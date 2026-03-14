Konference MATERIÁL + TREND: Místo, které zrcadlí budoucnost interiérového designu

14.3.2026
ABF, a.s.
První den veletrhu FOR INTERIOR & DESIGN 2026 bude opět patřit profesionálům. Konference MATERIÁL + TREND 2026 nabídne 26. března interiérovým designérům a architektům inspiraci, aktuální know-how i konkrétní nástroje pro praxi.

Hlavním hostem letošního ročníku bude uznávaný skandinávský trend analytik Stefan Nilsson, známý jako „trendstefan“. Jeho energická a vizionářská přednáška o aktuálních i nastupujících trendech patří k vrcholům programu.

Celkem zazní 10 odborných přednášek zaměřených na materiály, barvy, technologie i širší kontext oboru. Program reflektuje aktuální témata, která zásadně ovlivňují praxi designérů – od využití AI v tvorbě, přes otázky autorských práv, až po reálná data o prodejnosti nábytku z pohledu barevnosti.

Jedním z výrazných témat bude také barva modrá – její historický kontext, psychologické působení i aktuální role v trendových paletách.

Na nové materiály se zaměří Maria Tagliabue z Milána, segment textilií představí Dawid Talar.




Konference MATERIÁL + TREND 2026 dále nabídne globální pohled na design kuchyní napříč kontinenty a praktické tipy pro eliminaci komplikací při realizaci projektů.

Odborný program plynule naváže slavnostní vyhlášení Czech Interior Award, které ocení to nejlepší z českého interiérového designu. Den zakončí neformální after party – ideální prostor pro networking, sdílení zkušeností i navázání nových spoluprací.

Registrace na konferenci již běží a navíc druhá osoba má vstup bezplatný.

Registrace: konference-interiery.cz/prihlaska/

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 