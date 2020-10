Soutěž Stavba roku udělila své tituly. Získalo je osm staveb

Celkem 8 titulů Stavba roku 2020, 17 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v 28. ročníku celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020.

Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 84 přihlášených staveb a za necelých 12 dnů najela téměř 2 700 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva na všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná. Nominace byly představeny již 10. září 2020 v Národním technickém muzeu v Praze. Tituly a zvláštní ceny, v návaznosti na aktuální situaci, byly vyhlášeny a představeny v původním termínu netradiční formou prostřednictvím unikátních filmových dokumentů, virtuálně a ve spolupráci s médii.

„V 28. ročníku soutěžní přehlídky bylo možné se opět seznámit nejen s autory jednotlivých staveb, ale také s projektanty, stavebními firmami a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla. Soutěž zároveň seznamuje s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Vyhlášení titulů je vrcholem ocenění a seznámení se s jejich mnohdy několikaletou prací a úsilím“, uvedl architekt Jan Fibiger, předseda rady programu a předseda správní rady Nadace ABF.

Držitelé titulů v letošním roce poprvé v historii soutěže získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

Celý prosinec 2020 a následně i v roce 2021 bude výstava včetně filmových projekcí k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze. Tentokrát bude sdílena i virtuálně.

Přehled udělených cen 28. ročníku Stavba roku 2020:

Tituly Stavba roku 2020:

O2 universum – dostavba malé haly O2 areny na konferenční centrum, Praha 9

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Investor: Bestsport, a.s.

Autoři: Martin Vokatý, Vladimír Vokatý

Projekt: ATIP, a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.; SYNER, s.r.o.

Fotogalerie: www.stavbaroku.cz

Firemní sídlo LASVIT Nový Bor

Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.

Investor: LASVIT s.r.o.

Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov – a, ov architekti s.r.o.

Spoluautoři: David Balajka, Anna Schneiderová

Projekt: m3m, s.r.o.

Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Fotogalerie: www.stavbaroku.cz

Společenské centrum Sedlčany

Přihlašovatel: HSF System a.s.

Investor: Maranatha z.s.

Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková

Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.

Dodavatel: HSF System a.s.

Fotogalerie: www.stavbaroku.cz

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Přihlašovatel: Správa železnic, státní organizace

Investor: Správa železnic, státní organizace

Autoři: Ondřej Lojík

Projekt: TOP CON SERVIS, s.r.o.

Dodavatel: Společnost SMP-MCE-Pňovany-Bezdružice / SMP CZ, a.s.; MCE Slaný, s.r.o.

Fotogalerie: www.stavbaroku.cz

Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Přihlašovatel: Hlaváček – architekti s.r.o.

Investor: MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

Autoři: Michal Hlaváček, Zdeněk Holek

Projekt: Hlaváček – architekti s.r.o.

Dodavatel: ENERGIE – STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ, A.S.

Fotogalerie: www.stavbaroku.cz

VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno

Přihlašovatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Investor: Středočeské vodárny, a.s.

Autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna

Projekt: D-plus, projektová a inženýrská a.s.

Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Fotogalerie: www.stavbaroku.cz

Rezidence Park Masarykova, Liberec

Přihlašovatel: Develop Industry a.s.

Investor: Develop Industry a.s.

Autoři: Radim Kousal, Tomáš Rudolf, Richard Černý, Jana Jachanová

Projekt: Siadesign Liberec s.r.o.

Dodavatel: Syner, s.r.o.

Fotogalerie: www.stavbaroku.cz

Přístavba rodinného domu na Kojetíně

Přihlašovatel: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Investor: Radek Leskovjan

Autor: Kamil Mrva

Spoluautor: Radek Leskovjan

Spolupráce: Václav Kocián, Tomáš Šenovský

Projekt: Kamil Mrva Architects, s.r.o.,

Fotogalerie: www.stavbaroku.cz

Zvláštní ceny 2020:

Cena předsedy Senátu parlamentu České republiky

Městská knihovna Písek – Centrum celoživotního vzdělávání

Přihlašovatel: Město Písek

Investor: Město Písek

Autoři: studio ABS spol. s.r.o.

Projekt: studio ABS spol. s.r.o.

Dodavatel: OHL ŽS, a.s.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

SPŠ TOS Varnsdorf – konverze

Přihlašovatel: TOS VARNSDORF, a.s.;

Investor: TOS VARNSDORF, a.s.

Autoři: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Kristýna Bednářová

Projekt: DOMYJINAK, s.r.o.

Dodavatel: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Cena Ministerstva kultury ČR

Rekonstrukce Státní opery, Praha

Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Investor: Národní divadlo

Projekt: Masák & Partner s.r.o.

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Základní škola Amos, Psáry

Přihlašovatel: PKS stavby a.s.

Investor: Obec Psáry

Autoři: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga

Spoluautor: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská

Projekt: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r.o.

Dodavatel: PKS stavby a.s.

Cena primátora Hlavního města Prahy

Revitalizace pražských náplavek

Přihlašovatel: SIPRAL a.s.

Investor: Hlavní město Praha (TRADE CENTRE PRAHA a.s.)

