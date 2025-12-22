SPST spolupracuje napříč trhem i obory
SPST spolupracuje napříč trhem i obory
Také v roce 2025 spolupracoval Svaz podnikatelů ve stínicí technice nejen v rámci své členské základny, ale i s firmami na trhu stínicí techniky, které nejsou jeho členy, dále na mezinárodní úrovni, ale také se zástupci příbuzných oborů, se kterými ho pojí společné zájmy.
Kdo je SPST
SPST – Svaz podnikatelů ve stínicí technice na českém trhu působí od roku 2009 (dříve jako Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí). Od roku 2019, kdy se svaz stal členem celoevropského sdružení stínicí techniky ES-SO, působí také na evropské úrovni. Členy svazu jsou jak výrobní, tak obchodní a montážní firmy s působností po celé České republice, které jsou ochotny přispívat k rozvoji celého oboru stínicí techniky.
Dosažené výsledky za uplynulé období
Svaz je vnímán a respektován jako NEZÁVISLÝ partner v oboru stínicí techniky. To je důležité zejména při jednání se státními, výzkumnými nebo akademickými institucemi, u kterých prosazujeme zájmy oboru stínicí techniky. To nám dává právo pochlubit se dlouhodobým partnerstvím s institucemi, jako jsou: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, resp. Státní fond životního prostředí, ČKAIT a ČKA, které začleňují naše odborné konference s problematikou stínění do svých programů celoživotního vzdělávání. V příštím roce připravujeme spolupráci na přípravě metodiky pro začlenění stínicí techniky do rekonstrukcí historických budov s Ministerstvem kultury.
Společně s Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) a Cechem pro zateplování budov (CZB) jsme se letos věnovali projektu „Optimální otvorová výplň na vnějším plášti budovy“, který předpokládáme dokončit v prvním čtvrtletí příštího roku.
Odborné dokumenty
Odborný tým SPST pracuje na přípravě odborných dokumentů a nástrojů, jako jsou např. Produktové listy stínicí techniky – základní nezávislý technický dokument z oboru stínicí techniky. Projektantům v oboru pozemního stavitelství je k dispozici Kalkulačka parametrů stínicích prvků, která umožňuje porovnávat jednotlivé stínicí prvky z pohledu tepelné a zrakové pohody, ale i podle jiných parametrů.
On-line časopis SVT Magazín
Pro možnost detailnějšího a také pružnějšího předávání aktuálních technických či jinak zajímavých informací z oboru stínicí techniky vytvořil SPST on-line portál www.svt-magazin.cz, který je určen široké veřejnosti. Přináší jak technické novinky z oboru, které jsou zajímavé pro profesionály z oboru stínění či navrhování staveb, ale také jako inspirace pro koncové zákazníky.
Oborové setkání stínicí techniky
K tak širokému spektru činností a úkolů se hodí každý odborný názor, každá zkušenost. Proto neustále pracujeme na rozšíření naší členské základny. 5. listopadu 2025 se proto ve Velké Bíteši konalo již druhé Oborové setkání stínicí techniky, které uspořádal právě Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST). Jeho cílem bylo seznámit firmy, které dosud nejsou členy svazu, s tím, proč svaz na českém trhu vůbec působí, jak funguje a čeho již dosáhnul nebo v budoucnu dosáhnout chce. O zájmu zúčastněných (firmy Dřevoterm, s.r.o., PROFIFLEX s.r.o., Bohemiaflex s.r.o. a HEROAL Czech Republic s.r.o.) svědčila řada jejich dotazů na fungování svazu a možnost spolupráce. Věříme proto, že někteří z nich se v budoucnu k našemu úsilí připojí.
Činnost SPST v mezinárodním měřítku
Od roku 2019 je SPST členem evropského svazu stínicí techniky ES-SO (European Solar-Shading Organisation). Díky této spolupráci je možné získávat informace o zajímavých projektech a studiích z jiných zemí Evropy nebo přímo spolupracovat na studiích, realizovaných ES-SO.
Na poslední valné hromadě ES-SO, v listopadu v Bruselu, jsme řešili témata, která formují budoucnost našeho oboru – od technických standardů, přes energetickou efektivitu budov, až po komunikaci a vzdělávání. Konkrétně např. nové poznatky k odolnosti stínění vůči větru, podmínky pro uvádění výrobků na jednotný trh EU, energetickou bilanci budov a připravované testování solárních zisků, první přípravy na Global Shading Day 2026 a také plány pro účast ES-SO na veletrhu R+T 2027.
Jedním z bodů této valné hromady byla také volba nového představenstva – mezi členy pro další tříleté období byl zvolen Patrik Hácha z České republiky.
Děkujeme všem, kteří byli v letošním roce ochotni obětovat nám svůj čas a své zkušenosti a přispět tak k důležité práci pro náš krásný obor. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce, ve kterém nás čeká řada dalších zajímavých projektů.
Ještě předtím vám ale přejeme spokojené prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.
Ing. Štěpánka Lubinová, Výkonná manažerka SPST
SVAZ PODNIKATELŮ VE STÍNICÍ TECHNICE (SPST) je nástupnickou organizací SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ (SVST), které bylo zaregistrováno 1. října 2009. Účelem svazu je především sdružovat firmy, zabývající se oborem stínicí techniky, ...