Systémové řešení pro lepení vinylových dílců: Kvalitní podklad jako základ dlouhé životnosti podlahy
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Systémové řešení pro lepení vinylových dílců: Kvalitní podklad jako základ dlouhé životnosti podlahy
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Vinylové dílce patří mezi nejčastěji volené podlahové krytiny v bytových i komerčních objektech. Moderní LVT podlahy nabízejí vysokou odolnost, snadnou údržbu a atraktivní design. Aby však byly jejich vlastnosti plně využity, je nezbytné věnovat maximální pozornost přípravě podkladu a volbě vhodného lepicího systému. Právě na tuto oblast se zaměřuje systémové řešení společnosti Bralep, které propojuje jednotlivé kroky od sanace podkladu až po finální lepení krytiny.
Kvalita podkladu rozhoduje
Zkušenosti z realizací potvrzují, že většina problémů s podlahovými krytinami nevzniká v důsledku samotného materiálu, ale nedostatečně připraveného podkladu. Nerovnosti, zbytky starých lepidel, prach nebo nedostatečná pevnost podkladu mohou vést k pozdějším deformacím, vzniku spár či snížení životnosti celé podlahové skladby.
Systém Bralep proto začíná důkladným posouzením stavu podkladu a jeho následnou přípravou. Součástí řešení jsou penetrační nátěry určené pro různé typy podkladů, které sjednocují savost a zajišťují optimální podmínky pro další vrstvy. Na velmi savé podklady doporučujeme použít penetraci PE 280, která omezuje příliš rychlé odsávání vody z nivelačních hmot a zvyšuje přídržnost následných vrstev. Problematické podklady se zbytky vpitých lepidel nebo jiných nečistot je nutné před lepením zbrousit a následně napenetrovat přípravkem BHP 080. Penetrační materiály se aplikují válečkem nebo štětcem a před pokračováním dalších prací je nutné nechat je důkladně vyschnout.
Opravy a vyrovnání bez kompromisů
Před pokládkou vinylových dílců je často nutné odstranit lokální nerovnosti nebo vyplnit poškozená místa. K tomuto účelu lze využít opravné tmely ROT 01 nebo ROT 01 Plus, které umožňují rychlé vyspravení výtluků, otvorů či hran. Správně opravený podklad představuje základ pro následné vyrovnání celé plochy.
Následně přichází na řadu plošné vyrovnání podkladu. Pro dosažení požadované rovinnosti nabízí Bralep samonivelační hmoty, například ZL 970, určenou pro profesionální úpravu stávajících podlah. V případech, kdy je požadována vyšší vrstva nebo specifické vlastnosti podkladu, lze využít také další systémové produkty z portfolia výrobce.
Správně provedená nivelace představuje klíčový předpoklad pro bezproblémovou pokládku vinylových dílců. Moderní LVT krytiny totiž velmi přesně kopírují podklad a jakákoli nedokonalost se může projevit na výsledném vzhledu podlahy. Po vytvrdnutí nivelační hmoty je vhodné povrch lehce přebrousit a důkladně vysát, aby byla zajištěna maximální přilnavost lepidla.
Lepidlo jako součást systému
Významnou roli hraje také výběr vhodného lepidla. Bralep doporučuje pro vinylové dílce zejména disperzní lepidla navržená s ohledem na požadavky současných designových podlahovin.
Pro běžné i náročnější aplikace je určeno lepidlo ATAC 22, které se vyznačuje vysokou konečnou pevností, zvýšenou počáteční lepivostí a možností aplikace na savé i nesavé podklady. Díky své univerzálnosti nachází uplatnění jak v bytové výstavbě, tak v komerčních objektech.
Pro profesionální realizace s vyššími nároky na rozměrovou stabilitu krytiny je k dispozici také ATAC 33, vláknem armované disperzní lepidlo určené zejména pro PVC designové krytiny. Jeho vlastnosti pomáhají minimalizovat vznik spár mezi jednotlivými dílci a zvyšují odolnost podlahy při dlouhodobém provozním zatížení.
Volba správné metody lepení
K dosažení optimálních výsledků nestačí pouze zvolit vhodné lepidlo. Neméně důležitá je správná technologie jeho aplikace. V závislosti na typu krytiny, podkladu a požadovaných vlastnostech spoje lze využít několik metod lepení. Nejčastěji se používá lepení do mokrého nebo odvětraného lože, kdy je lepidlo nanášeno pouze na podklad a krytina se pokládá v různém stupni odvětrání lepidla. Zatímco metoda mokrého lože umožňuje dokonalé smočení rubové strany krytiny čerstvým lepidlem, odvětrané lože využívá vyšší počáteční přídržnosti a nachází uplatnění zejména u nepoddajných PVC krytin. V náročných aplikacích lze zvolit také kontaktní lepení, při kterém se lepidlo nanáší na obě spojované plochy, nebo speciální postupy kombinující výhody mokrého a odvětraného lepení. Samostatnou kategorií je fixační lepení, využívané především pro kobercové čtverce nebo pokládku nepropustných krytin na nesavé podklady. Správná volba metody významně ovlivňuje výslednou pevnost spoje, stabilitu podlahové krytiny i její dlouhodobou životnost.
Při samotné pokládce je důležité dodržet výrobcem doporučenou dobu odvětrání lepidla i správný způsob zaválcování krytiny. Jen tak lze dosáhnout optimálního spojení mezi podkladem, lepidlem a vinylovým dílcem.
Výhoda systémového přístupu
Jednotlivé produkty Bralep nejsou navrženy jako samostatná řešení, ale jako vzájemně kompatibilní systém. Projektanti, realizační firmy i investoři tak získávají jistotu, že všechny vrstvy podlahové skladby byly navrženy s ohledem na jejich vzájemnou součinnost.
Výsledkem je nejen rychlejší realizace, ale především vyšší spolehlivost celého konstrukčního řešení. Správně připravený podklad, vhodně zvolená penetrace, kvalitní samonivelační hmota a odpovídající lepidlo představují základní předpoklad pro dlouhodobou funkčnost vinylové podlahy.
Kompletní pracovní postup a přehled doporučených materiálů nabízí společnost Bralep v rámci svého systému pro lepení vinylových dílců. Díky ucelenému řešení mají realizační firmy k dispozici prověřený technologický postup, který minimalizuje riziko reklamací a pomáhá dosahovat profesionálních výsledků i v náročných podmínkách moderní výstavby a rekonstrukcí.
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