Jednotné standardy a postupy pro správu a sdílení informací o stavbách

Vláda schválila návrh zákona pro digitalizaci a efektivnější výstavbu a správu staveb v kontextu vystavěného prostředí. Díky BIM budou projekty lépe připraveny, optimalizují se náklady, doba přípravy i realizace. Řeší se úprava norem pro dřevostavby, požární bezpečnost zateplení a elektroinstalace.

Vláda 6. 11. 2024 schválila návrh zákona o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí. Cílem tohoto zákona je vytvořit jednotné standardy a postupy pro správu a sdílení informací o stavbách a jejich vztazích v rámci vystavěného prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zákon připravilo ve spolupráci s dalšími vládními institucemi, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Českou agenturou pro standardizaci a řadou odborných organizací a komor.

Návrh zákona má zlepšit efektivitu a hospodárnost ve stavebnictví prostřednictvím využití metody informačního modelování staveb (BIM) a obsahuje dvě hlavní části – první se věnuje informačnímu modelu stavby, druhá pak informačnímu modelu vystavěného prostředí. Cílem je, aby každý stavební projekt nebyl vnímán pouze samostatně, ale i v širším kontextu včetně jejich souvislostí a vazeb v rámci vystavěného prostředí. To umožní efektivnější využívání a sdílení souvisejících informací v agendách veřejné správy a také zlepší plánování a rozvoj na úrovni obcí a regionů.

Zákon o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí navazuje na vládní usnesení, jimiž byla metoda BIM potvrzena jako stěžejní prvek digitalizace českého stavebnictví. Podle nejlepší zahraniční praxe je vizí další rozvoj digitalizace vystavěného prostředí pro řešení nových výzev ve stavebnictví a dalších odvětvích až po aplikaci konceptů umělé inteligence a propojených digitálních dvojčat s důrazem na datově centrické systémy a procesy, které umožní adekvátní nasazení a využití budoucích technologií a způsobů plánovaní a řízení.

„Zákon představuje základní krok k naplnění naší vize Stavebnictví 4.0, které propojuje moderní technologie s odpovědným přístupem k rozvoji vystavěného prostředí. Mimo to nás v horizontu několika měsíců čeká naprosto zásadní úprava stavebních norem pro dřevostavby, díky které bude možné stavět rychleji, šetrněji a do budoucna i levněji. Je to téma, kterému se intenzivně věnuji už od počátku svého poslaneckého mandátu.

Dále v oblasti stavebních norem například řešíme požární bezpečnost zateplovacích systémů nebo upravujeme požadavky na elektroinstalace, aby odpovídaly nárokům, které s sebou ponese nástup elektromobility,“ vyjmenovává ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček další zásadní projekty.