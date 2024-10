Nouzové ubytování po povodních, modulární školy a programy Živel pro zasažené obce

Obce budou moci z programu Živel 4 pořizovat přechodné ubytování pro lidi, kteří kvůli povodni přišli o bydlení. Plánovanou až 1 miliardu z programu bude možné použít také na zajištění náhradní výuky například v modulárních školách a školkách.

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek představil na vládě dotační program Živel 4, ze kterého budou moci obce pořizovat přechodné ubytování a zajišťovat náhradní výuku například v modulárních školách a školkách. Ministr vládu dále informoval o přípravě Strategie obnovy území a programu Živel 1 pro kraje, ve kterých byl vyhlášen krizový stav.

„Hned po jmenování jsem zajel do Jeseníku a okolních obcí udělat si vlastní obrázek o rozsahu povodňových škod. Teď je potřeba dostat finanční pomoc do zasažených oblastí co nejdříve. Mnoho lidí, kteří dočasně přišli o střechu nad hlavou, chce zůstat v obci kvůli úklidu a vysoušení. Starostové mě varovali, že ne všude je dost míst v penzionech, proto samosprávám nabídneme peníze na nákupy nebo pronájem mobilního a modulárního bydlení,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. Ministerstvo pro místní rozvoj do konce října připraví pro samosprávy a jejich příspěvkové organizace program Živel 4 na zajištění nouzového ubytování. Na rekonstrukce a přípravu prostor pro tento účel MMR plánuje vyčlenit pro zasažené obce až miliardu korun. Přesné parametry programu MMR připraví do 22. října a následně je předloží ke schválení vládě.

Z programu Živel 4 budou moci samosprávy financovat také zajištění výuky. „Velká voda vyplavila v Moravskoslezském a Olomouckém kraji řadu škol a školek. Děkuji všem, kteří obětavě pomáhají s jejich obnovou. Často jsou to i žáci a jejich rodiče, přesto potrvá měsíce dát vše do pořádku. Chceme, aby se děti mohly co nejdříve zase běžně učit. Nemyslím si, že distanční výuka je řešení, proto bude možné použít miliardu z Živlu 4 i na pronájem a nákup modulárních škol a školek,“ vysvětlil Kulhánek.

MMR do 3 týdnů od konce stavu nebezpečí předloží vládě komplexní Strategii obnovy území, které zasáhly povodně

Schválení Strategie obnovy území se očekává na přelomu listopadu a prosince. Při jejím sestavení bude resort vycházet z údajů o škodách, které v těchto dnech hlásí zasažené kraje. Už v předstihu resort připravil na obnovu majetku samospráv 800 milionů korun v programu Živel 2. Může jít například o mosty, komunikace, veřejné osvětlení, prostranství, budovy a jejich zařízení. Podporu je možné použít také na odstranění nánosů ve vodních tocích, vodních dílech a další související práce.

V návaznosti na vyčíslení škod a Strategii obnovy resort dále připraví program Živel 1, který bude určen pro obnovu majetku samospráv v nejvíce zasažených územích, kde byl vyhlášen stav nebezpečí.

V přípravě je také Živel 3, který nabídne dotace a výhodné úvěry fyzickým osobám nebo společenství vlastníků jednotek na obnovu bytů v rodinných a bytových domech. Podpora půjde na opravu obydlí poškozeného povodněmi, související demolice nebo výstavbu nového bydlení. V případě zvýhodněných úvěrů se předpokládá možnost čerpat finanční prostředky až do 100 % způsobilých nákladů. Také vyhlášení výzvy v programu Živel 3 bude navazovat na schválení Strategie obnovy vládou.