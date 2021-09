Stavba / Izolace, střechy a fasády / Výsledky soutěže Fasáda roku 2021 slavnostně vyhlášeny na akci BAU-MIT-FEST

Výsledky soutěže Fasáda roku 2021 slavnostně vyhlášeny na akci BAU-MIT-FEST

Již devatenáctý ročník prestižní soutěže Fasáda roku zná své vítěze. Slavnostní vyhlášení nejzdařilejších realizací stavebních projektů z oblasti fasádního pláště proběhlo v rámci letní akce BAU-MIT-FEST, která se konala o uplynulém víkendu v areálu zámku Štiřín.

Soutěž Fasáda roku, kterou vyhlašuje společnost Baumit, spol. s r. o., se stala již tradičním profesním soupeřením investorů, architektů, projektantů a realizačních firem, do něhož mohli všichni zájemci přihlásit své soutěžní projekty do konce dubna letošního roku. Stejně jako v předešlém ročníku posuzovala jednotlivé soutěžní projekty odborná porota složená z řad architektů a projektantů. V sedmičlenné odborné porotě letos zasedli Ing. arch. Zuzana Ilinčevová, Ing. arch. Zdeněk Havlík, Ing. arch. Jura Bečička, Ing. Vítězslav Dvorský, Ing. Pavel Čurda, Ing. arch. Vít Vencour a Ing. arch. Jiří Harant. Do letošního ročníku soutěže Fasáda roku bylo přihlášeno celkem 197 projektů dokončených v období od roku 2019 až do dubna 2021, a to v následujících čtyřech hlavních kategoriích:

novostavba objektu určeného k bydlení (rodinné a bytové domy),

novostavba nebytového objektu,

rekonstrukce,

rekonstrukce historického objektu.

Z prvního, základního kola soutěže zvolila zmíněná porota v každé kategorii tři nejlepší realizace, které byly nominovány do druhého, finálového kola. Z něj nakonec vzešly vítězné projekty v každé kategorii, které byly slavnostně vyhlášeny v rámci již zmíněné akce BAU-MIT-FEST.

Tento festival se konal o uplynulém víkendu v duchu námořnické a vodácké tematiky, včetně oživení dobovými rekvizitami účastníků v tomto stylu. Víkendová akce s množstvím zábavy, sportu a hudby byla určena pro zákazníky, zaměstnance a všechny příznivce Baumitu. Vyhlášení soutěže Fasáda roku 2021 tak bylo jedním z hlavních bodů sobotního programu.

Vítězná díla v jednotlivých soutěžních kategoriích byla oceněna soškou Fasádea a finanční odměnou ve výši 50 000 Kč. V rámci prestižní soutěže Fasáda roku 2021 byla rovněž vyhlášena Cena odborné poroty a také Cena účastníků BAU-MIT-FESTu.

Vítězné realizace staveb v soutěži Fasáda roku 2021

Kategorie novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD)

Maison Ořechovka, Na Dračkách 43, Praha 6









Kategorie novostavba nebytového objektu

Nový pavilon ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322









Kategorie rekonstrukce

Rekonstrukce objektu Kulturního střediska města Chlumec – II. etapa









Kategorie rekonstrukce historického objektu

Oprava kaple Panny Marie Lurdské, Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou









Cena odborné poroty

Rodinný dům Velvary, Za Roudnickou branou 304, Velvary









Cena účastníků BAU-MIT-FESTu

Oprava kaple Panny Marie Lurdské, Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou

Detailní informace k vítězným realizacím jsou prezentovány v závěru této tiskové zprávy.

Více informací o soutěži Fasáda roku naleznete na: www.fasada-roku.cz



Generální ředitel společnosti Baumit Ing. Pavel Med (vpravo) a Ing. arch. Radana Duňková, ředitel marketingu a obchodu společnosti Baumit, (uprostřed) na pódiu při slavnostním vyhlášení soutěže Fasáda roku 2021 ve společnosti moderátora akce Libora Boučka Generální ředitel společnosti Baumit Ing. Pavel Med (vpravo) a Ing. arch. Radana Duňková, ředitel marketingu a obchodu společnosti Baumit, (uprostřed) na pódiu při slavnostním vyhlášení soutěže Fasáda roku 2021 ve společnosti moderátora akce Libora Boučka

Generální ředitel společnosti Baumit Ing. Pavel Med (zcela vlevo) v roli festivalového „admirála námořní flotily“ se zástupci vítězných projektů soutěže Fasáda roku 2021 Generální ředitel společnosti Baumit Ing. Pavel Med (zcela vlevo) v roli festivalového „admirála námořní flotily“ se zástupci vítězných projektů soutěže Fasáda roku 2021

Příjemná rodinná atmosféra akce BAU-MIT-FEST ve Štiříně Příjemná rodinná atmosféra akce BAU-MIT-FEST ve Štiříně



Fasáda roku 2021

Detaily k vítězným projektům

Kategorie: novostavba objektu určeného k bydlení (RD + BD)

Maison Ořechovka, Na Dračkách 43, Praha 6

Investor: Penta Real Estate s. r. o.

Projektant: QARTA ARCHITEKTURA s. r. o.

Zhotovitel: VIRCO s. r. o.

Kategorie: novostavba nebytového objektu

Nový pavilon ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322

Investor: obec Líbeznice

Projektant: Grulich architekti s. r. o.

Zhotovitel: Galimax s. r. o.

Kategorie: rekonstrukce

Rekonstrukce objektu Kulturního střediska města Chlumec – II. etapa

Investor: město Chlumec

Projektant: Correct BC, s. r. o.

Zhotovitel: Studio Jelínek s. r. o.

Kategorie: rekonstrukce historického objektu

Oprava kaple Panny Marie Lurdské, Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou

Investor: obec Přepychy

Projektant: Libuše Hrochová

Zhotovitel: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma









V rámci programu BAU-MIT-FEST vystoupilo během dne i večera několik předních českých i slovenských hudebních skupin V rámci programu BAU-MIT-FEST vystoupilo během dne i večera několik předních českých i slovenských hudebních skupin

Cena odborné poroty

RD Velvary, Za Roudnickou branou 304, Velvary

Investor: soukromá osoba

Projektant: Ing. Tomáš Saifrt

Zhotovitel: W - VITA s. r. o.

Cena účastníků BAU-MIT-FESTu:

Oprava kaple Panny Marie Lurdské, Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou

Investor: obec Přepychy

Projektant: Libuše Hrochová

Zhotovitel: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma