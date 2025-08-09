Nejnavštěvovanější odborný web
Krajina, tradice, architektura: Harmonie v domě u Vinje

Krajina, tradice, architektura: Harmonie v domě u Vinje

9.8.2025
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
V malebné krajině nedaleko slovinského Vinje vznikla stavba, jež svou formou i použitými materiály respektuje místní kontext a zároveň reflektuje současné architektonické přístupy. Dům navržený studiem Kombinat arhitekti z Lublaně představuje soudobou interpretaci tradičního venkovského objektu. Silueta domu, nízká výška s asymetrickými sklony střech je přímým odkazem na historické konstrukce kozolců – dřevěných sušáren sena typických pro region.

Dům je orientován podélně, paralelně se silnicí, a svým skromným měřítkem – výškou pouhých 1,5 podlaží – nenarušuje okolní horizont. Proporce domu a jeho vertikální i horizontální členění vycházejí ze studia kontextu krajiny a optimalizace vnitřních dispozic. Důraz byl kladen na funkční a zároveň estetické členění, jež se projevuje zejména na střešním plášti z hliníkového systému PREFALZ v tmavě hnědém odstínu P.10. Tento materiál byl zvolen nejen kvůli odolnosti a dlouhé životnosti, ale také pro svůj harmonický soulad se stárnoucí dřevěnou fasádou.




Detaily, které tvoří celek

Klempířská firma Janeze Kralje, specializující se na systémy PREFA, realizovala celou plechovou část střechy s důrazem na technickou čistotu a přesnost napojení na další stavební prvky. V rámci návrhu byly pásy z hliníkového plechu PREFALZ osazeny s ohledem na pravidelnost a symetrii stojatých drážek – každé ze sedmi střešních oken bylo situováno do přesné osy mezi dvě drážky. Z hliníkových materiálů PREFA byl vyhotoven kompletní odvodňovací systém, včetně oplechování komínového tělesa a větracích prvků.

Technologická odpověď na terénní výzvy

Stavba čelila komplikacím spojenými s nestabilním podložím, což vyžadovalo statické posudky a stabilizační zásahy. Přesto se projekt podařilo realizovat v rámci plánovaného rozpočtu. Architekti zvolili konstrukční řešení na bázi montované dřevostavby, která umožnila rychlou montáž i vysoký stupeň prefabrikace, přičemž důraz na kvalitu provedení zůstal zachován.




Udržitelnost a technická kvalita v praxi

Zvolený materiál – hliníkový plech PREFALZ – splňuje náročná kritéria na udržitelnost. Je lehký, recyklovatelný a odolný vůči povětrnostním vlivům. Přesné dílenské zpracování umožnilo zvládnout i neortodoxní sklony a napojení střešních rovin, které by s jiným materiálem byly výrazně komplikovanější.

Rodinný dům ve Vinje tak přináší příklad důsledně promyšlené realizace, kde se setkávají špičková architektura, řemeslná kvalita a moderní technické řešení. Produkty PREFA zde hrají klíčovou roli nejen funkčně, ale i vizuálně – jako prvek spojující dům s krajinou.





O projektu:

Země: Slovinsko
Objekt, místo: rodinný dům, Vinje
Typ stavby: novostavba
Architekti: Kombinat arhitekti projektiranje d.o.o., Ljubljana
Realizace: Stavbno kleparstvo JK d.o.o. – Janez Kralj
Typ střešní krytiny: PREFALZ
Barva střešní krytiny: P.10 tmavě hnědá
Fotografie: Croce & WIR

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Výrobce hliníkových střešních a fasádních systémů v mnoha barevných odstínech (vč. kompletního příslušenství) a solárních systémů (vč. montážního systému k FVE panelům).

