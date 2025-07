Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Besta Trade – od vize ke špičkové kvalitě

Besta Trade – od vize ke špičkové kvalitě

Besta Trade s.r.o. je ryze česká výrobní společnost, která již od roku 2005 působí v oblasti zpracování plechů pomocí moderních CNC technologií.

Za svou dvacetiletou historii se firma vypracovala z regionální dílny na jednoho z lídrů v oboru – dnes spolupracuje s víc než stovkou stálých odběratelů a na svém kontě má desítky úspěšných projektů v Česku i v zahraničí. Pod taktovkou jednatele Igora Čunčíka firma neustále roste a inovuje a její příběh tak právem patří do speciálního vydání Příběhy lídrů.

Za vizí firmy stojí Igor Čunčík

Jednatel a zakladatel Igor Čunčík vede společnost Besta Trade od počátku s jasným cílem poskytovat špičkové služby a nezapomínat na lidský přístup k zákazníkům i zaměstnancům. Igor zdůrazňuje, že problémy jsou součástí podnikání a klíčem k úspěchu je neustálé zlepšování. Tuto filozofii prosazuje ve firemní kultuře a tým díky tomu zvládá i náročné výzvy. Například při první velké zakázce pro významného klienta, společnost Sipral, bylo třeba reagovat na objednávky okamžitě, aby byly splněny všechny termíny – tehdy Igor Čunčík poděkoval celému týmu, který tento náročný úkol zvládl na výbornou. Že spokojenost zákazníka je na prvním místě, potvrzuje i motto společnosti „Besta – k rychlosti a spokojenosti cesta“.

Profesionální a současně lidský přístup lídra se promítá i do stability firmy. Besta Trade dlouhodobě splňuje nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení a již tři roky v řadě získává prestižní certifikaci AAA Gold Excellence, na což je tým náležitě hrdý. Toto ocenění svědčí o finanční stabilitě a spolehlivosti společnosti – tedy o hodnotách, které Igor Čunčík posiluje spolu s důvěrou zákazníků i partnerů.

Špičkové technologie a inovace ve výrobě

Besta Trade dnes disponuje moderním výrobním závodem v Paskově o celkové ploše 2500 metrů čtverečních. Firma se specializuje na komplexní zpracování plechů, od dělení materiálu přes tvarování až po finální povrchovou úpravu. Základním pilířem jsou špičkové CNC stroje umožňující manipulovat s plechy až do délky 8 000 milimetrů. Například dělení plechů probíhá na vláknových laserových strojích. Novinkou roku 2025 je investice do výkonného dvanáctikilowattového laseru s rozšířenou pracovní plochou o velikosti 2,5 × 8 metrů, díky níž firma zvládne řezat i nadrozměrné formáty plechů bez nutnosti dělení a s vysokou rychlostí a přesností. Tento krok opět posouvá technologické možnosti společnosti Besta Trade – vyšší výkon zkracuje výrobní časy a umožňuje zpracovat i silnější materiály, což otevírá dveře k zakázkám, které byly dřív obtížně realizovatelné.

Vedle laserů firma využívá i další špičková zařízení. Plechy ze svitků dělí na odvíjecí a řezací lince až do šíře 1 500 milimetrů, což nachází uplatnění zejména při výrobě dlouhých tenkostěnných profilů bez příčných spojů. Pro tvarování využívá Besta Trade několik CNC ohýbaček a ohraňovacích lisů – ty zvládají ohýbat plechy do délky 7 000 milimetrů a ohraňovat až do 8 000 milimetrů. Taková délka je unikátní a řadí firmu mezi několik málo podniků v ČR, které umí takto dlouhé plechy zpracovat. V kombinaci s přesným CNC řízením to umožňuje vyrábět rozsáhlé fasádní prvky, stavební profily či jiné velkorozměrové díly s vysokou přesností. V portfoliu služeb nechybí ani specializované svařování hliníku metodou TIG, které firma využívá u konstrukčních prvků z hliníkových slitin.

