Pozor na akustiku: chyba, která se schová pod novou podlahu
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Pozor na akustiku: chyba, která se schová pod novou podlahu
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Výměna podlahové krytiny v bytovém domě bývá na první pohled rutinní zakázkou. Investor řeší dekor, rovinnost podkladu a termín pokládky. Jenže právě v této fázi často rozhoduje detail, který po dokončení není vidět: akustické oddělení podlahového souvrství od stěn a prostupů.
Jakmile se tento detail podcení, může i jinak kvalitně provedená podlaha zásadně zhoršit akustický komfort v celém bytě i v navazujících konstrukcích. Požadavky na kročejovou neprůzvučnost stanoví ČSN 73 0532 a hodnotí se pomocí vážené normované hladiny kročejového zvuku.
Problém obvykle nevzniká samotnou volbou moderní krytiny, ale tím, že se na skladbu podlahy pohlíží pouze jako na finální povrch. Typickým příkladem jsou tenké lepené vinylové dílce. Ty mohou být z hlediska vzhledu, údržby i provozu správnou volbou, samy o sobě však nevyřeší akustiku konstrukce. U běžných lepených „dry back“ systémů se kročejový útlum pohybuje jen v řádu několika decibelů, zatímco akustické varianty s integrovanou vrstvou dosahují přibližně 19 dB. Jinými slovy: o výsledku nerozhoduje jen nášlapná vrstva, ale celé souvrství včetně detailů napojení.
Kritickým místem je zejména obvod podlahy. Pokud nivelační stěrka, potěr nebo roznášecí vrstva dojde natvrdo ke stěně bez pružného okrajového pásku, vzniká akustický most. Vibrace od chůze, posouvání židlí nebo běžného provozu se pak nepřenášejí jen do podlahy, ale také do svislých konstrukcí. Odborné podklady ke skladbám plovoucích podlah výslovně uvádějí, že pružné oddělení musí být provedeno nejen v ploše, ale i po obvodu a u všech prostupů. Při jeho absenci dochází k bočnímu přenosu kročejového hluku.
Právě tento detail bývá u rekonstrukcí nejčastěji podceněn. V bytových domech se navíc často mění původní měkčí povrchy za tenčí a tvrdší krytiny, takže se nedostatky původní nebo nově upravené skladby projeví výrazněji než dříve. Technické zdroje přitom potvrzují, že koberec nebo PVC mohou kročejovou neprůzvučnost zlepšit, zatímco u tvrdších a tenkovrstvých řešení je nutné akustickou funkci navrhnout konstrukčně, nikoli spoléhat na samotnou krytinu.
Z hlediska praxe je důležité ještě jedno upřesnění. Běžné zvuky vznikající obvyklým užíváním bytu krajská hygienická stanice standardně neřeší jako „hluk“ podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pokud si tedy soused stěžuje na kroky, dupání nebo posouvání nábytku po rekonstrukci, spor se typicky posouvá do roviny stavební akustiky a požadované neprůzvučnosti konstrukce; Státní zdravotní ústav v takových případech odkazuje na stavební úřad. V krajním případě může věc přerůst i do občanskoprávního sporu o nepřiměřené imise.
V odborné praxi nejde o teoretickou hrozbu. U publikovaného případu bytového domu bylo při měření zjištěno, že podlaha bez pružného oddělení od stěny vykazovala kročejovou neprůzvučnost 74 dB proti tehdy požadované hodnotě 58 dB. Teprve následná sonda odhalila, že roznášecí i nášlapná vrstva byly na stěnu napojeny natvrdo. Taková situace je varováním pro projektanty, realizační firmy i podlaháře: chyba často nevzniká na očích, ale v detailu, který se při rychlé rekonstrukci snadno odbyde.
A co znamená rozdíl 10 dB, o němž se v podobných sporech často mluví? Rozhodně nejde o zanedbatelnou odchylku. Na logaritmické decibelové škále představuje nárůst o 10 dB zhruba dvojnásobek zvukové intenzity a lidským sluchem bývá vnímán přibližně jako dvojnásobná hlasitost. Proto může i zdánlivě „malé“ zhoršení akustického parametru vyvolat v bytovém domě velmi citelnou změnu komfortu bydlení.
Závěr je pro obor podlahářství jednoznačný. U rekonstrukcí bytů nestačí správně vybrat dekor a perfektně připravit rovinnost podkladu. Stejně důležité je ověřit skladbu podlahy, způsob jejího oddělení od okolních konstrukcí a akustický dopad finální krytiny. Kdo tento krok přeskočí, může klientovi dodat pohledově bezvadnou podlahu, která však z hlediska užívání přinese přesný opak očekávaného výsledku: místo komfortu dlouhodobý spor.
Technické minimum pro rekonstrukci podlahy v bytovém domě
Požadovanou kročejovou neprůzvučnost posuzuje ČSN 73 0532. Roznášecí vrstva musí být pružně oddělena od stěn, prostupů a kritických detailů po obvodu. Samotná krytina akustiku nespasí: běžné lepené LVT systémy mívají jen omezený kročejový útlum v řádu 3 až 4 dB, zatímco akustické vinylové systémy dosahují zhruba 19 dB. Při rekonstrukci je proto nutné hodnotit celé souvrství, nejen finální povrch.