Instalace nového světlíku do největšího saunového světa v Aquapalace Praha

Doprava světlíku na střechu v srdci areálu byla vrtulníkem jednodušší, rychlejší a levnější, než kdyby byl využit jeřáb. Celou akci jsme natáčeli, podívejte se na video.

Nevšední podívaná se naskytla dne 23. 3. 2022 u Aquapalace Praha v Čestlicích, kde proběhla instalace nového světlíku přímo v srdci areálu. Vzhledem k poloze a velikosti byl světlík dopravován vrtulníkem slovenské společnosti Techmont.

„Vrtulníkem jsme vynášeli těžké nosníky na střechu Aquapalace, protože jeřábem se na místo určení nedá dostat. Zvolili jsme brzké ráno, kdy je vzduch nepřehřátý, stabilní a je jen malý vítr,“ říká Lubomír Mick, pilot vrtulníku MI-8T. Vrtulník vynášel nejen nosníky vlastního světlíku, ale i materiál pro montáž.

Pro tento způsob přepravy se vedení Aquapalace rozhodlo s ohledem na rychlost a cenu. „Jeřábem by to bylo na celý den a o polovinu dražší. V neposlední řadě by to jeřábem znamenalo komplikace v dopravě a nutnost koordinace s dotčenými orgány, ,“ říká Jan Novák, MBA, technický ředitel Aquapalace Praha.

Důvodem celé akce je budoucí novinka, Zenová sauna a zahrada na střeše. Původní světlík novému konceptu nevyhovoval. Architekt nové části proto navrhl v rámci prací na střeše světlík vyměnit.

Celá konstrukce je protipožární, součástí jsou okna napojená na elektronický zabezpečovací systém a požární signalizaci. Vzhledem k charakteru budoucího zaměření celého prostoru je dotčený světlík začleněn do konstrukce tak, aby nerušil svým tvarem dojem klidné zenové zahrady a zároveň stále plnil funkci osvětlení v saunovém světě o patro níže. Plocha střechy se nemění, pro nové využití je tedy k dispozici 250 m2 a sauna s plochou 30 m2 která je určena pro 12 osob. Ukončení výstavby nové části je plánováno ve třetím čtvrtletí letošního roku.