Sklo, které chrání i reprezentuje: HELUZ IZOS v projektu Nová Papírna
Sklo, které chrání i reprezentuje: HELUZ IZOS v projektu Nová Papírna
Areál bývalé papírny v Plzni na Slovanech se mění v živoucí rezidenční čtvrť, která spojuje historii s moderním komfortem. Projekt Nová Papírna, realizovaný developerskou společností BC Real, a.s., postupně proměňuje památkově chráněné objekty i nově vznikající bloky v atraktivní místo pro život.
Mnohé z nově vznikajících i rekonstruovaných budov v areálu Nové Papírny se vyznačují výrazným podílem prosklených ploch, které kladou mimořádné nároky na technickou přesnost, kvalitu zpracování i estetické provedení. Tyto požadavky beze zbytku naplnila společnost HELUZ IZOS s.r.o. jako dodavatel vrstveného bezpečnostního zasklení a firma FALK , spol. s r.o., která se postarala o precizní realizaci fasádních systémů. Příkladem je zasklení bloků C a D, které přiléhají do ulice Zahradní.
Zlatá harmonie i materiálový kontrast
Blok D je navržen jako bytový dům s dominantní vysokopodlažní částí, která vertikálně akcentuje uliční frontu, zatímco jeho horizontála se směrem k ulici otevírá vstřícným parterem. Ten je definován elegantní fasádou s velkoformátovým zasklením ve zlatavých rámech. Naproti tomu blok C, situovaný na nároží u Papírenské lávky, působí expresivněji. Jeho fasáda je tvořena plastickými cihlovými prvky, které vytvářejí silný architektonický výraz a odkazují na industriální dědictví místa. S tímto robustním materiálovým základem příjemně kontrastuje bohatě prosklený parter.
Fasáda, která definuje charakter
Bloky C a D, které se aktuálně nacházejí ve finální fázi výstavby, jsou osazeny modernizovaným fasádním systémem MB-SR50N. Ten byl navržen s důrazem na dobrou tepelnou izolaci, estetiku a možnost použití velkoformátových skel až do hmotnosti 1100 kg. Systém umožňuje slícování profilů z vnitřní strany fasády a nabízí různé typy maskovacích lišt, které zvýrazňují vertikální či horizontální linie objektu. K technickým přednostem patří také výsuvná okna a inovativní typ střešního okna splňující nejvyšší nároky na izolaci i design. Systém je řešen předsazenou montáží na kotvách.
Bezpečnostní sklo VSG: jistota i elegance
Zasklení fasád bylo realizováno pomocí vrstveného bezpečnostního skla VSG, které je známé svou odolností a schopností chránit uživatele i v případě rozbití. Použité skladby – 33.2 VSG 1.1 a 44.2 VSG 1.1 – v kombinaci s meziskelními distančními rámečky CHRU9004 a plaveným sklem Float tvoří sofistikovaný systém, který splňuje nejen technické, ale i estetické požadavky projektu.
HELUZ IZOS jako výrobce skla a FALK jako dodavatel fasádních systémů zde spojili své know-how, aby vytvořili řešení, které odpovídá náročným požadavkům moderní architektury. VSG sklo navíc přispívá k celkové udržitelnosti projektu – jeho vrstvená struktura zvyšuje bezpečnost, snižuje riziko poranění a zároveň umožňuje efektivní práci s tepelnou bilancí budovy.
Více o sortimentu zasklení HELUZ IZOS na www.izos.cz
V HELUZ IZOS vyrábíme skla pro moderní stavby, aby v nich byla radost žít a pracovat. Důraz klademe především na snižování energetické náročnosti budov.