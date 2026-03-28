Hliníková fasáda jako řešení náročného projektu
Hliníková fasáda jako řešení náročného projektu
Švýcarské město Buchs má novou dominantu. Obytná budova na místě bývalého parkoviště u nákupního centra Bernerhaus ukazuje, jak může vypadat moderní městská architektura. Architekti z kanceláře Kaundbe navrhli třináct bytů v budově, která nemá žádné ostré hrany, i když stojí na trojúhelníkovém půdorysu.
Thomas Keller z Kaundbe vzpomíná na výzvu projektu: „Bernerhaus měl silný charakter. Nová budova musela být výrazná, ale zároveň měla respektovat okolí.“ Zadání pomohla vyřešit fasáda z hliníkových šindelů PREFA v odstínu P.10 světle šedá. Materiál navazuje na tradiční švýcarské rodinné domy v okolí, které jsou rovněž pokryty šindelem, jen v tmavších tónech.
Technická preciznost od základů
Roli při výběru fasádního materiálu hrála statika. Budova stojí na existující konstrukci podzemního parkoviště s širokým nosným roštem a přístupem pod stavební parcelu. Architekti zachovali přízemní oblouky, na které plynule navazují obvodové stěny. To vyžadovalo lehký fasádní systém. Hliníkové šindele PREFA splnily všechny požadavky – nejenom na nízkou hmotnost, ale také na odolnost vůči povětrnostním podmínkám a bezúdržbovost.
Gabriel Landolt z realizační firmy Künzli Davos AG přibližuje postup instalace: „Přesnost podkonstrukce je u zakřivených fasád vždy zásadní, proto jsme hliníkové kolejnice instalovali na konzoly pomocí laserového zaměření. I sebemenší odchylky by totiž byly okamžitě patrné. Malé fasádní šindele se přitom díky svému tvaru snadno instalují. Výsledná fasáda připomínající hadí kůži krásně ožívá při střídání denního světla.“
Dlouhodobá investice bez starostí
Pro investory byl důležitý i ekonomický aspekt. Systémy PREFA nevyžadují prakticky žádnou údržbu, což z dlouhodobého hlediska znamená významnou úsporu. Zatímco jiné fasádní materiály vyžadují pravidelnou údržbu nebo výměnu, hliníková fasáda vydrží desítky let bez zásahu. Hliník navíc lze plně recyklovat jako sekundární surovinu.
Budova v Buchsu spojuje estetiku, funkčnost a udržitelnost. Vnější stěny sledují uliční linie s jemným ohybem, což se odráží v půdorysech bytů. Každé ze čtyř pater má tři dvoupokojové byty a každý má balkon s panoramatickým výhledem. Penthouse zdůrazňuje elegantní městský charakter budovy a ukazuje, jak lze efektivně přeměnit zbytkové městské prostory na funkční místa.
O projektu:
|Země:
|Švýcarsko
|Objekt, místo:
|bytový dům, Buchs
|Typ stavby:
|novostavba
|Architekti:
|Kaundbe Architekten AG, Schaan
|Realizace:
|Künzli Davos AG, Wittenbach
|Typ fasádní krytiny:
|PREFA fasádní šindel
|Barva fasádní krytiny:
|P.10 světle šedá
|Fotografie:
|Croce & WIR
