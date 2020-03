Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střechy / Vaše zelená střecha na dosah

Vaše zelená střecha na dosah

Zvažujete výstavbu nového reprezentativního sídla vaší společnosti, nebo nových administrativních prostor a rádi byste na své střeše viděli zeleň? V tom případě se na nás neváhejte obrátit, nabízíme řešení přímo pro vás.

V únoru na Brněnském festivalu architektury 2020 prezentovala naše společnost ve spolupráci se společností BUILDIGO s.r.o. pro širokou veřejnost možnost aplikace zelené střechy na ocelové montované haly, administrativní budovy aj. stavební objekty.

Než však zabrouzdáme hlouběji do daného tématu, měli bychom si hned na samotný úvod vlastně říci, co jsou to zelené střechy a jaké pozitiva a negativa jsou v nich pro tyto druhy staveb ukrytá?

Zelená střecha je vlastně taková střecha, která je buď to částečně, nebo zcela pokrytá vegetačním souvrstvím s možností doplnění kačírků z praného kameniva.

Při záměru realizace zelené střechy by podle nás mělo být zohledněno hledisko nákladů na dlouhodobou údržbu.

Našim zákazníků proto nabízíme realizaci extenzivní zelené střechy, kterou realizujeme jako bezúdržbovou (nevyžaduje pravidelnou intenzivní údržbu).

Zelené střechy nám svými vlastnostmi poskytují celou řadu velmi užitečných funkcí, které se ani v dnešní moderní a technicky vyspělé době s použitím nejmodernějších materiálů nedokáží nahradit.

Výhody zelených střech na moderních budovách:

Zlepšují vzhled a kvalitu našeho životního prostředí

Zpříjemňují obytné i pracovní prostředí pro lidi

Doplňují a zachovávají pocit přírody i v již hustě zastavěných stavebních oblastech

Čistí ovzduší a zadržují ve velkém množství srážkové vody

Regulují vlhkost a výrazně ochlazují povrch střešní roviny stavebního objektu

Zlepšují izolaci proti hluku, poskytují zvýšenou tepelnou ochranu v zimě i v parných letních dnech

Chrání jakost střešních konstrukcí a zvyšují svým moderním designem také image dané stavby

Samozřejmě výhod aplikace zelených střech je ještě celá další řada, abychom se však nebavili pouze o jejich výhodách, jako každý materiál a aplikace i tyto zelené střechy mají své nevýhody.

My si dovolíme zde uvést zásadní dvě a to zaprvé – především vyšší pořizovací cena oproti standardním střechám, zadruhé je to náročnější aplikace všech souvrství skladby zelených střech, kdy je třeba se v případě realizace obrátit na odborného zhotovitele, který s realizací má již bohaté zkušenosti (jakýkoli zásah do již zrealizovaného zelného pláště střechy je výrazně dražší a náročnější a skýtá určitá rizika, než tomu je u oprav standardních skládaných střešních plášťů).

Můžeme směle říci, že tyto moderní aplikace zelených střech pomáhají vnést do výstavby objektu ekologický aspekt a přispívají k pozitivnímu vnímání stavby a jejího okolí.

Současně při vhodném návrhu a realizaci může realizace zelené střechy i přes počáteční náklady přispět k dlouhodobé udržitelnosti investice.