První kolo soutěže MÁME VYBRÁNO odstartovalo. Veřejné sbírky na památky čekají na každý hlas

332 veřejných sbírek bojuje o vaši přízeň v novém ročníku soutěže MÁME VYBRÁNO. Ta ukazuje na místa, kde se něco děje: kde shánějí peníze na obnovu kulturního dědictví. Hlasujte – a podpořte památku svého srdce. Finalisté si rozdělí finanční hotovost.

Číslo 1 má dokončení komplexu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

S rovnou stovkou nastupuje záchrana a oprava objektu bývalého Hrnčířova mlýna ve východních Čechách. Konečně 332. sbírkou je oprava fasády kostela sv. Anny a revitalizace zeleně ve Zlechově na Uherskohradišťsku. Už z toho je patrné, že letošnímu ročníku kralují opět církevní památky.

„Napočítali jsme tentokrát 121 sbírek na obnovu kostelů, tvoří tedy více než třetinu všech projektů. Na 44 místech se snaží o rekonstrukci nebo vybudování nových varhan. 23 sbírek cílí na kaple a 16 na zvony,“ nastiňuje koordinátorka soutěže MÁME VYBRÁNO Zuzana Richterová z Institutu pro památky a kulturu, který soutěž pořádá. Vedle toho 22 sbírek vypsali organizátoři na historické domy, stejný počet má v hledáčku hrady a zámky, 10 akcí podporuje muzea.

Institut pro památky a kulturu pracuje s unikátními daty, které speciálně pro soutěž vypracovaly kraje. Projekt vytváří mapu míst, kde se něco děje – ukazuje, že aktivní lidé jsou na každém kroku. Stále ještě zahlazují jizvy za divokým 20. stoletím, investují čas a peníze do obcí, kde žijí nebo kde to mají rádi. Ale nejde jen o budovy, sedm projektů v soutěži shání zdroje na dopravní prostředky (auta, lokomotivy, tramvaj, letadlo), objevuje se tu také hudební archiv nebo betlém.

„Soutěž MÁME VYBRÁNO pořádáme proto, abychom upozornili na jednotlivé akce, které někdy nemají žádnou mediální podporu. Za každou sbírkou je příběh, osud místa, ale i rodin, které se o zdejší památku starají,“ říká ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš Kozák.

První kolo odstartovalo v pondělí 15. dubna, veřejnost může hlasovat na stránce www.mamevybrano.cz do konce května. Do druhého kola pak postoupí 14 finalistů, z každé kraje jeden. Mezi finalisty Institut pro památky a kulturu rozdělí částku přesahující 100 tisíc korun, podle počtu jednotlivých hlasů. „Chceme tak pomáhat i prakticky, na prvním místě bývají projekty s velkou podporou a dosáhnou už na několik desítek tisíc korun,“ shrnuje zkušenost z minulých let Aleš Kozák.

Hlasujte pro památku svého srdce