Letošní konference Okna a dveře řešila kromě legislativy také odbornou náročnost montáže
Přehrát audio verzi
Letošní konference Okna a dveře řešila kromě legislativy také odbornou náročnost montáže
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Tradiční konference určená převážně výrobcům oken, montážním firmám a výrobcům komponentů pro výrobu a montáž oken, nesoucí podtitul Legislativa a praxe; novinky a změny roku 2025, se v programu zaměřila převážně na odbornou náročnost při realizaci technologií spadající do kategorie Lehký obvodový plášť, okna, dveře a na možnosti řešení v rámci současné praxe i dané či připravované legislativy. Jedná se již o 5. ročník konference v režii České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP). Oslovili jsme v rozhovoru inženýra Jana Bedřicha, výkonného ředitele ČKLOP.
Cílem letošního ročníku bylo dle obsahu pozvánky seznámit odbornou veřejnost s praktickými zkušenostmi, které vycházejí z nových energetických požadavků jak evropských, tak i českých norem a předpisů. Za tím účelem se ČKLOP přidala ke Společnému stanovisku sektoru budov, které cílí na současnou, ale i budoucí vládu České republiky s výzvou stabilizovat české stavebnictví a vytvářet dlouhodobou strategii v otázkách energetické náročnosti budov v rámci jejich údržby a obnovy. Změny v legislativě jednoznačně posouvají požadavky jak na samotný výrobek, tak i na samotnou montáž do nových úrovní. Dokonalá znalost fyzikálně technických principů je dle závěrů ČKLOP základem kvalitní montáže s dlouhou životností. Proto přistoupila k certifikování vyškolených pracovníků, aby jejich práce splňovala vysoké standardy nezbytné pro dlouhou životnost oken a dveří.
„Těmto klíčovým otázkám, které zásadně ovlivňují samotnou montáž oken a dveří, a to jak v přípravné fázi projekce a výroby oken, tak hlavně během samotné finální montáže, je věnován celý program konference. Zvláště v poslední části konference proběhne moderovaná diskuze na téma specifických rozdílů při výměně oken v panelových domech, cihlových domech nebo dřevostavbách,“ říká na úvod našeho rozhovoru ing. Jan Bedřich, výkonný ředitel ČKLOP.
Čím byl letošní 5. ročník konference OKNA & DVEŘE 2025 výjimečný z profesního hlediska?
Program konference v Litomyšli byl zaměřen na rostoucí odbornou náročnost při realizaci technologií spadající do kategorie Lehký obvodový plášť, okna, dveře. Rostoucí požadavky na kvalitu výrobků ale především prací, jsou dány snahou o co nejnižší energetickou náročnost objektu a jeho částí, a to z pohledu jak energetické náročnosti samotný výrobek, tak především na nízkou energetickou náročnost provozu samotného objektu. Mnohonásobně nižší současné požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí ve srovnání s požadavky před třiceti lety vedou k podmínce naprosto perfektní montáže bez sebemenších vad, protože ty se v uvedených parametrech projeví zcela výrazně a nekompromisně. Být odborníkem na danou technologii, rozumět fyzikální podstatě je jedinou cestou do budoucna, jak naplňovat dnes již extrémní požadavky.
Co ukázalo vaše dotazníkové šetření?
Z dotazníku, který od hostů konference přišel zpět jednoznačně vyplývá potřeba hlubokých odborných znalostí z oblasti montáže oken a dveří. V odpovědích jasně převládal požadavek na další odborné vzdělávání. Kromě jarní a podzimní konference ČKLOP organizuje pro své členy ale i odbornou veřejnost odborné semináře, kde je možné potřebné znalosti získat. Vysoká účast návštěvníků nás ubezpečuje, že zájem o odborné informace roste a potřeba odborného vzdělání je vnímána jako podmínka úspěšného podnikání v tomto oboru.
Hovořilo se mimo jiné i o evropské organizaci EuroWindoor AISBL. Co může nabídnout českému trhu a jak se projevují její aktivity v české praxi?
