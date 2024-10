Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Z Krupky až do Senegalu: Jak se zatepluje modulární letiště?

Česká firma Koma Modular staví v Senegalu letiště pomocí tzv. modulární výstavby. Ta je oproti běžným metodám výrazně rychlejší a finančně šetrnější. Materiál pro tepelnou izolaci jednotlivých modulů dodala na stavbu společnost Knauf Insulation. Izolace nejenže brání úniku tepla, ale pomáhá také teplotu udržovat a vzniku veder naopak předcházet. Velkou roli hraje i v akustickém řešení prostor. V čem se liší zateplení modulární výstavby od té klasické?

V polovině července 2022 bylo slavnostně otevřeno první modulární letiště ve městě Saint-Louis na severu Senegalu. Tento ambiciózní projekt, označovaný českým velvyslanectvím v Dakaru za největší český počin v subsaharské Africe od 60. let, představuje významný milník v oblasti rychlé a efektivní výstavby infrastruktury. Modulární výstavba je stavební metoda, při níž jsou budovy sestavovány z předem vyrobených modulů, které se sestaví až na místě. To umožnilo výrobu 80 % modulů ve výrobní hale. Moduly byly následně přepraveny do afrického Saint-Louis. Metoda ušetřila mnoho času, ale také nákladů. Díky své praktičnosti bylo také možné jednotlivé moduly tepelně izolovat ještě před tím, než se vydaly na cestu do daleké Afriky.

„Modulární výstavba má velkou budoucnost už jen díky své jednoduchosti třeba při izolování. Skelnou izolaci, která představovala hlavní izolační materiál pro projekt letiště, jsme z továrny v Krupce dovezli do Vizovic, kde se nachází výrobní hala Koma Modular. Tam se vše zkompletovalo dohromady. Poté se mohly moduly transportovat,“ vysvětluje Jiří Müller, produktový manažer na segment kontejnerové výroby ze společnosti Knauf Insulation. Téměř hotové moduly byly poté převezeny z Vizovic do Frankfurtu, odkud se následně trajektem dostaly až do Senegalu.

Samotný proces tepelné izolace jednotlivých modulů není prakticky odlišný od zateplení běžné výstavby. Montáž minerální izolace je navíc poměrně rychlá díky technologii Ecose. „Technologie Ecose představuje efektivní systém pojení vlákna. Je složená ze skelného minerálního vlákna a přírodního pojiva, díky čemuž je maximálně ekologická,“ dodává Müller. Skelná minerální izolace je tak vyrobena bez příměsi formaldehydu a s minimálními emisemi, které by zatěžovaly životní prostředí.

Modulární výstavba, která prokázala svou efektivitu a rychlost na příkladu letiště v Saint-Louis v Senegalu, nachází stále širší uplatnění i v dalších projektech, jako je nová nemocnice v Karviné. Tento přístup umožňuje nejen rychlou realizaci staveb, ale také flexibilitu v designu a vysokou kvalitu provedení. Pro modulární stavby, stejně jako pro běžnou výstavbu, je ideální volbou izolace Knauf Insulation, která zajišťuje vynikající tepelnou a zvukovou izolaci a přispívá k energetické efektivitě budov. Modulární výstavba tak představuje moderní a udržitelnou alternativu, která reaguje na současné stavební výzvy.