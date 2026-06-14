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Bratislavské Vydrici dominují hliníkové střechy PREFA

14.6.2026
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Sponzorováno

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Bratislavské Vydrici dominují hliníkové střechy PREFA

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Pod Bratislavským hradem vzniká nová městská čtvrť, která výrazně proměňuje podobu historického podhradí. Projekt Vydrica navazuje na původní urbanistickou strukturu území mezi centrem Bratislavy a Dunajem, zároveň však přináší současný standard městského života – bydlení, kanceláře, obchody, služby i kvalitní veřejná prostranství.

Foto: Croce & WIR
Foto: Croce & WIR

Významnou roli v celkovém výrazu Vydrice sehrály střešní plochy. V této lokalitě totiž nejsou pouze technickým zakončením budov. Díky poloze přímo pod hradem jsou dobře viditelné z okolních ulic, z vyvýšených míst i z hradu samotného. Architekti proto usilovali o to, aby střechy a fasády nepůsobily odděleně, ale tvořily jeden promyšlený celek.

Pro střešní krytinu byly zvoleny hliníkové falcované šindele PREFA ve střídmé paletě přírodních odstínů P.10 prefa bílá, P.10 písková a bronzová. Každý z odstínů odpovídá charakteru konkrétního objektu i jeho fasádě. Zvolený materiál zároveň umožnil přesnou pokládku na střešních rovinách s různými sklony i v úzkých pásech mezi světlíky. Uplatnil se také při realizaci komplikovaných detailů v místech teras, okapů, hřebenů, technických prostupů a odvodnění.




Samotná realizace byla technicky náročná. Celková plocha střech obytných budov dosahuje přibližně 1 500 m² a montáž probíhala s přestávkami zhruba rok a půl. Přípravná a plánovací fáze přitom zabrala klempířům ze společnosti Prvá Strechárska šest měsíců. U takto exponované stavby bylo nutné sladit architektonické požadavky, přesné řemeslné zpracování i koordinaci s dalšími profesemi a generálním dodavatelem. Jak připomíná spoluzakladatel firmy a technický vedoucí projektu Tomáš Filo, právě podle detailů se rychle pozná profesionální práce.

Falcovaný šindel PREFA je vyroben z barevného legovaného hliníku o tloušťce 0,7 mm. Skryté kotvení pomocí patentovaných příponek a vroubkovaných hřebíků vytváří čistý povrch bez viditelných spojovacích prvků. Systém drážka v drážce pak zajišťuje těsný a odolný střešní plášť, který spolehlivě odolává silnému větru i přívalovým srážkám.




Hliník má pro podobné projekty řadu praktických výhod. Je lehký, nekoroduje, dobře se přizpůsobuje složitějším tvarům a má minimální nároky na údržbu. Povrchová úprava P.10 navíc zajišťuje dlouhodobou barevnou stálost, neloupe se a nevyžaduje pravidelné nátěry. PREFA poskytuje na materiál a barvu záruku až 40 let, což je u projektu v citlivém historickém prostředí důležitý argument.

Vydrica tak ukazuje, že současná městská výstavba nestojí pouze na atraktivní architektuře. Stejně podstatné jsou technická kvalita, promyšlený detail a schopnost začlenit nové stavby do historického kontextu města. Střechy a fasády zde významně spoluvytvářejí charakter celé čtvrti – nenápadně, kultivovaně a s důrazem na dlouhodobou hodnotu.




O projektu:

Země: Slovensko
Objekt, místo: Bytové domy Vydrica, Bratislava
Typ stavby: novostavba
Architekti: Compass, s.r.o., Bratislava Realizace: Prvá Strechárska s.r.o., Bratislava
Typ střešní krytiny: PREFA falcovaný šindel
Barva střešní krytiny: P.10 prefa bílá, P.10 písková, bronzová
Foto: Croce & WIR







PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
logo PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Výrobce hliníkových střešních a fasádních systémů v mnoha barevných odstínech (vč. kompletního příslušenství) a solárních systémů (vč. montážního systému k FVE panelům). Záruka 40 let na kvalitu materiálu, u povrchové úpravy P.10 rovněž 40letá záruka na ...

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