Organizace Eurowindoor je svou podstatou partnerem Evropské komise a jako takový předkládá svá stanoviska k projednávaným tématům jako jsou energetická účinnost, zdraví a životní prostředí, ekodesign, evropské normy a CPR a mnoho dalších. Členství ČKLOP v této organizaci umožňuje do procesu aktivně vstupovat, připomínkovat a k otázkám se vyjadřovat. Hledáním společných postojů v rámci celé členské základny Eurowindoor dává silný základ pro jednání s příslušnými pracovními skupinami EK. Výsledky pak můžeme snadněji přenášet i do české legislativy.
ČKLOP podepsala Stanovisko organizací zastupující stavební a energetický sektor ke strategii výstavby a obnovy budov. Mohl byste nás v krátkosti seznámit se základními body této strategie?
Uvedl bych čtyři základní body: Podpora transformace budov – Politická podpora dostupného bydlení, udržitelné výstavby a obnovy budov by měla systematicky směřovat k naplňování veřejně deklarovaných cílů jako jsou dostupnost bydlení, energetická účinnost, obnovitelné zdroje a následně konkurence schopnost českého stavebnictví.
Stabilita a legislativní předvídatelnost – Dlouhodobá investiční rozhodnutí v sektoru budov vyžadují právní stabilitu a předvídatelnost legislativního prostředí bez častých změn norem, nařízení a především bez radikálních změn dotačních podmínek měnících „pravidla hry“.
Udržitelné a transparentní financování – Transformace sektoru budov musí být podpořena stabilním, předvídatelným a efektivně cíleným systémem financování, který umožní realizaci potřebných investic v bytové, komerční a veřejné výstavbě. Cílem není pouhé snížení energetické náročnosti budov, ale celková údržba veřejných a soukromých budov v celé České republice, která za poslední dekády zaznamenala zásadní propad.
Koordinace napříč státní správou – I přes význam sektoru budov dosud neexistuje na celostátní úrovni zastřešující orgán, který by transformaci koordinoval napříč dotčenými orgány státní správy, včetně jednotlivých ministerstev.
Prakticky jedinou nekvalitu v oblasti oken evidujeme výhradně u jejich montáží. Samotné výrobky oken s označeném CE jsou již velice kvalitním a bez problémů plní veškeré požadavky, které od nich očekáváme. Na druhou stranu montáž oken může provádět každý člověk bez odborného vzdělání. To způsobuje vysoké procento vad a zásadních chyb, které se ale projeví až v průběhu následujících let provozu, a hlavně pak v zimním období s nižšími teplotami a vysokou vlhkostí ovzduší. Požadavek na plnění příslušné normy ČSN 74 6077 Montáž otvorových výplní není zatím běžnou součástí smluvních vztahů, pakliže smlouva vůbec existuje. Překvapující je vysoká chybovost montáží i u velkých staveb, kdy nedokončená montáž oken s pouhým „vypěněním“ zůstává odkryta po celou zimu, což zásadně vede k degradaci těsnících materiálů, které jsou na jaře překryty omítkou a vše vypadá báječně.
Které další akce připravujete a jak byste zhodnotil první polovinu letošního roku a jaká jsou vaše očekávání pro léta příští?
Hlavní aktivitou ČKLOP bude vydání v pořadí již čtvrté odborné publikace s názvem Sborník 2025 – Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní. Rozsáhlá a velice odborná publikace je určena všem odborníkům, kteří se profesionálně věnují oboru LOP. Sborník obsahuje mnoho praktických informací, citací z norem (samozřejmě se souhlasem agentury ČAS) a pravidel zaměřených na návrh, výrobu, montáž a údržbu.
S průběhem letošního roku jsme velice spokojeni, protože letos počet členů ČKLOP dosáhl čísla 50. Rostoucí počet členů umožňuje širokou diskuzi v rámci Technické komise ČKLOP a výstupem pak jsou pečlivě projednané dokumenty zveřejňované pod hlavičkou ČKLOP a s vysokou odbornou hodnotou.
Následující roky bude ČKLOP posilovat vzdělávací úlohu komory. Bude organizovat odborné semináře pro pracovníky firem se zaměřením na okna, dveře a fasády. Dále bude organizovat obě dvě konference a během každého roku opět bude vydávat Ročenku s důležitými informacemi, které se během roku objeví a zaslouží si zveřejnění. Ročenky ČKLOP vydávané postupně po tři roky svým obsahem doplňují publikovaný Sborník, který tříleté období nakonec uzavře.
Děkuji za rozhovor