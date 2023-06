Stavba / Okna a dveře / 5 důvodů, proč se řemeslníkům i developerům vyplatí nakupovat okna přes e-shop

5 důvodů, proč se řemeslníkům i developerům vyplatí nakupovat okna přes e-shop

Jste řemeslník nebo developer a trápí vás prošvihnuté termíny kvůli zpožděným dodávkám? Okna či dveře jsou jedním ze zboží, na které se poslední dobu čekalo i měsíce. Jak se s tím vypořádat? Zkuste místo složitého vysvětlování, proč chalupa nemá ještě hotová okna nebo proč vázne dostavění horského hotelu, navázat spolupráci s e-shopem. Uvidíte, že ušetříte nejen nervy a čas, ale také peníze.

1. důvod – e-shop má velké skladové zásoby

Pokud zvolíte plastová okna, která jsou ekonomicky nejvýhodnější, a postačí vám je mít v nejběžnějších rozměrech, e-shop vám zvládne otvorové výplně dodat prakticky ihned. „Skladem máme 140 typů oken a dveří v počtu až 1 000 kusů. K dispozici jsou s dvojsklem v bílé barvě a v dřevodekoru zlatý dub. Po odeslání objednávky si je můžete ihned vyzvednout v našem skladu v Kuřimi u Brna. Pokud využijete naší dopravy, která vám výplně doveze na uvedenou adresu, bývá dodání většinou do týdne, my zboží expedujeme maximálně do 3 pracovních dnů,“ popisuje Petr Borecký, jednatel e-shopu Skladová okna.cz.

E-shop na trhu působí už deset let a má největší sklad plastových oken a dveří v Česku. „Dodali jsme již přes 250 tisíc oken a dveří a stále více také spolupracujeme s řemeslníky, stavebními firmami a developery. Například jsme dodávali okna do mobilních domků, rekreačních apartmánů a rovněž i do luxusní vily v Kambodži.“

Jednatel Borecký také doplňuje, proč jsou plastová okna pro developery ekonomicky nejvýhodnější. „Kromě nejnižší pořizovací ceny jsou plastové otvorové výplně v porovnání s dřevěnými profily méně náchylné na zničení během výstavby, což znamená eliminaci problémů při předávání stavby. Oproti hliníku je cenový rozdíl ještě markantnější, o desítky procent, čímž se pak nemovitost stává cenově dostupnější pro větší okruh zájemců o bydlení. A plastové profily jsou výhodné i pro koncového zákazníka. Jsou téměř bezúdržbové a díky velké barevné variabilitě včetně mnoha imitací dřeva se sladí s prakticky jakýmkoliv interiérem i exteriérem.“

2. důvod – okna na míru do 3 až 6 týdnů

Pro projekty, kde je kvůli energetické úspoře vyžadováno trojsklo, je řešením nakoupit okna a dveře v e-shopu přes online konfigurátor. „V něm si navolíte druh profilu, rozměry, členění, typ zasklení, barvu a rovnou lze také objednat montážní materiál a příslušenství, tedy parapety, vnitřní žaluzie a sítě proti hmyzu,“ vypočítává Borecký, který doplňuje, že dodání oken a dveří na míru bývá 3 až 6 týdnů, což je výrazně méně než u oknařských společností, kde doručení bývá minimálně 2 měsíce.

Největší sklad plastových oken v Česku

3. důvod – úspora času

Čas je ve stavebnictví velmi cenný a nákup přes e-shop není výhodný jen kvůli rychlému dodání, ale ušetří se čas také během poptávky a montáže. Cenovou nabídku si vytvoříte prakticky ihned v online konfigurátoru a do montáže se můžete pustit ihned po dodání zboží a nemusíte čekat, až montéři z oknařské firmy budou mít volný termín.

4. důvod – bez výdajů za montáž

Při spolupráci s e-shopem nemusíte počítat s dalšími výdaji za montáž, ale využijete své pracovníky nebo v případě řemeslníka svých schopností.

5. důvod – množstevní slevy

Stavební firmy a řemeslníci, kteří s e-shopem spolupracují dlouhodobě, mají zajištěné výhodnější ceny. „Velké zakázky ceníme individuálně, ale platí, že čím větší objem, tím větší sleva. Kromě toho si řemeslníci pochvalují online konfigurátor, v němž si jednoduše vše naklikají a ihned uvidí finální kalkulaci. Cenovou nabídku z konfigurátoru si pak jednoduše pošlou na e-mail nebo třeba předají svému zákazníkovi,“ popisuje Borecký.

Neplatí, že okna z recyklátu jsou méně kvalitní Většinu nabídky e-shopu Skladová-okna.cz tvoří plastové profily od německé společnosti REHAU. „Tak jak jiní významní výrobci tak i REHAU při výrobě používá recyklát a regenerát, ale to neznamená, že by kvůli tomu byl profil méně kvalitní. Naopak. Ve zprávě z České komory lehkých obvodových plášťů z roku 2022 se uvádí, že rohové pevnosti svarů u recyklovaných otvorových výplní stoupnou o zhruba 17 %,“ uvádí Borecký. Člen představenstva ČKLOP Petr Sýs ve zprávě upřesňuje: „Tzv. technologická životnost oken se odhaduje na přibližně 30 let. Vzhledem k faktu, že PVC lze bez problémů recyklovat, a to běžně pětkrát, můžeme konstatovat, že PVC jako surovina může sloužit více než 150 let, aniž by tento proces měl negativní vliv na vlastnosti otvorové výplně.“ Důvodem používání recyklovaného plastu je výrazné snižování dopadů na životní prostředí. „Opětovným zařazením PVC do životního cyklu produktu se ušetří zdroje nerostného bohatství a sníží produkce oxidu uhličitého. Při výrobě jedné tuny PVC vzniká 2 100 kg CO 2 , zatímco v případě produkce regenerovaného je to pouze 136 kg,“ uvádí Petr Sýs.