Dorsis: elegance dveří se skrytými zárubněmi ve dřevostavbách
Když řešíte design nového domu nebo interiéru, věnujte velkou pozornost řešení dveřních prostor. Proč? Dveře mají zásadní vliv na finální estetiku celého interiéru i jeho funkčnost. Pokud stavíte moderní dřevostavbu nebo máte-li v oblibě estetiku minimalismu, dveře se skrytými zárubněmi DORSIS jsou pro vás ty pravé.
Dokonalá symbióza s dřevostavbami
Dřevostavby v sobě nesou jedinečný příběh přírody a moderní technologie. Jejich lehkost, estetika i ekologický přístup volají po interiérových prvcích, které tento styl podpoří. Dveře se skrytými zárubněmi jsou toho ideálním příkladem. Díky tomu, že zárubeň je zcela skrytá ve stěně, jsou dveře v jedné rovině se zdí a vytvářejí čisté, ničím nerušené linie. Takové řešení maximálně podtrhuje jednoduchost a eleganci dřevostaveb, aniž by narušovalo jejich přirozený charakter.
Dveře se skrytou zárubní Dorsis – můžeme vybrat z téměř nekonečné řady možností povrchů a barev – zde například ořech nebo lamelová dubová stěna
„Skryté zárubně a panty jsou jako basové nástroje ve velkých orchestrech – jejich přínos není prvoplánově nápadný, je ale zásadní. Díky dokonalé integraci skrytých zárubní do zdi zůstává prostor čistý a harmonický,“ říká Jan Krejčí, jednatel společnosti Dorsis. „Zákazník tak dostává volnou ruku, aby dveřní křídlo mohlo být skutečným vyjádřením jeho stylu.“
Výhody dveří Dorsis ve dřevostavbách
- Minimalismus a elegance – díky skrytým zárubním zmizí rušivé prvky, které by mohly narušit design interiéru. Dveře Dorsis Fortius 52 dokonale zapadnou do prostoru a umožní vytvořit čisté a jednotné plochy. Ať už se rozhodnete pro bílý povrch dveří, přírodní dýhu nebo elegantní betonovou stěrku, dveře se skrytými zárubněmi budou vždy působit jako přirozená součást vašeho interiéru.
- Variabilita designu a rozměrů – potřebujete dveře až ke stropu? Nebo hledáte řešení pro šikmé stěny v podkroví dřevostavby? Žádný problém, dveře mohou být vysoké až 3 500 mm, s nadpražím nebo třeba šikminou, což vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům. A díky široké paletě povrchových úprav si můžete být jisti, že dveře budou ladit s každým detailem vašeho domova.
Akustická varianta dveří Fortius Akustik vypadá úplně stejně jako běžná verze, lze ji tedy instalovat do kterýchkoliv místností v interiéru.
- Kvalita, která vydrží – produkty Dorsis jsou synonymem pro kvalitu a spolehlivost. Se svou tloušťkou 52 mm a precizní konstrukcí jsou tyto dveře Fortius 52 odolné vůči deformacím, což je klíčové zejména v prostředí dřevostaveb, kde může docházet k drobným pohybům konstrukce.
- Akustická a bezpečnostní řešení – dveřní systémy Dorsis nejsou jen estetickým prvkem, nabízejí i praktické výhody. Pokud například potřebujete oddělit rušnou denní zónu od klidné noční, zvolte provedení Fortius Akustik, které dokáže snížit hluk až o 37 decibelů. A pokud hledáte bezpečnostní řešení, Fortius Safety kombinuje eleganci skrytých zárubní s prvotřídní ochranou už při vstupu do vašeho domova.
Jak vybírat dveře pro vaši dřevostavbu?
Při výběru dveří je klíčové zohlednit nejen design, ale i funkčnost. Zamyslete se nad tím, jaký charakter má váš interiér a jakou roli mají dveře hrát. Chcete, aby zcela splynuly se zdí, nebo mají být výrazným dekorativním prvkem?
Pokud například preferujete minimalistický styl, zvolte dveře s povrchem odpovídajícím barvě stěn. Pro teplejší a přírodnější vzhled je ideální přírodní dýha, která prostor zútulní. A pokud hledáte něco opravdu originálního, můžete sáhnout po dveřích opatřených tapetou, kamenným obkladem nebo betonovou stěrkou.
Dorsis Fortius 52 můžete mít s dřevěnou dýhou, bílé či barevné, s betonovou stěrkou či třeba tapetované, cílem je nechat dveřní plochu splynout s okolní zdí.
„Volba dveří je stejně důležitá jako výběr nábytku nebo podlahy. Naším cílem je, aby dveře Fortius nejen skvěle vypadaly, ale aby sloužily bez kompromisů. Proto je většina naší produkce vyráběna přímo na míru konkrétnímu projektu, což zajišťuje technickou dokonalost a prémiovou kvalitu,“ dodává Jan Krejčí z Dorsis.
Inspirujte se a nechte si poradit
Pokud si nejste jisti, jaké dveře od Dorsis zvolit, inspirujte se v naší fotogalerií nebo rovnou navštivte showroom Dorsis. Dveře se skrytými zárubněmi představují sofistikovaný produkt a je určitě vhodné nechat si poradit ideální řešení právě pro váš nový domov. Na vás pak bude jen volba designu dveřního křídla – a to je jistě to nejzajímavější, že?
Důležitá je variabilita konceptu Dorsis. Dveře mohou být až ke stropu, s nadpražím či šikminou, přesně na míru a potřebám konkrétního prostoru.
Skryté systémy DORSIS – skryté zárubně Fortius 52, Durus 45 a Woody, bezobložková stavební pouzdra, celoskleněné dveře DORSIS VITRUM, skryté soklové lišty LINUS, industriální příčky Digero.