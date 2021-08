Stavba / Potřebujete radu? Zkuste nové diskuzní fórum TZB-info

Ke 20. výročí portálu TZB-info jsme našim čtenářům nadělili zbrusu nové diskuzní fórum. Jaké přináší novinky?

Jednoduchost a přehlednost

Připravili jsme zcela nový vzhled, který vychází z nového designu portálu TZB-info, respektuje moderní trendy a je připraven pro používání na všech zařízeních. Nové fórum jsme se snažili udělat maximálně přehledné a dávat každému intuitivně takové ovládací prvky, které na daném místě potřebuje.

Optimalizováno pro mobily

Novinkou je plné přizpůsobení diskuzního fóra pro mobilní telefony i tablety. Nyní můžete ve fóru snadno listovat ve volné chvíli s mobilem v ruce. Nebo využijte možnosti doplnit svůj příspěvek o fotografii pořízenou mobilem přímo při psaní.

Nic vám neunikne

Našli jste v diskuzi téma, které vás zajímá, a chcete sledovat odpovědi, které se v něm sejdou? Kliknutím na tlačítko „SLEDOVAT“ si snadno zapnete upozornění na nové příspěvky v tomto tématu. Nové příspěvky vám tak neutečou. Pokud Vás zajímá například celý obor Vytápění, zapnete si sledování příspěvků v celé kategorii.

Upozornění na novinky do mailu i online

Všechna upozornění na nové příspěvky můžete tak jako doposud dostávat do e-mailu. Nově máte navíc možnost si zvolit množství e-mailů a nechávat si posílat třeba jen denní nebo týdenní souhrn novinek. Úplnou novinkou jsou potom online notifikace, které se zobrazují přihlášeným uživatelům okamžitě pod tlačítkem zvonečku, kde se ihned dozvíte co se děje ve vámi sledovaných tématech.

Hodnocení odpovědí

Našli jste u tématu odpověď, která pomohla vyřešit váš problém a mohla by pomoci i ostatním? Nebo je příspěvek hezky napsaný a souhlasíte s tvrzením, které je v něm uvedeno? Pak můžete příspěvek po vzoru sociálních sítí kladně ohodnotit kliknutím na „zdvižený palec“ a označit tak dle svého názoru kvalitní nebo přínosnou odpověď. Ostatním čtenářům tak usnadníte hledání dobrých a zajímavých odpovědí.

Sdílení příspěvků

Chcete se o daném tématu podělit emailem, na Facebooku, nebo prostě jen někomu poslat odkaz na daný příspěvek? Prostřednictvím funkce sdílení máte snadno dostupné všechny tři funkce.

Záložky

Pokud se vám některé téma líbí a často jej navštěvujete, nemusíte vždy hledat na fóru, abyste se do něj dostali. Přidáte si téma do záložek a odtamtud se k němu vždy snadno a rychle dostanete.

Jednoduché přihlašování přes účet na Googlu nebo Facebooku

Další novinkou je možnost přihlašování prostřednictvím Facebooku nebo Googlu. Nebudete si muset pamatovat další přihlašovací údaje. Pokud pro přihlášení na Facebook nebo Google používáte stejný e-mail jako je Vaše původní přihlášení do diskuzního fóra, účty se při prvním přihlášení automaticky propojí a můžete nově pro přihlášení do diskuzí používat Facebook nebo Google účet.

Víc se mi líbilo předchozí fórum

Snažili jsme se nové diskuze vytvářet s ohledem na co nejpohodlnější používání a vytvořit pro vás moderní pohodlný prostor pro diskutování. Předchozí podoba diskuzního fóra byla beze změny téměř 20 let. Rozumíme tomu, že pravidelní uživatelé si za mnoho let zvykli na původní fórum a nyní se jim může zdát nové fórum méně přehledné. Věříme, že po prvotním seznámení se vám budou nové diskuze používat stejně snadno, nebo díky výše zmíněným vylepšením i lépe.