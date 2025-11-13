Nejen hotel vzniká v novém modulárním objektu v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA
Koma Modular staví nový multifunkční objekt v areálu výstaviště v Letňanech. Modulární komplex roste na nevyužívaném pozemku a nabídne hotel, administrativní budovu, gastronomické zařízení a také odpočinkovou zónu pro návštěvníky areálu i občany letňanské čtvrti.
Modulární komplex budou tvořit dvě čtyřpodlažní budovy propojené společnou vstupní halou – administrativní a hotelové křídlo.
- Administrativní část – primárně kanceláře veletržní správy společnosti ABF, a.s.,
- Budova hotelu – 105 dvoulůžkových pokojů, restaurační zařízení, lobby bar, konferenční zázemí a další příslušenství.
Na veletrhu FOR ARCH jsme o projektu hovořili s Karlem Kolínským, obchodním ředitelem KOMA MODULAR s.r.o. „Celá budova je ve tvaru L se střední spojovací částí s lobby barem. Pro hotel i veřejnost bude sloužit restaurace, vizovická restaurace,“ říká Karel Kolínský s odkazem na sídlo společnosti KOMA MODULAR.
Objekt roste před očima. A to nejen jak se to říká, když něco vzniká rychle, ale výstavbu sledujeme i s časosběrnou kamerou estav.tv, tedy budeme se ještě k objektu v budoucnu vracet. Ale jak to začalo?
„Před 4 lety vznikly první objemové studie, pak dále architekturu tvořili v No Limits Design, což je architektonické studio investora. Tj. jaká bude fasáda, jaká okna, co bude v pokojích, provedení povrchových materiálů, to je práce studia No Limits Design. My jsme dále jen přetvářeli jejich představy a myšlenky do výrobních výkresů,“ popisuje Karel Kolínský.
Moduly pro hotel. Co je třeba dodělat na stavbě?
„Největší výhoda modulární výstavby není cena. Někdo se domnívá, že to bude levnější, protože je to jakási skládačka. Ne. Největší výhoda je ta, že si v teple a světle výrobní haly vyrobíte co nejvíce půjde, až 90 %. V tomto případě na staveniště přijížděly hotové pokoje vč. nábytku, na podlahách byl koberec. Koupelna obložená se sprchovými boxy, zařizovacími předměty, obložkové zárubně a zamčené dveře jednotlivých pokojů. Chybí dodělat sítě, tj. propojit pokoje v centrální chodbě, kde se tahají rozvody elektro, VZT, dodělá se vše potřebné dle PBŘ, protože pro veřejné prostory jsou požadavky z hlediska požární bezpečnosti vždy složitější. Dole se pak dovybaví gastro pro restauraci a kuchyni. V kancelářích v druhé části budovy je třeba propojit zejména vzduchotechniku,“ popisuje Karel Kolínský a znovu se v rozhovoru zdůrazňuje, že ve výrobní hale se vše lépe dělá, a to včetně složitějších detailů. Zároveň probíhá mezioperační kontrola, tedy na případnou chybu by se přišlo velmi brzy v ten den na té konkrétní směně.
„Důležité je také to, že když vše přijede na stavbu připravené, minimálně zatěžujeme prostředí v okolí stavby staveništním ruchem. Vše probíhá již uvnitř. To je zcela nesrovnatelné s klasickou výstavbou, kde se hluku a prachu ze staveniště nevyhneme, připomíná Karel Kolínský velkou výhodu modulární výstavby. Za redakci můžeme jen souhlasit, když jsme natáčeli stavbu nového pavilonu nemocnice v Ostrově nad Ohří (ve videu některé záběry vidíte), ten vzniká v těsném sousedství za plného provozu fungujících stávajících prostor.
Ostatně to je vidět i v Letňanech, kde vše probíhá v těsném sousedství výstaviště s plným kalendářem akcí bez omezení provozu.
„Jen se musí myslet na logistiku. Tady v Letňanech je dopravní situace obecně složitější a naše kolona kamionů s moduly přijížděla v době koncertu AC/DC, tak to bylo hodně náročné,“ vzpomíná Karel Kolínský.
Poslechněte si více v rozhovoru. A to i o školách, školkách a dalších stavbách.