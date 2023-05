Stavba / Izolace, střechy a fasády / Zateplovací systémy / Nové rozhodnutí parlamentu EU otevře diskuzi o zateplování historických budov

Zateplování, rekonstrukce a využívání nových technologií. To čeká unijní státy poté, co před pár dny schválili poslanci Evropského parlamentu významné změny týkající se budov. Majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost, a to podle kategorií, které si určí členské země. Renovace se budou platit z evropských dotací. Nová pravidla mají samozřejmě výjimky. Netýkají se kostelů či nejrůznějších památek. Jinou kategorií jsou však ostatní historické budovy. Právě řešení jejich zateplování bude zcela jistě jednou z významných diskuzí mezi širokou i odbornou veřejností. Současné technologie už přitom umožňují zateplení historických staveb, aniž by došlo k vizuální degradaci samotných objektů. Příkladem je nedávná rekonstrukce rakouského parlamentu.