Správný výběr zasklení balkonu či lodžie není žádná věda

Pokud jste se rozhodli pro zasklení balkonu či lodžie přečtěte si 5 důležitých informací, které vám mohou při rozhodování o vhodném výrobci a dodavateli pomoci.

1. Funkčnost

Jistě víte, kam a proč systém budete chtít instalovat, jak ho budete chtít používat a udržovat. Poraďte se tedy s odborníkem od výrobce či dodavtele, zda pro vás bude vhodný systém posuvný nebo systém posuvně-otočný a u obou variant ještě, zda bude provedení rámové či bezrámové. Požadujte, aby bylo zasklení nastavitelné. Stavitelnost je zejména u panelových domů, kde jsou značné stavební odchylky, velice důležitá při instalaci i následné údržbě (seřizování). Toto například umožňuje svou unikátní konstrukcí LGR a LGS, systém od finského výrobce LUMON. Zasklení by mělo zasklít celý požadovaný prostor, být jednoduše ovladatelné, buzúdržbové a pokud chcete rekonstruovat celý balkon, výrobce by měl nabízet komplexní řešení. Tedy nejen zasklení, ale i zábradlí a případně žaluzie. Vyhnete se tím možným nepříjemnostem s kompatabilitou či vícenáklady za dodatečné úpravy prostor nebo produktů od různých výrobců.

2. Bezpečnost

V první řadě je důležité upozornit na to, že zasklení není bezpečnostním prvkem, jako je to například u dveří. Na to je třeba myslet, zejména v případě zasklení přízemních balkonů a lodžií. Pokud si vybíráte zasklení, chcete ale mít jistotu, že tento prvek nebude snadno překonán, jak z vnějšku, tak zevnitř. Vybírejte zasklení, které lze mechanicky uzamknout (nejlépe zámečkem) a takto zamčené zajistit, například i ve větrací poloze. V případě posuvně-otočného systému je důležité vyřešit zajištění skel při plném otevření. Posledním zmíněným aspektem je tloušťka a materiál skel. To vždy vychází z řešení konkrétního projektu. Jako vstupní data slouží například: použití, zatížení větrem, výška a umístění budovy, výška zasklení apod. Pukud nemáte projekt, dodavatel by měl být schopen spočítat a navrhnout správné řešení. Zasklení by mělo být navrženo tak, aby odpovídalo požadavkům dané stavby, lokality, normám a platné legislativě.

3. Kvalita

Kvalita zasklívacího systému lze jen těžko posoudit, aniž byste zasklení fyzicky viděli. Vždy chtějte ukázat minimálně funkční vzorek, případně již instalované a nějakou dobu fungující zasklení. Nechte si od výrobce doložit certifikaci systému podle ETA, která umožňuje výrobcům vypracovat prohlášení o vlastnostech a opatřit výrobek označením CE. Do kategorie kvalita lze zařadit i jeho vizuální provedení. Zaměřte se na detail a vyberte si výrobce, který vám dodá „čisté“ řešení bez zbytečných stropních nájezdových kolejnic, plastových uchycovacích částí, otevřených a členitých profilů apod. Zasklení pro vás bude důležité zejména zevnitř, kde má vytvořit nový prostor a zlepšit kvalitu žití ve vašem bytě.

4. Životnost

Životnost neposuzujte pouze dle garance na dodaný materiál a práce, ověřte si historii výrobce a dodavatele. Hledejte stabilní a dlouho fungující společnost. Například výrobce LUMON garantuje dodání náhradních dílů na svoje zasklívací systémy 10 let, ale v praxi mají i přes 20 let instalované „staré“ systémy, kde jsou schopni servisem a dodávkou náhradních dílů zasjitit jejich perfektní fungování.

5. Odbornost

Pro správné fungování bezpečného, kvalitního zasklení a jeho dlouhou životnost je vždy velice důležité, jak odborně je provedena montáž. Vyžádejte si reference a běžte se na ně podívat. Požadujte montáž od firmy, která má odborné zkušenosti s montáží zasklení, dohledatelnou historii. Požádejte o konzultaci na místě realizace. Kvalitní zasklení je finančně nezanedbatelná investice, ale při odborné montáži, správném provozu a servisu, vám může sloužit více jak 20 let. Několik hodiny času investovaných do konzultace s odborníky, který s vámi probere veškeré výhody i úskalí vašeho konkrétního projektu zasklení se jistě vyplatí.