriích bylo součástí slavnostního galavečera předání zvláštního ocenění, a to Ceny odborné poroty. Slavnostní galavečer podtrhla velmi příjemná atmosféra.“

Cenu odborné poroty získal projekt Oprava a nátěr fasády objektu Muzea Jáchymov.

Vítězné projekty ve všech zmíněných kategoriích budou mít vedle prezentace v České republice možnost ucházet se rovněž o mezinárodní ocenění, a to v rámci prestižní evropské soutěže Baumit Life Challenge.

Detailní výsledky soutěže Fasáda roku 2023 včetně odůvodnění odborné poroty k vítězným projektům

naleznete na www.fasada-roku.cz.