Neustálé investice do technologií a inovací jsou pro společnost Besta Trade samozřejmostí. „Na trhu působíme již 15 let a máme za sebou spoustu realizovaných zakázek,“ uvedl Igor Čunčík už v roce 2020, „současné prostory jsou pro nás malé, a proto pracujeme na výstavbě nového výrobního závodu.“ Tento plán se záhy naplnil – nové kapacity v Paskově umožnily další rozvoj a přinesly zvýšení efektivity. Kromě rozšiřování prostor firma průběžně modernizuje strojní vybavení, aby držela krok s nejnovějšími trendy. Díky tomu je dnes schopná nabídnout nejen vyšší kapacitu výroby, ale i kvalitu zpracování splňující nejnáročnější požadavky například na přesnost ohybů, čistotu řezů nebo dlouhou životnost povrchových úprav.

Rychlost a zákaznický servis jako konkurenční výhoda

Co společnost Besta Trade odlišuje od konkurence, je mimo jiné i důraz na rychlost dodání a prozákaznický servis. V praxi to znamená, že firma dokáže reagovat na objednávky pružněji než řada jiných výrobců. Cenové nabídky zákazník obdrží nejpozději do tří dnů od dodání podkladů a drobné expresní zakázky je podnik schopný vyrobit a expedovat do 24 hodin. Tato flexibilita je možná jen díky sehranému týmu a promyšlené organizaci výroby. Důsledná technická příprava každé zakázky je klíčem k tomu, aby výroba později proběhla hladce – konstrukční oddělení společnosti Besta Trade zhotovuje výkresovou dokumentaci v DWG formátu podle zaslaných podkladů, a dokonce nabízí i zajištění statických návrhů střešních a fasádních prvků, aby výsledné řešení bylo co nejefektivnější. Tento nadstandardní servis šetří zákazníkům čas i peníze, neboť optimalizuje výrobu a předchází problémům na stavbě.

Rychlost by však nebyla možná bez kvalitního zázemí. Besta Trade drží skladem přes 300 tun materiálu – ocelových, pozinkovaných i hliníkových plechů. Díky takovým zásobám není firma závislá na zdlouhavých dodávkách surovin a může se pustit do výroby okamžitě i u větších objednávek. Velké objemy vstupního materiálu zároveň umožňují optimalizovat rozložení dílců na plechu a minimalizovat odpad, což snižuje náklady zákazníků.

Společnost rovněž zajišťuje dopravu svých výrobků po celé Evropské unii, takže rychlé tempo výroby pokračuje plynule až k dodání na stavbu či k odběrateli. Denně je expedováno několik zásilek včetně takových, u nichž má zákazník požadavek „ihned“, a Besta Trade je schopná těmto urgentním výzvám dostát. Kombinace špičkové technologie, dostatečných skladových zásob a skvělého plánování tak dělá z rychlosti skutečnou konkurenční výhodu firmy.

Neméně důležitá je kvalita a spolehlivost dodávek. Besta Trade si získala důvěru partnerů nejen rychlostí, ale i tím, že dodané produkty splňují vysoké kvalitativní nároky a dorazí včas a bez komplikací. „Potřeby zákazníka jsou u nás samozřejmě na prvním místě,“ zdůrazňuje Igor Čunčík.

Práškové lakování zajišťované firmou například nese patnáctiletou záruku odolnosti proti povětrnostním vlivům, což je v segmentu fasádních prvků velmi ceněný parametr. Besta Trade tak nabízí skutečně komplexní služby od návrhu až po finální úpravu – zákazník se může spolehnout, že dostane kompletní produkt včas a v požadované kvalitě.

