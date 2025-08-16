Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stavba / Izolace, střechy a fasády / BMI dosáhlo významného milníku ve své strategické investici do závodu ve Štúrově na Slovensku

BMI dosáhlo významného milníku ve své strategické investici do závodu ve Štúrově na Slovensku

16.8.2025
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Sponzorováno

Skupina BMI Group, přední výrobce řešení pro ploché střechy, šikmé střechy a hydroizolace v celé Evropě, pokračuje ve svém zaměření na neustálé zlepšování svých zákaznických řešení dokončením první fáze investice ve svém závodě ve Štúrově.

  • Investice zahrnuje zbrusu novou, nejmodernější výrobní linku na polymerní PVC membrány, která vytvoří více než 50 nových pracovních míst, a dále nové výrobní haly, laboratoř, sklad a novou infrastrukturu areálu.
  • Projekt je ukázkou pokračujících investic BMI do řešení syntetických střešních krytin s cílem reagovat na požadavky zákazníků.
  • Dokončení investičního programu, které zahrnuje zprovoznění a certifikaci linek, validaci produktů a přesun stávající výroby na nové linky, je plánováno na konec roku 2026.

Tato investice konsoliduje výrobu syntetických materiálů BMI do modernizovaného a rozšířeného závodu ve Štúrově. Zahrnuje zbrusu novou, nejmodernější výrobní linku na polymerní PVC membrány, a dále nové výrobní haly, laboratoř, sklad a novou infrastrukturu areálu. Po dokončení projektu koncem roku 2026 bude závod schopen ročně vyrobit více než 13 milionů metrů čtverečních pokročilých syntetických střešních materiálů pro zákazníky po celé Evropě a bude sloužit jako centrum výroby syntetických materiálů BMI.

Thomas Casparie (vlevo), CEO BMI Group, a Štefan Balog (vpravo), ředitel závodu Štúrovo
Thomas Casparie (vlevo), CEO BMI Group, a Štefan Balog (vpravo), ředitel závodu Štúrovo

Po dokončení aktuální fáze výstavby začne další fáze investic. Ta bude zahrnovat uvedení a certifikaci nové výrobní linky a přesun zbývajících linek do nových výrobních hal. Jelikož trh se syntetickými střešními krytinami roste ročně o 10 %, tato investice je navržena tak, aby pomohla společnosti BMI efektivněji uspokojovat tuto poptávku a reagovat na zvýšené požadavky zákazníků. Závod ve Štúrově vyrábí celou řadu syntetických hydroizolačních produktů, včetně monomerových PVC, polymerových PVC, speciálních PVC a polyetylenových (PE) membrán. Závod má 170 zaměstnanců a investice přinese více než 50 nových pracovních míst na plný úvazek.

K projektu se vyjádřila Anna Wagrowska, ředitelka portfolia plochých střech: „Štúrovo je pro BMI fantastickou příležitostí pokračovat v investování a růstu strategicky důležité technologie, přičemž se nadále rozvíjejí naše hlavní kapacity v oblasti plochých střech. Náš tým je hrdý na dosavadní pokrok a těší se na rozšíření týmu a ještě lepší služby pro naše zákazníky.


BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
logo BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. je předním českým výrobcem a dodavatelem střešních krytin, hydroizolací a doplňků pro šikmé a ploché střechy s mnohaletou zkušeností na trhu.

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 