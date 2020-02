Stavba / Nízkoenergetické stavby / Pasivní domy / Úspornými domy roku jsou rodinné domy, základní škola a obchodní akademie

Úspornými domy roku jsou rodinné domy, základní škola a obchodní akademie

Na veletrhu For Pasiv, který právě probíhá v pražských Letňanech, byly vyhlášeny výsledky soutěžní přehlídky Úsporný dům 2019. V kategoriích Pasivní novostavba a Úsporná rekonstrukce soutěžily rodinné domy a budovy občanské vybavenosti. Soutěž, kterou pořádá Centrum pasivního domu, navázala na předchozí ročníky s názvem Pasivní dům.

Hlavním cílem soutěžní přehlídky je představit široké veřejnosti stavby pro 21. století a ukázat, že kvalitně postavené nebo zrekonstruované stavby jsou především komfortní, zdravé, šetrné ke všem zdrojům i životnímu prostředí a dostupné prakticky každému.

Přehled vítězných staveb

Cena odborné poroty

PASIVNÍ NOVOSTAVBY – RODINNÉ DOMY

Dům ATREA Jistebsko

Popis:

Částečně dvoupodlažní rodinný dům, v podhůří Jizerských hor, pro manželský pár se dvěma menšími dětmi. Konstrukčně se jedná o moderní skeletovou dřevostavbu s difúzně otevřenou skladbou obvodových konstrukcí. Ve značné míře jsou využity přírodní obnovitelné a recyklované materiály (dřevo, desky na bázi dřeva, celulóza apod.). Pro provoz domu jsou přednostně využívány obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, tepelné čerpadlo).

Hodnocení poroty:

Jedná se o osvědčené, účelné a pěkné řešení, které lze snadno přizpůsobit dané lokalitě od horské vesnice po městské prostředí. Technicky dobře zvládnuté, oceňujeme biotopové jezírko, které pomůže zadržet srážkovou vodu v místě a má pozitivní vliv na okolní mikroklima. Tento projekt byl podpořen dotačním programem Nová zelená úsporám.

Cena odborné poroty

PASIVNÍ NOVOSTAVBY – OSTATNÍ BUDOVY

Základní škola Psáry

Popis:

První základní škola v České republice, která splňuje pasivní energetický standard. Nová budova základní školy pro Psáry a Dolní Jirčany je první základní škola v České republice, která splňuje pasivní energetický standard. V září přivítala své první uživatele – děti, pedagogický sbor, ale i širší veřejnost. Škola totiž slouží jako komunitní centrum obce, kdy bude budova využívána i mimo školní výuku.

Hodnocení poroty:

Porota tuto stavbu ocenila jako symbol nejednoduchého zrodu novostavby pasivní základní školy v ČR. Poděkování patří zejména odvaze samosprávy, že tento proces podstoupila. Navzdory všem nepříznivým podmínkám, se kterými se tato stavba, hlavně v začátcích projektu, setkala, se jedná o vydařenou pasivní novostavbu a psárecké a jirčanské děti tak mohou chodit do příjemného, inspirativního a zdravého prostředí. Jen více takových odvážných starostů a starostek. Tento projekt byl podpořen Operačním programem Životního prostředí.

Cena odborné poroty

ÚSPORNÉ REKONSTRUKCE – RODINNÉ DOMY

Náš dům

Popis:

Rodinný dům je polovinou osově symetrického dvojdomu postaveného v první třetině 20. století. Dům je charakteristický architektonickým řešením ve funkcionalistickém slohu. V letech 2017 až 2018 dům prošel celkovou rekonstrukcí.

Hodnocení poroty:

Citlivě provedená rekonstrukce, která ctí původní vzhled domu. Jedná se o dobrý a přiměřený příklad, jak snížit energetickou náročnost a přitom zachovat při revitalizaci tvář domu, posílit jeho důstojnost a zajistit příjemné bydlení s kvalitním vnitřním prostředím. Zkrátka příklad k následování…

Tento projekt byl podpořen dotačním programem Nová zelená úsporám.

Cena odborné poroty

ÚSPORNÉ REKONSTRUKCE – OSTATNÍ BUDOVY

Obchodní akademie Česká Lípa



Popis:

Budova bývalé klášterní školy z roku 1867, trvale využívána pro výuku. Velmi masivní konstrukce s dlouhou tepelnou setrvačností. Uliční fasáda na hranici památkové zóny s omezením možných zásahů. Zajímavostí je řešení větrání učeben. Jedná se o pilotní realizaci VZT systému, kdy dvě centrální zařízení zajišťují výměnu vzduchu pro 29 učeben, sborovnu a ředitelnu. Je to první realizaci tohoto způsobu větrání v ČR.

Hodnocení poroty:

Není snadné se vypořádat se skutečně kvalitní rekonstrukcí takto rozsáhlé budovy, a to zejména v případě veřejných subjektů, které jsou často svázány omezeným rozpočtem a přísnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek. V tomto případě se však podařilo skloubit kvalitní řešení obálky budovy s využitím moderních technologií pro úspory energií, kdy je využíváno odpadní teplo, a dobré vnitřní prostředí zajištěné systémem řízeného větrání. Snad se i do budoucna budeme setkávat s více takto zdařilými realizacemi.

Tento projekt byl podpořen Operačním programem Životního prostředí.

CENA GENERÁLNÍHO PARTNERA

Dům ATREA Jistebsko

Popis:

Tento rodinný dům získal také ocenění odborné poroty v kategorii PASIVNÍ NOVOSTAVBY – rodinné domy.

CENA VEŘEJNOSTI

Dům ATREA Jistebsko

Popis

Veřejnost se na vítězi shodla nejen s odbornou porotou, ale i s generálním partnerem.

Vyhlašovateli soutěžní přehlídky jsou ABF a Státní fond životního prostředí České republiky ve spolupráci s Centrem pasivního domu.

Porota, která hodnotila architekturu, estetické, konstrukční, technické i technologické řešení, udělila čtyřikrát Cenu odborné poroty, a to pro kategorii rodinný dům, ostatní budovy a rekonstrukce. Dále byla udělena jedna Cena generálního partnera Hypoteční banky a.s. a jedna Cena veřejnosti pro celkového vítěze přehlídky. Veřejnost rozdělila mezi soutěžní stavby celkem 5 696 hlasů. Vítězná stavba jich získala 418. Hlasování na prvních třech pozicích bylo letos velmi těsné, rozdíl hlasů byl minimální.

Každá soutěžní stavba splnila podmínky kolaudace a požadavky na energetickou náročnost, rekonstrukce rodinných domů odpovídaly podmínkám programu Nová zelená úsporám, rekonstrukce veřejných budov pak podmínkám Operačního programu Životní prostředí.

