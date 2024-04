Stavba / Regenerace domů / Dotace na rekonstrukce doplní zvýhodněný úvěr

Dotace na rekonstrukce doplní zvýhodněný úvěr

Dotace od státu na zelené rekonstrukce mohou pokrýt až polovinu celkových nákladů. Na druhou polovinu lze využít zvýhodněné úvěry od stavebních spořitelen. Stavební spořitelna České spořitelny nově nabízí úvěr Oprav dům po babičce s Buřinkou.

Průzkum Buřinky ukázal, jak majitelé rodinných domů financují energeticky úsporné rekonstrukce. Více než polovina (54 %) respondentů by šla cestou vlastních úspor, necelá čtvrtina (24 %) by využila dotaci, 17 % hlavně mladších lidí by volila hypotéku a 15 % respondentů úvěr od stavební spořitelny. Průzkum také odhalil, že lidé zatím nevyužívají naplno možnosti čerpat dotace od státu. Přitom jedná-li se o rekonstrukci s pozitivním dopadem na životní prostředí, je právě dotace v kombinaci se zvýhodněným úvěrem od stavební spořitelny tou ideální cestou. Potvrzuje to i zájem o úvěr Oprav dům po babičce s Buřinkou.

Sahat do vlastní kapsy není vždy ideální řešení

S intenzivním nástupem jara přichází rychleji také sezóna rekonstrukcí. Buřinka ve svém průzkumu zjišťovala, jak majitelé rodinných domů financují energeticky úsporné stavební úpravy. Nejčastěji by lidé volili vlastní úspory. Podle staršího průzkumu Buřinky z prosince 2022 by rekonstrukci vlastními úsporami financovalo 77 % Čechů, což je o třetinu více než nyní. „Považuji za dobré znamení, že toto číslo klesá. Češi si zřejmě uvědomují, že vydat se ze všech peněz a úspor není správné. Pokud jsou totiž tyto úspory vaše jediná rezerva, nebylo by moudré použít je k zaplacení rekonstrukce. Kdyby došlo k výpadku příjmů, můžete se ze dne na den dostat do problémů. Měli byste třeba novou střechu, ale prostředky na běžný život by vám chyběly,“ říká Milan Pospíšil z Buřinky. „Pokud si na rekonstrukci vezmete úvěr a přijdete o práci, pořád vám zbývá vaše rezerva. Z té byste hradili živobytí i splátky úvěru,“ dodává.



Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny (sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos, leden 2024, 1 500 respondentů – majitelů rodinných domů v ČR), v % Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny (sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos, leden 2024, 1 500 respondentů – majitelů rodinných domů v ČR), v %

O financování pomocí hypotéky by uvažovala spíš mladší generace. Na rekonstrukci bydlení by si ji vzalo 25 % respondentů ve věku 18–26 let, ale pouze 10 % respondentů ve věku 54–65 let. Hypotéka se hodí na komplexní rekonstrukce, při kterých je potřeba větší investice, zpravidla nad 1,5 milionu korun. Vyžaduje ale zástavu nemovitostí, a to není u každého domu možné nebo výhodné, například pokud již klient má hypotéku s nižší úrokovou sazbou. K financování rekonstrukce je vhodný nezajištěný úvěr od stavební spořitelny. Ten by využilo 15 % majitelů rodinných domů. Výhodou obou typů úvěrů na bydlení jsou nižší úrokové sazby, dlouhá splatnost a možnost odečíst zaplacené úroky ze základu daně.

Češi nedostatečně využívají podporu od státu

V případě, že vaše rekonstrukce spadá mezi energeticky úsporné, a tedy udržitelné, podpoří vás stát. Kofinancovat rekonstrukci dotací však plánuje jen necelá čtvrtina (24 %) oslovených. „Náš průzkum ukázal, že téměř polovina majitelů domů o dotaci zatím nežádala. Může to být způsobeno menším povědomím o možnostech podpory, které stát nabízí, případně dostupností, nebo složitostí celého procesu získání dotace. Lidé mohou mít také obavu z neúspěchu,“ říká Milan Pospíšil z Buřinky. Díky rozšířeným kompetencím stavebních spořitelen se toto postupně mění. „Naši odborníci poskytnou zájemcům bezplatné poradenství, pomohou s dílčími kroky při podávání dotací, a celý proces tak pro žadatele zjednoduší a urychlí. Z praxe se ukazuje, že tato pomoc je významná mimo jiné pro lidi, kteří si s počítačem příliš nerozumí,“ doplňuje Milan Pospíšil.

Oprav dům po babičce s Buřinkou

„Zájem o podporu renovací z dotačního programu Oprav dům po babičce je velký, ve srovnání s předchozími etapami Nové zelené úsporám je počet žádostí o dotace na komplexní zateplení rodinných domů trojnásobný,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, a doplňuje: „Velkou motivací je, že peníze mohou žadatelé čerpat předem nejen na optimální zateplení, ale i na fotovoltaiku, výměnu zdroje tepla, ekologický ohřev vody, systémy na lepší hospodaření vodou, zelené střechy, dobíjecí stanice pro elektromobily a další úsporná opatření.“

Dotace od státu na zelené rekonstrukce mohou pokrýt až polovinu celkových nákladů. Na druhou polovinu lze využít zvýhodněné úvěry od stavebních spořitelen. Stavební spořitelna České spořitelny nově nabízí úvěr Oprav dům po babičce s Buřinkou s úrokovou sazbou pouze 3,38 % po celou dobu splácení. Je možné získat až 2,5 milionu korun až na 25 let. Jedná se o novinku letošního jara, která je vyústěním spolupráce Buřinky a Státního fondu životního prostředí ČR.

„Díky unikátní spolupráci bankovního sektoru a státu mohou zrekonstruovat dům i domácnosti, které je nemohou pokrýt z vlastních finančních zdrojů. Věříme, že mimořádný finanční nástroj částečně financovaný z Modernizačního fondu pomůže ještě více navýšit počet domácností, které si svůj dům důkladně zrenovují a tím výrazně sníží spotřebu energií a výdaje na bydlení,“ uzavírá Petr Valdman.