Projekty doma i ve světě

Díky svým technologiím a přístupu se Besta Trade prosadila v mnoha významných projektech. Zkušenosti má jak s menšími zakázkami v regionu, tak s velkými a prestižními realizacemi v zahraničí. Už v letech 2019–2020 se firma stala subdodavatelem pro známou českou stavební společnost Sipral při výstavbě univerzitního kampusu Manchester Engineering Campus ve Velké Británii. Pro fasádu této rozsáhlé stavby dodávala Besta Trade krycí plechy převážně z práškově lakovaného hliníku v černé barvě a během 12 měsíců zde zpracovala přes 100 tun hliníkových plechů. Úkol to byl mimořádný jak objemem, tak právě zmíněnými termíny, ale společnost jej bez potíží zvládla a tím prokázala svou připravenost na nejvyšší úrovni. Významný podíl aktivit tvoří také účast na dalších velkých projektech fasádních kazet v Anglii, převážně v Londýně, kde Besta Trade dodávala komponenty pro moderní rezidenční i administrativní objekty. Tyto realizace si vyžádaly nejen špičkovou přesnost výroby, ale i schopnost plnit náročné požadavky prestižních klientů v krátkých dodacích lhůtách.

Firma své know-how uplatnila také na dalekém severu Evropy. Pro školní budovu ve švédském Malmö (investorem fasády byla společnost Fenestra Wieden) vyráběla specifické plechové prvky přizpůsobené přísným severským standardům. Západním směrem zase dodávky putovaly na modernizaci stanice metra Baumwall v Hamburku v Německu, realizovanou ve spolupráci s českým designovým výrobcem mmcité+.

Nejde ale jen o projekty v zahraničí – významné reference má Besta Trade i na domácí půdě. V Praze se například podílela na dodávkách plechových prvků pro administrativní komplex Bořislavka i pro projekt Masaryčka, kde zajišťovala klempířské komponenty. Za zmínku stojí také přispění k rekonstrukci funkcionalistické budovy Bubenská 1 v Praze, kam firma dodávala ohýbané profily pro nové architektonické prvky.

V poslední době se Besta Trade zapojila do projektu Sky Walk v Poroninu – vyhlídkové lávky a stezky v oblacích, kam dodala zámečnické prvky společnosti Taros Nova, která stavbu realizovala. Firma zároveň poskytla nosné profily pro Sky Bridge 721, druhý nejdelší visutý pěší most na světě, a významně tak přispěla k uskutečnění tohoto výjimečného projektu. „Je skvělé být součástí tak inspirativního díla, které propojuje techniku, design a zážitky z výšek,“ uvedla společnost na svém profilu a poděkovala partnerům za spolupráci. Besta Trade je díky svým zkušenostem a možnostem schopná dodat své výrobky kamkoli od Skandinávie až po střední Evropu.

Úspěchy na uvedených projektech přinesly společnosti nejen cenné zkušenosti, ale i prestiž a reputaci spolehlivého partnera. „Dodávky pro tak úspěšnou firmu, jakou je Sipral, jsou pro nás velice prestižní,“ říká Igor Čunčík. Spolupráce s velkými hráči motivuje společnost Besta Trade neustále se zlepšovat a být připravená na další výzvy. „Jsme připravení i v dalších letech na obdobné projekty, které jsou z hlediska krátkého času dodávky a kvality velkou výzvou,“ dodává jednatel. Tato slova potvrzuje i současný směr firmy – neustále posouvat hranice výroby, investovat do modernizace a hledat nové cesty, jak zákazníkům dodat špičkové výrobky rychle a v perfektní kvalitě.

Vize do budoucna

Příběh společnosti Besta Trade je ukázkou toho, jak se rodinná či menší firma může díky kombinaci technologických inovací, poctivé práce a dobrého vedení vypracovat mezi lídry ve svém oboru. Igor Čunčík a jeho tým dokázali za dvacet let vybudovat společnost, která roste stejně rychle jako její motto a zároveň si zakládá na spokojenosti zákazníků. Do budoucna firma nepolevuje – naopak, již teď vyhlíží nové příležitosti a plánuje další zlepšení. Investice do výkonnějších strojů, rozšiřování výrobních kapacit a prohlubování zahraničních kontaktů jí umožní pokračovat v nastoleném trendu. Pokud tedy hledáme inspirativní příběh lídra v průmyslu, Besta Trade je jasným příkladem firmy, která ohýbá plechy i konvenční hranice možností, a na své cestě k rychlosti a spokojenosti se rozhodně nehodlá zastavit.

www.besta-trade.com