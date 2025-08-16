BMI dosáhlo významného milníku ve své strategické investici do závodu ve Štúrově na Slovensku
Skupina BMI Group, přední výrobce řešení pro ploché střechy, šikmé střechy a hydroizolace v celé Evropě, pokračuje ve svém zaměření na neustálé zlepšování svých zákaznických řešení dokončením první fáze investice ve svém závodě ve Štúrově.
- Investice zahrnuje zbrusu novou, nejmodernější výrobní linku na polymerní PVC membrány, která vytvoří více než 50 nových pracovních míst, a dále nové výrobní haly, laboratoř, sklad a novou infrastrukturu areálu.
- Projekt je ukázkou pokračujících investic BMI do řešení syntetických střešních krytin s cílem reagovat na požadavky zákazníků.
- Dokončení investičního programu, které zahrnuje zprovoznění a certifikaci linek, validaci produktů a přesun stávající výroby na nové linky, je plánováno na konec roku 2026.
Tato investice konsoliduje výrobu syntetických materiálů BMI do modernizovaného a rozšířeného závodu ve Štúrově. Zahrnuje zbrusu novou, nejmodernější výrobní linku na polymerní PVC membrány, a dále nové výrobní haly, laboratoř, sklad a novou infrastrukturu areálu. Po dokončení projektu koncem roku 2026 bude závod schopen ročně vyrobit více než 13 milionů metrů čtverečních pokročilých syntetických střešních materiálů pro zákazníky po celé Evropě a bude sloužit jako centrum výroby syntetických materiálů BMI.
Po dokončení aktuální fáze výstavby začne další fáze investic. Ta bude zahrnovat uvedení a certifikaci nové výrobní linky a přesun zbývajících linek do nových výrobních hal. Jelikož trh se syntetickými střešními krytinami roste ročně o 10 %, tato investice je navržena tak, aby pomohla společnosti BMI efektivněji uspokojovat tuto poptávku a reagovat na zvýšené požadavky zákazníků. Závod ve Štúrově vyrábí celou řadu syntetických hydroizolačních produktů, včetně monomerových PVC, polymerových PVC, speciálních PVC a polyetylenových (PE) membrán. Závod má 170 zaměstnanců a investice přinese více než 50 nových pracovních míst na plný úvazek.
K projektu se vyjádřila Anna Wagrowska, ředitelka portfolia plochých střech: „Štúrovo je pro BMI fantastickou příležitostí pokračovat v investování a růstu strategicky důležité technologie, přičemž se nadále rozvíjejí naše hlavní kapacity v oblasti plochých střech. Náš tým je hrdý na dosavadní pokrok a těší se na rozšíření týmu a ještě lepší služby pro naše zákazníky.“
Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. je předním českým výrobcem a dodavatelem střešních krytin, hydroizolací a doplňků pro šikmé a ploché střechy s mnohaletou zkušeností na trhu.