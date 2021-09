Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Zateplení rodinného domu – investice na dlouhá léta

Dobře zateplené vnější stěny dokáží majiteli objektu snížit náklady na vytápění domu nebo jeho klimatizaci. Další výhodou správně provedené izolace je tepelný komfort a zdravé mikroklima v interiéru. Proto je tak důležité zvolit izolační materiál, který splňuje nejvyšší požadavky na zdravé a bezpečné bydlení. Cena je jen jedním z faktorů, který by měl při plánování investice na několik desítek let hrát roli.

Velmi kvalitním materiálem je kamenná vlna ROCKWOOL. Její skvělé tepelněizolační vlastnosti pomáhají udržovat stabilní teplotu v domě. V létě se dům nepřehřívá a v zimě není chladno. Výrobky z kamenné vlny si zachovávají stejné vlastnosti po celou dobu používání, jejich životnost se odhaduje na více než 55 let! Vyberte si raději izolační materiál osvědčeného výrobce a využijte rady jeho odborníků.

Proč si pro svůj projekt vybrat kamennou vlnu?

Kamenná vlna je vhodná pro všechny typy konstrukcí budovy. Vyrábí se buď ve formě desek, rolí, nebo granulátu. Mezi nejdůležitější výhody kamenné vaty patří:

Je odolná, nedeformuje se, v konstrukcích skvěle drží, má velmi vysokou hustotu vlákna (až 200 kg/m 3 ).

). Je nehořlavá, odolává teplotám 1 000 °C, má nejvyšší třídu reakce na oheň A1.

Má skvělé akustické vlastnosti. Pohlcuje hluk a vytváří příjemné prostředí.

Je odolná proti vlhkosti. Produkty jsou v celém objemu hydrofobizované tzn. že odolávají vzdušné vlhkosti. Případná voda stéká po povrchu desky a neprosákne dovnitř.

Je paropropustná. Snižuje riziko zadržování vlhkosti v budovách a zabraňuje rozvoji plísní a hub.

Je vyrobená 97 % z přírodního materiálu – z kamene.

Je odolná vůči různým chemickým sloučeninám a slunečnímu záření.

Zachovává si stále stejné vlastnosti po mnoho let, její životnost se odhaduje na 55 let!

Je recyklovatelná.

Produkty jsou registrované v dotačním programu Nová zelená úsporám.

ROCKWOOL nabízí výrobky z kamenné vlny pro izolaci různých typů konstrukcí jako jsou například střechy, fasády, podlahy a stropy a příčky. Materiály splňují požadavky na energetickou účinnost, požární bezpečnost a akustický komfort.

Jak spočítat náklady na zateplení domu?

Při výpočtu nákladů je dobré brát v úvahu nejen nákup izolačního materiálu, ale také všechny další výdaje jako je montáž tepelné izolace, náklady na příslušenství např. rošty, dokončovací prvky nebo komponenty systému ETICS, lepidla, lišty, omítky. Požádejte proto dodavatele o přehled všech nákladů. Na začátku můžete mít totiž mylný dojem, že zateplení domu bude díky nižší ceně izolačního materiálu levnější. Zároveň nezapomeňte, že důležitým faktorem při rozhodování je i samotná životnost izolace. Uvědomte si, že pokud vyberete odolný materiál jako je například kamenná vlna, vaše volba bude velmi dobrou investicí. Jak ukazují výzkumy, kamenná vlna vydrží mít stále stejné vlastnosti přibližně 55 let!

Na kolik peněz vyjde izolační materiál pro zateplení domu nebo jeho části?

Pokud chcete zjistit, kolik peněz za izolační materiál z kamenné vlny zaplatíte, můžete použít velmi jednoduchý a intuitivní nástroj, který najdete na internetových stránkách www.rockwool.com/cz

Jedná se o poptávkový formulář, ve kterém stačí pouze zadat, kolik metrů čtverečních a jakou část domu potřebujete zateplit. Zástupci ROCKWOOL se vám pak ozvou s konkrétní nabídkou přímo od oficiálních distributorů společnosti ROCKWOOL. Tento nástroj najdete zde: Nechte si spočítat cenu za izolaci z kamenné vlny ROCKWOOL.

Výhodou je, že nemusíte nikam chodit, volat nebo zjišťovat. Dostanete nabídku přímo pro váš projekt.

Chcete zateplit fasádu?

Můžete ji izolovat buď kontaktním zateplením (ETICS) s omítkovou povrchovou úpravou, nebo provětrávaným způsobem, kdy obklad fasády tvoří sklo, dřevo, plast nebo keramika apod.

Kontaktní zateplení fasády spočívá v lepení a mechanickém kotvení izolace v celistvé ploše na soudržný a pevný podklad fasády a jejím následném překrytí tenkou vrstvou omítky.