Autor: Petr Janda

Spoluautoři: Anna Podroužková; Maty Donátová; Bára Simajchlová

Projekt: Ing. arch. MgA. Petr Janda

Dodavatel: SIPRAL a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Port Karolína – 2. Etapa, Praha 8

Přihlašovatel: Skanska Reality a.s.

Investor: Skanska Reality a.s.

Autoři: Baumschlager Eberle ZivilTechniker, 4A architekti

Spoluautor: Martin Votřel

Projekt; di5 architekti inženýři s.r.o.(DSP); EBM Expert, s.r.o.(DPS)

Dodavatel: Skanska a.s.

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Hala denního ošetření a očištění, Brno

Přihlašovatel: dkarchitekti, s.r.o.

Investor: Dopravní podnik města Brna, a.s.

Autoři: David Kudla, Tomáš Fries, Filip Malý

Projekt: dkarchitekti, s.r.o.

Dodavatel: Společnost Pisárky, hala vozovny / FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.; Dopravní stavby Brno, s.r.o.; IMOS BRNO, a.s.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice

PROVOZNÍ AREÁL TECHPLAST, Česká Třebová

Přihlašovatel: IMOS Brno, a.s.

Investor: Josef Škrkoň – Techplast, a.s.

Autoři: Karel Šrámek

Projekt: APOLO CZ s.r.o.

Dodavatel: IMOS Brno, a.s.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

I/11 Opava, severní obchvat, východní část

Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Opava

Projekt: Sdružení NOSA / NOVÁK & PARTNER, s.r.o., SATRA, spol.s r.o.

Dodavatel: Společnost MS + K + IDS OPAVA / M – SILNICE a.s., KARETA s.r.o., IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ

Přihlašovatel: Statutární město Hradec Králové

Investor: Statutární město Hradec Králové

Autoři: Jaromír Chmelík, David Baďura

Projekt: architekti chmelík & partneři, s.r.o.

Dodavatel: MATEX HK, s.r.o.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví

Vinařství Lahofer

Přihlašovatel: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Investor: Vinařství LAHOFER, a.s.

Autoři: Ondřej Chybík, Michal Krištof

Spoluautoři: Lenka Vořechovská, Adam Jung, Martin Holý, Vojtěch Kouřil, Ondřej Mundl, Matěj Štrba, Zuzana Záthurecká, Zuzana Pelikánová, Victor Cojocaru

Projekt: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.; Babka & Šuchma s.r.o.

Dodavatel: S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel

Výstavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou

Autoři: Tereza Jirásková

Projekt: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, s.r.o.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Cena mediálního partnera Konstrukce Media

Most ev. č. 3082-1 Svinary

Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

Investor: Královéhradecký kraj (zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.)

Projekt: Valbek, spol. s r.o.

Dodavatel: Most Svinary / Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., vedoucí společník; FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Cena mediálního partnera časopisu ASB

Kostel bl. Restituty, Brno – Lesná

Přihlašovatel: Atelier Štěpán

Investor: Římskokatolická farnost Brno-Lesná | Roman Catholic parish

Autor: Marek Jan Štěpán

Spoluautoři: Vanda Štěpánová, František Brychta, Jan Vodička, Martin Kopecký

Kresba na fasádě: Petr Kvíčala

Projekt: Atelier Štěpán

Dodavatel: JB stavební

Cena CraftEdu bytovému domu v pasivním standardu

Rezidence Červený dvůr, Praha

Přihlašovatel: MS architekti s.r.o.

Investor: JRD Development s.r.o.

Autor: Pavel Hřebecký, Veronika Opletalová, Michal Šourek, Alexandr Verner

Projekt: MS architekti s.r.o.

Dodavatel: Casta a.s.

Zvláštní cena poroty

Revitalizace pražských náplavek

Přihlašovatel: SIPRAL a.s.

Investor: Hlavní město Praha (TRADE CENTRE PRAHA a.s.)

Autor: Petr Janda

Spoluautoři: Anna Podroužková; Maty Donátová; Bára Simajchlová

Projekt: Ing. arch. MgA. Petr Janda

Dodavatel: SIPRAL a.s.

Titul Zahraniční stavba roku 2020

zároveň Cena hlavního mediálního partnera časopisu DEVELOPMENT NEWS

Early Learning Village, Singapore

Přihlašovatel: Bogle Architects, s.r.o.

Autor: Bogle Architects, s.r.o.

Dodavatel: Lendlease Singapore Pte Ltd

Investor: Cognita Asia Holdings PTE LTD

Hlasování veřejnosti 2020

180 313 hlasů celkem

2 794 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2020

177 519 hlasů soutěž Stavba roku 2020

Cena veřejnosti Stavba roku 2020 – 47 034 hlasů

Firemní sídlo LASVIT Nový Bor

Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.

Investor: LASVIT s.r.o.

Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov – a, ov architekti s.r.o.

Spoluautoři: David Balajka, Anna Schneiderová

Projekt: m3m, s.r.o.

Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2020 – 1 632 hlasů

Ražba ve stanici Espoonlahti, Helsinky

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Projektant: Kalliosuunnittelu Oy a Rockplan Ltd

Dodavatel: Joint Venture Metrostav a.s. a Destia Oy

Investor: Länsimetro Oy

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2020 www.stavbaroku.cz.

Filmové dokumenty Stavby roku 2020 na facebooku: https://www.facebook.com/StavbaRoku.cz/.

Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.