Když se sklo stane plátnem dětských umělců
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Když se sklo stane plátnem dětských umělců
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Představte si radost dítěte, když vidí svůj obrázek namalovaný pastelkami nebo vodovkami přenesený do křehké, a přesto věčné podoby skla. Právě to se stalo díky unikátnímu projektu, který spojil mladé umělce ze Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě s dokonalostí sklářské výroby divize společnosti HELUZ IZOS – Design Studio.
Proč právě sklo? Díky technologii IZOS Design využívající zakalení barev má jedinečnou schopnost uchovat barvy i nejjemnější detaily v nezměněné podobě dlouhé roky. Zatímco papírové kresby časem blednou, žloutnou a ničí se, skleněné verze zůstávají věrné originálu. Každý tah štětce, každá barevná nuance, každý detail dětské fantazie je zachycen s precizností, která běžným materiálům zůstává zapovězena.
Proces přenosu dětských kreseb na sklo je fascinující spojení tradice a moderní technologie: Jako první přichází na řadu digitalizace originálu, každá kresba je pečlivě nafocena ve vysokém rozlišení. Data jsou poté zpracována a upravena pro požadovaný rozměr obrazu. Keramické barvy jsou míchané tak, aby dokonale odpovídaly originálu a následně jsou zakaleny do skla. Výsledné dílo je díky tomu odolné vůči UV záření i vlhkosti.
Jednou z nejzajímavějších vlastností tohoto projektu je možnost obnovy. Díky archivované dokumentaci každého díla je možné vyrobit repliku ve stejných barvách, velikosti i provedení.