Pro kontaktní zateplení se používají izolační desky FRONTROCK PLUS, FRONTROCK SUPER, FRONTROCK S nebo FRONTROCK L. Jedná se o výrobky z kamenné vlny, které se dodávají v různých tloušťkách od 50 do 300 mm. Jsou nehořlavé, mají nejvyšší třídu reakce na oheň A1. Jsou ideální rovněž pro požárně bezpečné budovy. Kvalitní izolace zajistí maximální paropropustnost a prodyšnost stěn. FRONTROCK SUPER je dvouvrstvá deska vyráběná unikátní technologií dvojí hustoty. Horní, velmi tuhá část zabezpečuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání. Spodní flexibilní strana desky se optimálně přizpůsobí podkladu fasády.

U provětrávaného způsobu zateplení se tepelná izolace vkládá mezi nosné prvky roštu, který nese obklad fasády. Mezi izolací a obkladem fasády je vytvořena větraná vzduchová mezera. Pro zateplení budov provětrávaným způsobem nebo pro sendvičové stěny jsou určené izolační desky například VENTIROCK SUPER, VENTIROCK PLUS, VENTIROCK, ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER nebo SUPERROCK. Pro provětrávané fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným obkladem se dají použít izolace s povrchovou úpravou netkanou sklotextílií, například VENTIROCK F SUPER, VENTIROCK F PLUS nebo VENTIROCK F. Izolace se opět dodávají v různých tloušťkách od 50 do 200 mm.

Chcete izolovat podlahu?

Při výběru materiálu pro izolaci podlah záleží na tom, o jaký typ podlahy se jedná. Potřebujete zateplit lehkou, nebo těžkou plovoucí podlahu, nebo podlahu na polštářích?

Pro izolaci podlah na polštářích lze použít izolační materiál ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, TOPROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, TOPROCK SUPER, ROCKMIN PLUS, TOPROCK PLUS, ROCKMIN nebo GRANROCK SUPER. Pro izolaci plovoucích podlah jsou vhodné izolační desky STEPROCK ND nebo STEPROCK HD.

Chystáte se zateplit střechu nad obytným podkrovím?

Střecha nad obytným podkrovím se dá zateplit více způsoby. Buď tradiční metodou – vkládáním izolace mezi a pod krokvemi, nebo zateplením nad krokvemi.

Při tradičním zateplení šikmé střechy se kamenná vlna umísťuje mezi a pod krokve. Pro zateplení mezi krokvemi je možné použít role TOPROCK SUPER, TOPROCK PREMIUM, příp. TOPROCK PLUS nebo izolační desky ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS nebo ROCKMIN. Tloušťka izolace mezi krokvemi odpovídá jejich výšce. Další vrstva izolace je vložena pod krokve, mezi přídavnou konstrukci vytvořenou z latí. Následuje montáž parozábrany a obkladu např. ze sádrokartonových desek.

Izolace nad krokvemi umožňuje izolovat střechu zvenčí. Pro tento způsob zateplení nabízí společnost ROCKWOOL systémové řešení pro nadkrokevní zateplení – systém TOPROCK. Minerální kamenná vlna ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS je vkládána mezi nadkrokevní kovové držáky a pomocné krokve. Z hlediska tepelněizolačních i akustických vlastností je zateplení nad krokvemi nejvhodnějším způsobem izolace šikmé střechy.

Prostor v podkroví je možné izolovat i foukáním granulované minerální vlny - pro tento způsob je vhodné použít výrobek GRANROCK SUPER. Tloušťka kamenné vlny ve formě foukaného granulátu závisí na rozměrech zateplované konstrukce.

Potřebujete zateplit neobývané podkroví?

Stropní konstrukci pod nevytápěnou půdou nebo spodní plášť dvouplášťové střechy je možné zateplit kamennou vlnou v rolích TOPROCK SUPER, TOPROCK PREMIUM nebo TOPROCK PLUS. Standard ROCKWOOL předpokládá izolaci s tloušťkou 40 cm, kdy je izolační materiál pokládán ve dvou vrstvách s překrytím spár.

Kromě rolovaných izolací je možné použít tepelněizolační desky, například SUPERROCK PREMIUM, SUPERROCK, ROCKTON SUPER, ROCKMIN PLUS nebo ROCKMIN.

Dalším produktem pro izolaci neobytného podkroví je GRANROCK SUPER. Jedná se o granulovanou kamennou vlnu, která je používaná pro zateplení metodou strojní foukané izolace. S granulátem GRANROCK SUPER se rychle a snadno pracuje, dostane se i na těžce přístupná místa, kde by desky ani rohože nešly použít. Je zcela nehořlavý, má nejvyšší třídu reakce na oheň A1, je paropropustný a ekologický. Doporučené tloušťky se pohybují mezi 30 a 42 cm.

Chcete zjistit, na kolik vás izolace z kamenné vlny vyjde a jaké produkty jsou konkrétně pro váš projekt nejlepší? Zadejte, co konkrétně potřebujete zateplit a získejte nabídku od distributorů ROCKWOOL ve vašem okolí: Nechte si spočítat cenu za izolaci z kamenné vlny ROCKWOOL.