Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střechy / Systémy vegetačních střech – zelené střechy

Systémy vegetačních střech – zelené střechy

Pro systémy plochých i šikmých vegetačních střech jsou nyní k dispozici i produkty Saint-Gobain z hydrofilní minerální vlny. Tyto desky jsou velice lehké a vzdušné. Fungují jako částečná náhrada substrátu, zbytečně nepřitěžují konstrukci střechy a rostlinám se v nich daří.

Jejich hydrofilní vláknitá struktura umožňuje udržení vody několik dní a zároveň dokáže přebytečnou vodu odvádět, aby se rostliny neudusily, nebo neodplavily při přívalových deštích.

Výhody desek oproti zemině:

výrazně menší přitížení střechy

lepší drenážní kapacita a výrazně větší vodní propustnost

obrovská pórovitost – více vzduchu pro kořeny

schopnost udržet více vody po delší čas

neutrální pH

výrazné snížení tepelných ztrát

Desky jsou na rozdíl od pěstební zeminy bez organické složky, bez humusu, který dává výživu rostlinám. Výživu ve střešních systémech dodáváme většinou ve formě tablet s pomalým uvolňováním. Na trhu jsou cenově dostupné tablety s uvolňováním od 6 měsíců až do 2 let. Množství a rozmístění tablet se řídí pokyny výrobce a záleží na náročnosti rostlin, které pěstujeme. Pro extenzivní vegetační střechy bychom rozhodně neměli výživu přehánět! Přihnojujeme vždy na jaře po dobu prvních 5 let, pak můžeme zmírnit, zkontrolovat pH, upravit případně výživu a nastavit dávkování na cca 1× za 2–3 roky.

Isover FLORA – substrátové desky

λ D = 0,037 (W∙m−1∙K−1)

Substrátové desky z hydrofilní vlny plně, nebo částečně nahrazují zeminu v konstrukcích vegetačních střech. Jsou lehké a vzdušné, kromě ozeleňování novostaveb jsou vhodné i pro rekonstrukce. Mají výbornou vodopropustnost, takže je možné je použít i ve zjednodušených extenzivních skladbách, kde odvádějí přebytečnou dešťovou vodu v celém svém objemu. Určité množství vody však v deskách vždy zůstává, takže střešní rostliny tak mohou v deskách Isover Flora spolehlivě vegetovat i v obdobích bez přirozené dešťové zálivky.

Isover INTENSE – zpevněné substrátové desky

λ D = 0,035 (W∙m−1∙K−1)

Zpevněné substrátové desky z hydrofilní vlny se používají jako vyztužující vrstva nad panely Isover Flora v místech častějšího provozu. Díky jejich výborné hydroakumulaci a vysoké pevnosti v tlaku jsou vhodné i jako spodní vrstva vegetačního souvrství se substrátem. V tomto případě je vhodné vegetační souvrství doplnit plošným drenážním prvkem, podle výpočtu u konkrétního projektu.

Skladba vegetační střechy s polointenzivní zelení 1. Rostliny a krycí vrstva

Vícevrstvá skladba s odkapovým systémem pro sklony od 0° Vícevrstvá skladba s odkapovým systémem pro sklony od 0° Rostliny je možné používat jako do klasické extenzivní střechy, ale můžeme sáhnout i po zajímavějších a náročnějších rostlinách. Tloušťka krycí vrstvy ze zeminy, kačírku a kůry zde může být i vyšší než 20 mm, výška rostlin 50 až 750 mm. 2. Vegetační, drenážní a hydroakumulační vrstva Rostliny se sází přímo do vegetačních panelů. Na rozdíl od extenzivních střech zde máme panely dvojitě, takže dokáží udržet daleko více vody. Akumulace vody probíhá pouze v panelech, přebytečná voda volně odkapává a tím brání přemokření. Tloušťka této vrstvy je 100 až 200 (300) mm. 3. Odkapová vrstva pro střechy bez spádu Náročnější vícevrstvé vegetační střechy bez dostatečného sklonu, nebo rozsáhlé střechy s velkou odtokovou délkou, lze doplnit odkapovým systémem. Používá se prostorová smyčková rohož, nebo speciální nízké nopové fólie s obráceným nopem. Funkcí této vrstvy je umožnění volného odkapu z panelů a tím chránit rostliny proti přemokření. 4. Hydroizolační vrstva Moderní hydroizolační fólie a modifikované asfaltové pásy (SBS i APP) už je možné koupit ve variantě s odolností proti prorůstání kořínků. Pokud tuto funkci nemají, je nutné hydroizolaci chránit speciální protikořenovou ochranou – např. plochou nebo nopkovou fólií z HDPE (High-density polyethylene). 5. Tepelná izolace U polointenzivních a intenzivních systémů je tvořena expandovaným, nebo extrudovaným polystyrenem a navrhuje se v tloušťkách od 200–450 mm podle tepelných požadavků prostorů pod střechou. V případě nevytápěných garáží se tepelná izolace může vynechat úplně, panely mají základní tepelně izolační schopnost. Pěnové polystyreny ze sortimentu Isover je možné dodat i ve spádu. 6. Parozábrana Vrstva zamezující pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště. 7. Nosná konstrukce Silnější vegetační vrstva a větší rostliny mají také větší nároky na statiku nosných konstrukcí. Tyto střechy nejsou příliš vhodné pro rekonstrukce, jedině po důkladném statickém vyhodnocení.