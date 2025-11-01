Zasklení IZOS proti hluku, pro úsporu energií, bezpečnostní i designová skla
Přehrát audio verzi
Zasklení IZOS proti hluku, pro úsporu energií, bezpečnostní i designová skla
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Požadavky na zasklení vychází ze stále větších ploch zasklení, důrazu na energetické úspory, útlum hluku, bezpečnost a design. Technologie potisku ve 4K umožňuje na skla pro exteriér i interiér natisknout v podstatě cokoliv.
Náš sortiment pokrývá kompletní sortiment izolačních dvojskel a v poslední době zejména izolačních trojskel a vedle toho i nadstavbové produkty, jako jsou chytrá skla a skla pro interiér včetně různých povrchových úprav a designů.
Základní izolační trojsklo IZOS Triple pro úspory energie v obytných domech
- tloušťka 44 mm
- tři skleněné tabule a dva distanční rámečky
„Trend v architektuře je uplatňování stále větších ploch zasklení a zároveň stále více akcentujeme energetickou náročnost budov a energetické úspory. To klade stále větší nároky na zasklené plochy. A je jedno, jestli jsou to okna, dveře, portály, fasády atd. Potřebujeme dosáhnout parametrů srovnatelných se zdivem. Parametry lze ovlivnit volbou skloviny, distančními rámečky, fólií, plynem,“ říká Alexandr Vlček, obchodní ředitel Heluz Izos s.r.o.
Pozn.: stále se vyrábí i IZOS Double, základní izolační dvojsklo pro rekreační a nerezidenční objekty. Základní izolační dvojsklo o tloušťce 24 mm je tvořeno dvěma skleněnými tabulemi a jedním distančním rámečkem. Je vhodné pro zasklívání plastových oken, dřevěných oken a hliníkových konstrukcí.
Akustika oken, IZOS Acoustic
Dalším z trendů a požadavků jsou akustické vlastnosti. Tyto vyšší požadavky souvisí se zahušťováním výstavby, s využitím pozemků, které se dříve nezastavovaly, ale i s vyššími nároky uživatelů.
„Pokud má ulice hluk na úrovni 80 dB, tak je to hluk poměrně zásadní. A pokud za tím oknem chci pracovat, bydlet a žít, tak je třeba ten hluk snížit, protože dlouhodobý vliv hluku na zdraví je negativní. Proto trend na snižování hluku sílí. Základní trojskla na našem trhu mají obvykle útlum kolem 32,33 dB, ale my umíme nabídnout i trojskla s útlumem 52 dB, což výrazně změní komfort v interiéru,“ říká Alexandr Vlček.
Generace oken stará 20 let je stále uživatelsky funkční, ale parametrově zastaralá.
„Dnes umíme okna s výrazně většími energetickými úsporami a výrazně lepším odhlučněním. Platí to pro tehdy používaná dvojskla i pro 20 let staré rámy. Z pohledu nákladů na vytápění je výměna žádoucí. Když ne celého okna. Protože to je stavebně náročné. Tak pokud to jde, tak alespoň skla,“ doporučuje Alexandr Vlček s tím, že samozřejmě se přihlíží ke konkrétní stavbě.
Kde koupit okno se sklem HELUZ IZOS?
„Na stránce Heluz IZOS jsou autorizovaní partneři, případně přes naše obchodní zastoupení. S naším obchodním týmem může zákazník probrat svou stavbu a nechat si doporučit nejen montážní firmu, ale i konkrétní sklo na danou zakázku. Protože kromě izolačních skel máme i nadstavbovou řadu tzv. chytrých skel. Sem patří již zmíněná akustická skla, bezpečnostní skla, skla do velké míry suplující stínicí techniku atd.,“ vysvětluje Alexandr Vlček.
- Trojsklo IZOS SHADOW vyniká svou schopností blokovat sluneční záření. Je určeno především na místa, kde situace neumožňuje umístění stínicí techniky. Díky extrémně nízké hodnotě prostupu tepla Ug 0,5 najde své uplatnění také u velkoformátových oken. Vhodné pro všechny domy, zejména pasivní, nulové, nízkoenergetické a energeticky úsporné budovy. Doporučeno pro zasklívání ploch s orientací na východ, jih a západ.
- Trojsklo IZOS ENERGY+ o tloušťce 44 až 46 mm perfektně spojuje všechny parametry: propouští světlo a teplo, a přitom si zachovává extrémně nízkou hodnotu prostupu tepla Ug 0,6 až 0,5. Ideální varianta pro všechny domy, zejména pasivní, nulové, nízkoenergetické a energeticky úsporné budovy. V chladnějších měsících jim zdarma přináší tepelné zisky.
- Skla IZOS PROTECT lze vyrobit v jakékoli požadované bezpečnostní třídě. Od skel do interiéru, která v případě rozbití nezraní děti, zabrání propadnutí člověka (výplně oken a dveří, ale také markýz a v interiéru například pro interiérové příčky nebo zábradlí, podle požadavků klienta také čistě bezpečnostní, se zvýšenou akustickou ochranou, pochozí nebo třeba protipožární), až po skla do oken odolávající zlodějům (prosklené části obytných domů nebo výlohy obchodů, zasklení pro banky, galerie nebo klenotnictví).
Pomůcky pro výběr skla
„Pomůcky jsou ideálním pomocníkem architekta, projektanta i montážních firem. Pracují s geografickou polohou, s rozměrem a charakterem oken, V případě rekonstrukce si namodelovat současný stav a porovnávat s návrhem. Oba moduly jsou volně dostupné,“ popisuje Alexandr Vlček.
Zájem trhu o skla s povrchovou úpravou roste
„Roste zájem o tradiční úpravy, jako je pískování, gravírování a broušení, ale i o modernější smalt a digitální potisk,“ popisuje Alexandr Vlček trend, který souvisí s představami architektů, zájmem investorů o architekturu a design.
Digitálně potištěná skla
„My velice rádi a čím dál tím častěji používáme digitální tisk, kde jsme, pokud ne jediní, tak jedni z velice mála, kteří disponují technologií v rozlišení 4K. A touto technologií lze na skla pro exteriér i interiér natisknout v podstatě cokoliv,“ popisuje Alexandr Vlček.
Digitální potisk skel je moderní a inovativní řešení, které vám umožní přenést jakýkoli výtvarný prvek přímo na skleněné povrchy. Díky IZOS rozsáhlé knihovně dekorů je k dispozici nepřeberné množství vzorů, barev a designů, které lze aplikovat na skleněné stěny, okna, dveře nebo fasády.