Stavba / CAT Roadshow 2023 společnosti Zeppelin CZ

CAT Roadshow 2023 společnosti Zeppelin CZ

Již tradičně byla možnost pod hlavičkou společnosti Zeppelin CZ absolvovat výstavu a předvedení novinek z oboru stavebních a energetických systémů na letošní CAT Roadshow 2023. Ve dvou termínech a na dvou různých místech bylo možné letos navštívit tuto akci pod širým nebem.

Honoré De Balzac: „Ženy rády dělají zázraky, drtí skály, rozpouštějí charaktery, které se zdají z bronzu.“



Pásový dampr

Foto: Petr Brandejský Pásový damprFoto: Petr Brandejský

Hrušovany u Brna nás přivítaly ve svém lomu

Již tradičně byla možnost pod hlavičkou společnosti Zeppelin CZ absolvovat výstavu a předvedení novinek z oboru stavebních a energetických systémů na letošní CAT Roadshow 2023. Ve dvou termínech a na dvou různých místech bylo možné letos navštívit tuto akci pod širým nebem, v pískovnách v Ledčicích 1. 6. až 2. 6. a Hrušovanech u Brna 8. 6. až 9. 6. 2023 vždy od 9 hodin do 16 hodin. Počasí nám přálo, a tak jsme navštívili lom v Hrušovanech u Brna.

Vše s přehledem profesionála

Precizně organizovaná akce rozdělí hosty a návštěvníky při registraci do skupin odborné veřejnosti včetně možnosti předvádění naživo některých strojů v democentru a těch ostatních. Barevné pásky na rukou vás předurčují k pohybu v jasně a striktně vytýčených zónách v ochranných přilbách a signálních vestách. Dává to smysl, protože některá technika v democentru je v pohybu, pokud má host osvědčení, tak i jeho rukou, a neřízený pohyb ostatních hostů by mohl být problémem. K tomu také byly všude jasně vymezené zóny se zábranami, s popisem techniky, ale i kontrolou s dostatkem personálu. K vidění zde byla technika typu pásových dozerů, nakladačů, pásových rypadel i minirypadel, teleskopická plošina, mobilní rychloběžný drtič, pásový dampr, kolový nakladač, rypadlo-nakladač, kompaktní kolový nakladač, tahačový válec, fréza i finišer. V ukázce bylo možné vidět v akci vysokotlaký čistící stroj od společnosti AQ Pumpy, s.r.o. z Hranic. Pochopitelně zde nescházela ani ukázka veškerého příslušenství pro jednotlivé stroje. Stejně tak zde bylo k vidění řešení individuální zástavby a úpravy dieselových motorů značky Cat® dodávané společností Zeppelin CZ.



Pásové rýpadlo Pásové rýpadlo

Pásový dozer Pásový dozer

Pásový dampr Pásový dampr

Foto: Petr Brandejský Foto: Petr Brandejský

Zeppelin CZ je výhradním prodejcem stavebních a důlních strojů a energetických systémů renomovaného výrobce Caterpillar v České republice. Jeho portfolio je obrovské a možnosti také. Kromě prodeje strojů Cat nabízí i kompletní servis, prodej náhradních dílů a také pronájem díky Půjčovně strojů Zeppelin CZ.



Ukázka techniky v democentru Ukázka techniky v democentru





Foto: Petr Brandejský Foto: Petr Brandejský

Některé technologie budí pocit, že člověk je zde nadbytečný

Nové technologie a stavební technika jsou nedílnou součástí práce a vybavení techniky společností Zeppelin CZ. Letecké mapování, tvorba digitálního modelu, 3D řízení strojů, měřící a kontrolní práce, přenos dat jednotlivých staveb z počítačů projektantů přímo do terénu, na displeje stavebních strojů, kde se zobrazuje rozsah plánovaných prací a stroj je možné takto autonomně řídit.

Skvělá organizace a maximální vstřícnost jsou již zaběhanou součástí tradiční výstavy a ukázek CAT Roadshow 2023. Domnívám se, že na tom se shodnou všichni, kdo akci navštívili.

Použité podklady: