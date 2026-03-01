Soutěž Realizace roku 2025 ve stínicí technice – Známe vítěze
Přehrát audio verzi
Soutěž Realizace roku 2025 ve stínicí technice – Známe vítěze
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Poprvé hodnotila soutěžní realizace také odborná porota, která je posoudila z hlediska technické náročnosti montáže nebo jejich inovativnosti.
Na konci ledna bylo uzavřeno hlasování veřejnosti a uzavřen loňský ročník každoroční soutěže realizací stínicí techniky. Uplynulého 10. ročníku soutěže se zúčastnilo 6 soutěžních staveb. Škála soutěžních produktů byla tentokrát velmi zajímavá: od vnitřního, přes venkovní až po samostojné stínění, od čistě technických až po umělecké realizace.
Všechny přihlášené stavby
Základní škola LOŠBATES, Louňovice, přihlašovatel: MARON CZ s.r.o. – Sluneční plachty s motorickým ovládáním, dálkovým ovladačem a větrným čidlem
Dětské jesle, Prostějov, přihlašovatel: Šárka Vyhnálková (Bellaventa) – Interiérová stínicí technika – stropní kazetový systém a látkové rolety
Restaurace Nad Hladinkou, Brno-Bystrc, přihlašovatel: MVIA s.r.o. – Soustava pergol se screenovými roletami
Filmové dekorace, Praha, přihlašovatel: Ateliér Orsei s.r.o. – Historické textilní dekorace – záclony, závěsy, lambrekýny a kaskády
Základní škola, Praha, přihlašovatel: LABONA s.r.o. – Screenové motorické rolety s napojením na meteostanici a řídicí jednotku
Vítězové veřejného hlasování
Hlasování, které proběhlo v prosinci 2024 a lednu 2025, se v uplynulém ročníku zúčastnil opět rekordní počet hlasujících – přijato bylo 609 platných hlasů. Jak tedy hlasující rozhodli? Zde jsou výsledky:
1. místo: Dětské jesle, Prostějov: Šárka Vyhnálková (Bellaventa)
2. místo: Dům přírody, Hodonín: LOMAX & Co s.r.o.
3. místo: Základní škola LOŠBATES, Louňovice: MARON CZ s.r.o.
Hodnocení odborné poroty
Hlasování, které proběhlo v prosinci 2024 a lednu 2025, se v uplynulém ročníku zúčastnil opět rekordní počet hlasujících – přijato bylo 609 platných hlasů. Jak tedy hlasující rozhodli? Zde jsou výsledky:
1. místo: Základní škola, Praha 4: LABONA s.r.o.
2. místo: Základní škola LOŠBATES, Louňovice: MARON CZ s.r.o.
3. místo: Restaurace Na Hladinkou, Brno – Bystrc: MVIA s.r.o.
Základní škola, Praha 4
Odborná porota ocenila citlivý přístup k výběru stínicího prvku z hlediska efektivního vlivu na vnitřní prostředí v učebnách (účinnost venkovního stínění, screenová roleta umožňuje zrakový kontakt s vnějším okolím), vizuální sladění s fasádou, subtilní boxy screenových rolet jsou skryty pod přesahy fasády. Nutný byl také precizní přístup k vedení elektroinstalace v již zateplené fasádě. Provedení může být vzorovým řešením pro realizace na obdobném typu stavby s již provedenou energetickou sanací obvodového pláště. Příklad dále ukazuje, že stínicí technika mohla být řešena již v době návrhu zateplení budovy a mohly tak být boxy screenových rolet zcela skryty pod fasádou.
Základní škola LOŠBATES, Louňovice
Zde odborná porota ocenila zejména náročnost montáže vzhledem k rozměrům stínicích plachet. Důraz musel být kladen na kotvení, které musí zajistit nejen stabilitu samotného stínicího prvku, ale respektovat také nutnost dostatečného (přiměřeného) vypnutí stínicích plachet. Dále ocenila to, že u budovy školního zařízení se myslelo na zastínění vnějších ploch, které mohou sloužit v době odpočinku a snížení tepelného zatížení vnitřního prostoru školy, který slouží i ke sportovním a dalším volnočasovým aktivitám.
Restaurace Na Hladinkou, Brno – Bystrc
Velkoplošná pergola je citlivě zakomponována do venkovního prostoru restaurace. Realizace kladla velké nároky na montáž jednak vzhledem k rozměrům, ale zejména na kotvení do střechy spodního objektu. Při tomto způsobu kotvení je nutné zajistit, aby nedošlo k narušení stávající skladby střešního pláště jak z pohledu lokálního zatížení, tak především vzhledem k riziku poškození hydroizolačního systému s následkem zatečení.
Investorem zvolené řešení manuálního ovládání pergol porota chápe, ale k velkému počtu a rozměru stínicích prvků by jistě personál restaurace více ocenil vhodné motorické ovládání, které v dnešní době umí být spolehlivé a není třeba se toho obávat.
Všem soutěžícím děkujeme za jejich krásné realizace a vítězům blahopřejeme!
Všechny soutěžní realizace si můžete i nadále prohlédnout ve fotogalerii Svazu podnikatelů ve stínicí technice (kde najdete i předchozí ročníky), a vítězné realizace se vám brzy představí také zde v on-line Magazínu SVT.
Současně informujeme, že tímto byl zahájen letošní, v pořadí již jedenáctý ročník této soutěže, jejíž podmínky naleznete zde. Uzávěrka přihlášek soutěžních realizací je 30. listopadu 2026 a těšíme se na další krásné realizace!
SVAZ PODNIKATELŮ VE STÍNICÍ TECHNICE (SPST) je nástupnickou organizací SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ (SVST), které bylo zaregistrováno 1. října 2009. Účelem svazu je především sdružovat firmy, zabývající se oborem stínicí techniky, ...