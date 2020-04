Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Thomsit je zpět!

Thomsit je zpět!

Značka Thomsit není v podlahářské branži žádnou novinkou. Thomsit byl založen před téměř 75 lety v Německu, od roku 2017 je součástí skupiny PCI a od roku 2020 je opět v České republice!

Toto zbrusu nové spojení dvou tradičních německých značek přichází v novém, moderním, vizuálně atraktivním kabátu. S heslem „MAKE IT – Zvládneš to!“ dává jasně najevo, že Thomsit i PCI dynamicky reagují na rychle se měnící trendy na trhu a posouvají se vpřed!

Nechte se překvapit…

Víc, než jen nové logo!

Důležitost značky pro úspěch

Nová image značky Thomsit je samozřejmě nejvíce patrná na novém logu, novém sloganu a na celkově novém a poutavém vizuálu. Značka je ale víc než jen nové logo. Mnohem víc! Je to historie a tradice, je to etický kodex, je to nadšení a pozitivní přístup, kterým vás chceme vtáhnout do našeho světa! Chceme vám být blíž, každý den! Chceme prosadit na trhu nové impulsy a chopit se výzev. MY chceme jít nevyšlapanými cestami – protože silné značky rostou zevnitř!

Naše hodnoty:

DYNAMIČNOST | PŘEDVÍDAVOST | SPOLEHLIVOST | POUTAVOST

Chceme s Vámi být stále v kontaktu, abychom měli co nejaktuálnější zpětnou vazbu. Včasné rozpoznání nových požadavků a trendů umožňuje jednat proaktivně a rychle reagovat na změny a potřeby trhu. Věříme totiž, že intenzivnější propojení se zákazníky vede k měřitelnému úspěchu na obou stranách. Vy jste naší motivací stále se učit a vydávat se novými cestami – to je základ inovace a trvale udržitelného pokroku. Úspěch není žádná náhoda, ale každodenní úsilí a touha být každý den o krok dál...

Produktový sortiment THOMSIT

Tančíme ve svém vlastním rytmu!

Naše značka není jen dalším hřištěm pro projev kreativity reklamní agentury. Co slibujeme ve svých sděleních, to naše produkty a služby plní. Každý den. Na stovkách staveb. A to již od roku 1946.

Jak už víte, značka Thomsit není na trhu nováček. Staví na špičkových výkonech, které po desetiletí nepřetržitě podává. Prostřednictvím produktů, služeb a servisu. Naším krédem je, aby už sama značka pro Vás byla argumentem ke koupi. Aby byla synonymem pro spolehlivé, kvalitní, srozumitelné produktové portfolio a nadstandardní partnerský servis. Odbyt na trhu obnáší totiž mnohem víc, než jen „dělat reklamu“. Souvisí také s volbou systému a struktury distribuce, cenové strategie, výroby a mnoho dalšího.

Ať už jste tedy podlahář živnostník nebo jste šéfem velké podlahářské firmy, Vaše hlavní požadavky jsou jasné: potřebujete především kvalitní a ucelený produktový sortiment, který zahrnuje univerzální řešení i spolehlivé produktové systémy pro speciální aplikace – snadno a rychle. Pokud jste prodejcem sortimentu pro podlaháře, očekáváte efektivitu a rychlou dostupnost produktů. Naše optimalizovaná logistika je například jednou z nejrychlejších v oboru!

Výrobní program Thomsit zahrnuje tak velké množství produktů, jaké je potřeba a současně jen tak malé, jak je to jen možné.

Díky našim univerzálním a flexibilním systémovým řešením tedy nepotřebujete žádné rozsáhlé skladovací prostory.

Jako nováček máte také pravděpodobně zájem o školicí semináře a taktéž snadno srozumitelné produktové portfolio. K ruce Vám vždy je náš tým odborníků, kteří pomohou s jakoukoli nesnází, s kterou se budete v praxi potýkat.

Zkrátka – bez ohledu na to, s jakým typem zákazníka se nejvíce ztotožňujete, značka Thomsit Vám bude spolehlivým partnerem k ruce. Thomsit není jen produktový sortiment pro podlaháře. Je to i široký a nadstandardní poradenský servis. Každodenní práce našich odborníků zahrnuje podporu řemeslníků, projektantů a obchodních partnerů. Produktová a aplikační školení probíhají celoročně přímo na jednotlivých zakázkách, stavbách a také v našem školicím středisku.

Thomsit byl nedávno oficiálně zařazen do vybraného kruhu „Německé standardy – značky století 2019“. Vydavatelem ceny je renomovaná skupina Die Zeit, která oceňuje Thomsit jako německou špičkovou značku podlahové technologie. Na českém trhu nás najdete v zastoupení společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi.