Krajina, tradice, architektura: Harmonie v domě u Vinje
V malebné krajině nedaleko slovinského Vinje vznikla stavba, jež svou formou i použitými materiály respektuje místní kontext a zároveň reflektuje současné architektonické přístupy. Dům navržený studiem Kombinat arhitekti z Lublaně představuje soudobou interpretaci tradičního venkovského objektu. Silueta domu, nízká výška s asymetrickými sklony střech je přímým odkazem na historické konstrukce kozolců – dřevěných sušáren sena typických pro region.
Dům je orientován podélně, paralelně se silnicí, a svým skromným měřítkem – výškou pouhých 1,5 podlaží – nenarušuje okolní horizont. Proporce domu a jeho vertikální i horizontální členění vycházejí ze studia kontextu krajiny a optimalizace vnitřních dispozic. Důraz byl kladen na funkční a zároveň estetické členění, jež se projevuje zejména na střešním plášti z hliníkového systému PREFALZ v tmavě hnědém odstínu P.10. Tento materiál byl zvolen nejen kvůli odolnosti a dlouhé životnosti, ale také pro svůj harmonický soulad se stárnoucí dřevěnou fasádou.
Detaily, které tvoří celek
Klempířská firma Janeze Kralje, specializující se na systémy PREFA, realizovala celou plechovou část střechy s důrazem na technickou čistotu a přesnost napojení na další stavební prvky. V rámci návrhu byly pásy z hliníkového plechu PREFALZ osazeny s ohledem na pravidelnost a symetrii stojatých drážek – každé ze sedmi střešních oken bylo situováno do přesné osy mezi dvě drážky. Z hliníkových materiálů PREFA byl vyhotoven kompletní odvodňovací systém, včetně oplechování komínového tělesa a větracích prvků.
Technologická odpověď na terénní výzvy
Stavba čelila komplikacím spojenými s nestabilním podložím, což vyžadovalo statické posudky a stabilizační zásahy. Přesto se projekt podařilo realizovat v rámci plánovaného rozpočtu. Architekti zvolili konstrukční řešení na bázi montované dřevostavby, která umožnila rychlou montáž i vysoký stupeň prefabrikace, přičemž důraz na kvalitu provedení zůstal zachován.
Udržitelnost a technická kvalita v praxi
Zvolený materiál – hliníkový plech PREFALZ – splňuje náročná kritéria na udržitelnost. Je lehký, recyklovatelný a odolný vůči povětrnostním vlivům. Přesné dílenské zpracování umožnilo zvládnout i neortodoxní sklony a napojení střešních rovin, které by s jiným materiálem byly výrazně komplikovanější.
Rodinný dům ve Vinje tak přináší příklad důsledně promyšlené realizace, kde se setkávají špičková architektura, řemeslná kvalita a moderní technické řešení. Produkty PREFA zde hrají klíčovou roli nejen funkčně, ale i vizuálně – jako prvek spojující dům s krajinou.
O projektu:
|Země:
|Slovinsko
|Objekt, místo:
|rodinný dům, Vinje
|Typ stavby:
|novostavba
|Architekti:
|Kombinat arhitekti projektiranje d.o.o., Ljubljana
|Realizace:
|Stavbno kleparstvo JK d.o.o. – Janez Kralj
|Typ střešní krytiny:
|PREFALZ
|Barva střešní krytiny:
|P.10 tmavě hnědá
|Fotografie:
|Croce & WIR
Výrobce hliníkových střešních a fasádních systémů v mnoha barevných odstínech (vč. kompletního příslušenství) a solárních systémů (vč. montážního systému k FVE panelům). Záruka 40 let na kvalitu materiálu, u povrchové úpravy P.10 rovněž 40letá záruka na ...