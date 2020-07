Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Projekt PolyStyrene Loop umožňuje recyklaci polystyrenu

Projekt PolyStyrene Loop umožňuje recyklaci polystyrenu

Projekt PolyStyrene Loop přišel s jedinečnou technologií, která dokáže oddělit retardér hoření HBCDD a je tak možná kompletní recyklace EPS.

Projekt, který umožňuje recyklaci polystyrenu, navržen na prestižní cenu

Pěnový polystyren, známý pod zkratkou EPS, který je hojně využívaný jako izolační materiál ve stavebnictví, může být nově kompletně recyklován. Doposud byl totiž recyklovatelný jen z části, protože v minulosti obsahoval retardér hoření HBCDD. Projekt PolyStyrene Loop přišel s jedinečnou technologií, která dokáže nežádoucí látku oddělit a umožnit tak kompletní recyklaci EPS. Za toto řešení byl projekt nominován na prestižní ocenění Plastics Recycling Awards Europe 2020. K členům pro financování výstavby závodu PolyStyrene Loop patří i Sdružení EPS ČR.

Pěnový polystyren je jedním z nejoblíbenějších tepelných izolantů. V České republice se jím hojně zatepluje již od 70. let a dosud odhadovaná životnost činí nejméně 50 let.

„Stavební polystyren tak začíná pomalu dosluhovat a před námi stála otázka, co s ním. Recyklovat ho mechanicky, kvůli speciální látce zabraňující šíření požáru, v současnosti nelze,“ vysvětluje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Ta se ale od roku 2015 do polystyrenu již nepřidává. Co se starším polystyrenem vyřešil projekt PolyStyrene Loop.

Podstata unikátního řešení spočívá v solvolýze, rozdělení působením rozpouštědla

Konkrétně v technologii CreaSolv® Process. Polystyrenové izolanty se rozpustí a oddělí se z nich retardér hoření HBCDD. Z roztoku se následně vysráží standardní polystyren, který se vysuší a použije se pro výrobu dalších produktů, například XPS desek. Tyto nově vzniklé polystyrenové produkty budou v souladu s nařízeními týkajícími se perzistentních organických znečišťujících látek POP.

„V České republice jsme jediným členem tohoto nizozemského družstva, a proto se můžeme jako první zapojit do cirkulární ekonomiky starých EPS izolantů s HBCDD chemickou recyklací. Nejenom tím chceme dát najevo, že nám velmi záleží na odpovědném chování vůči naší společnosti,“ dodal Pavel Zemene.

Průzkumy ukazují, že se u nás recykluje pouhých 27 % EPS

Do roku 2030 dle nařízení Evropské unie o cirkulární ekonomice musí být veškeré plasty 100 % recyklovatelné, a to včetně EPS. Průzkumy totiž ukazují, že se u nás recykluje pouhých 27 %. Tato situace je i díky neznalosti a neochotě obyvatel a stavebních společností. Na druhou stranu se setkáváme s nejasnostmi ohledně recyklací starých EPS materiálů. Díky vynálezu PolyStyrene Loop se může vše změnit. Výsledky soutěže Plastics Recycling Awards Europe 2020 budou oznámeny mezi 27. a 28. říjnem 2020 v Amsterdamu