Okna pro rekreační objekty i pasivní stavby? Zvolte profilový systém REHAU

Pasivní novostavba, zrekonstruovaný dům nebo garáž? Každý objekt potřebujete jiný typ oken. Například do nového pasivního domu jsou nutná okna s trojsklem, zatímco do garáže či rekreační chaty je to zbytečná investice.