Správný návrh velkoformátového zasklení
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Správný návrh velkoformátového zasklení
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Sklo dnes formuje podobu moderní architektury. Jeho obliba roste a s ní i rozsah prosklených ploch, které se stávají klíčovým designovým prvkem. Tento trend však přináší nové technické výzvy: velké zasklení musí zvládnout nejen minimalizovat tepelné ztráty, ale také chránit interiér před přehříváním. Nároků na velkoformátové prosklení je ale daleko více a zdánlivé výrobní nuance promlouvají silně do výsledné kvality.
Moderní architektura miluje světlo, prostor a velkorysé prosklené plochy. Velká okna propojují interiér s exteriérem, přinášejí více denního světla a dodávají stavbě lehkost. S rostoucí velikostí izolačních skel ale roste i náročnost na jejich správný návrh.
Mnoho lidí se při výběru zaměřuje především na tepelnou izolaci. Ta je bezpochyby důležitá, ale u velkých prosklených ploch rozhodně nestačí.
„Nestačí jen dobrá tepelná izolace – důležitá je také odolnost proti teplotním namáháním, bezpečnost, akustika, správná volba pokovení a vhodná kombinace s rámem a stínicí technikou. To vše ovlivňuje správný návrh skladby izolačního skla,“ vysvětluje Martin Najman, produktový specialista společnosti HELUZ IZOS, největšího výrobce zasklení v České republice.
Sklo musí zvládnout víc než jen „nepustit teplo ven“
Velkoformátové zasklení je vystaveno výrazně vyšším nárokům než běžná okna. Jedním z klíčových faktorů je odolnost proti teplotnímu namáhání. Stačí částečné zastínění, tmavý rám nebo silné sluneční záření – a na skle vznikají velké teplotní rozdíly, které mohou vést až k jeho prasknutí. Velice důležitá je i volba pokovení, která by měla směřovat k neutrálním protislunečním typům, které právě výrazně snižují teplotu v izolačním skle a tím pádem snižují rizika s ní spojená.
Proto je důležité správně volit typ skla a pokovení – například kalená nebo vrstvená, která lépe odolávají náhlým změnám teplot i mechanickému zatížení v kombinaci s neutrálním pokovením s parametrem g ≤ 35 % (doporučená hodnota), které výrazně snižuje teplotní namáhaní izolačního skla a tím pádem prodlužuje jeho životnost.
Zásadní je i výrobní preciznost. Například broušení hran u izolačních skel primárně slouží k odstranění povrchových defektů a mikrotrhlin vzniklých při řezání skla. Tím se výrazně zvyšuje mechanická a tepelná odolnost skla vůči prasknutí vlivem teplotního namáhání (tepelného šoku) a současně se zlepšuje bezpečnost a manipulovatelnost při montáži.
Bezpečí a klid
U velkých zasklených ploch už nejde jen o komfort, ale i o bezpečnost. Moderní zasklení musí splňovat přísné požadavky – ať už jde o ochranu proti rozbití, nebo minimalizaci rizika poranění. Vrstvená VSG skla navíc drží pohromadě i při poškození, což výrazně zvyšuje bezpečnost celé konstrukce. Dalším, často opomíjeným aspektem, je akustika. Kvalitní skladba zasklení dokáže výrazně snížit hluk z okolí, což oceníte zejména v městském prostředí nebo u frekventovaných komunikací. Rozdíl mezi běžným a správně navrženým akustickým izolačním sklem může být v praxi překvapivě velký.
Detaily rozhodují: rám, uložení i stínění
Izolační sklo ale nikdy nefunguje samostatně. Důležitá je jeho spolupráce s rámem, způsob uložení i napojení na další prvky stavby. Nesprávně navržené detaily mohou vést k přenosu napětí, snížení životnosti nebo zhoršení funkčních vlastností izolačního skla. Zásadní roli hraje také stínicí technika. Venkovní žaluzie nebo rolety sice zlepšují tepelný komfort, ale zároveň mohou vytvářet extrémní teplotní rozdíly na skle. I s tím je potřeba při návrhu počítat. Rozdíly mezi jednotlivými typy zasklení často nepoznáte na první pohled. Projeví se až po letech používání – na životnosti, komfortu i bezproblémovém fungování. Proto se vyplatí, dívat se na zasklení komplexně. Nejen jako na výplň otvoru, ale jako na technicky důležitou součást celé stavby.
Správný výběr zasklení je jednodušší, než se zdá
Výběr zasklení ale nemusí být komplikovaný, společnost HELUZ IZOS projektantům významně usnadnila práci selektorem skel – ten představuje efektivní databázi kombinací zasklení IZOS, přičemž data jsou průběžně aktualizována a uživatelé mohou využívat rychlé filtrování podle zadaných parametrů, jako jsou produktová řada, Ug, SF, Rw či odolnost proti vloupání. Aplikace umožňuje porovnání až čtyř typů skel najednou a nabízí přehledný export výsledků do PDF, což výrazně zjednodušuje komunikaci mezi projektanty, výrobci oken a investory. Zásadní výhodou je integrace Selektoru do sady nástrojů HELUZ GROUP, která zahrnuje také selektor konstrukcí HELUZ a galerii CAD detailů, čímž vzniká komplexní ekosystém podpory projektové dokumentace. Pro výrobce oken pak Selektor skel poskytuje rychlé a přehledné informace související s výrobními možnostmi, například o celkové tloušťce zasklení, jeho rozměrech či hmotnosti.
Selektor skel IZOS je dostupný online na adrese selektorskel.izos.cz.
V HELUZ IZOS vyrábíme skla pro moderní stavby, aby v nich byla radost žít a pracovat. Důraz klademe především na snižování energetické náročnosti budov.