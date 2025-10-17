Skryté zárubně: Minimalistický prvek v evoluci moderních interiérů
V éře minimalismu a čistých linií jsou dveře se skrytými zárubněmi jedním ze hlavních stylotvorných prvků, který vytvářejí charakter moderního interiérového designu. Pro architekty představují více než přechodový prvek mezi místnostmi – jsou esenciálním designovým nástrojem, který zajišťuje vizuální kontinuitu prostoru a zároveň nabízí širokou paletu funkčních benefitů.
Estetická evoluce interiéru
V architektuře dnes redukujeme viditelné konstrukční prvky ve prospěch čistých, nerušených linií. Dveře se skrytými zárubněmi tento koncept dokonale naplňují. Tradiční zárubně, které po desetiletí dominovaly dveřním otvorům, ustupují elegantnějšímu řešení, kde zárubeň a panty mizí ve zdi a mezi dveřmi a zdí zůstává pouze subtilní spára.
Obr. 1 Zárubně jsou zcela skryté – viditelná je pouze tenká spára, ať již u bíle lakovaných dveřích ve zdi nebo třeba u dveří s dřevěnými dekory.
„Podstatou úspěchu dveří se skrytými zárubněmi je vlastně paradox – jejich skutečná kvalita je v tom, že finální produkt v místnosti není vidět. Zárubeň a panty jsou zcela skryté ve zdi, viditelná je pouze tenká spára mezi dveřmi a zdí,“ vysvětluje Jan Krejčí, jednatel společnosti Dorsis, předního výrobce prémiových dveřních systémů.
Pro architekty přináší tento přístup nové možnosti v pojetí interiéru. Dveře mohou buď zcela splynout s okolními stěnami, nebo naopak tvořit výrazný designový prvek, který však není rušen viditelnou zárubní. Tato flexibilita umožňuje architektům plně kontrolovat vizuální narativ prostoru a určovat, jakou roli mají dveře v celkové kompozici hrát.
Technické aspekty a inovace
„Kvalitní systémy skrytých zárubní nejsou jen estetickým prvkem. Musí splnit náročné požadavky na dlouhodobou funkčnost i umožnit integraci přidaných technických prvků, které u klasických dveří často není možné použít,“ doplňuje Jan Krejčí z Dorsisu.
Obr. 2 Důležitá je variabilita konceptu Dorsis. Dveře mohou být až ke stropu, s nadpražím či šikminou, přesně na míru a potřebám konkrétního prostoru.
Z pohledu architekta je zásadní, že technické prvky jako skryté samozavírače, dveřní zarážky či panty zůstávají skryté a nenarušují čistotu designu. Jde o perfektní příklad, jak může technický vývoj podpořit designové ambice.
Funkční aspekty nad rámec designu
Jakkoliv je estetika jedním z hlavních důvodů pro volbu dveří se skrytými zárubněmi, jejich funkční přínosy jsou neméně důležité. Tyto systémy nabízejí řadu praktických výhod:
- Adaptabilita v prostoru – skryté zárubně se dokáží přizpůsobit i nestandardním architektonickým řešením s maximální výškou průchodu až 3 500 mm a možností instalace i v šikmých podkrovních místnostech.
Obr. 3 Dorsis Fortius 52 můžete mít s dřevěnou dýhou, bílé či barevné, s betonovou stěrkou či třeba tapetované, cílem je nechat dveřní plochu splynout s okolní zdí.
- Materiálová a designová variabilita – pro architekty je klíčová možnost přizpůsobit dveře celkovému konceptu interiéru. Dveřní systémy Dorsis nabízejí téměř neomezenou variabilitu povrchových úprav, od přírodních dýh přes barevné nástřiky dle vzorníku RAL až po možnost obkladů, tapet či betonové stěrky.
- Funkční varianty – k nejvyhledávanějším patří provedení Fortius Akustik nabízející akustický komfort s útlumem Rw až 37 dB a bezpečnostní varianta Safety. Díky nim máme možnost instalovat skryté zárubně v celém bytě a zajistit tak designový soulad celého interiéru.
„Jakkoliv minimalismus jako designový směr vznikl již v první polovině 20. století, teprve dnes nachází své skutečné uplatnění v moderních interiérech díky důrazu na estetickou čistotu i funkčnost,„ vysvětluje Jan Krejčí z Dorsisu „Proto jsou dveře se skrytými zárubněmi tak atraktivní pro architekty, stavitele i koncové uživatele – představují harmonický průnik minimalistické estetiky s moderními technologiemi a hlavně se současným životním stylem.“
